https://ukraina.ru/20240901/1057171997.html

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей - 01.09.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей

В результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгород и Белгородскую область ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей. Об этом 1 сентября заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков

2024-09-01T18:21

2024-09-01T18:21

2024-09-01T18:21

новости

белгородская область

белгород

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

сво

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0b/1054436532_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed43161b6ea7a6b08f80672379b6cb10.jpg

"Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - сообщил губернатор Белгородской области.Гладков проинформировал об оказании всем пострадавшим всей необходимой помощи. Он также сообщил, то лично видел "как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику"."Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка, - рассказал губернатор. - Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать".Также в своём ТГ-канале губернатор уточнил повреждения, нанесённые ударом украинской армии. Согласно предварительной информации, в 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы. Администрация города начала закрывать повреждённые окна плёнкой. В ближайшее время ожидается прибытие экспертов на объекты с серьёзными разрушениями."В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района от падения осколков произошло возгорание сухой травы — очаги оперативно потушены. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома", - отметил губернатор Белгородской области.Он также заверил, что все оперативные службы и администрации работают на местах.Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

белгородская область

белгород

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, кто, мирные жители, солидарность, удары