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ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей - 01.09.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
В результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгород и Белгородскую область ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей. Об этом 1 сентября заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков
2024-09-01T18:21
2024-09-01T18:21
2024-09-01T18:21
новости
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
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"Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - сообщил губернатор Белгородской области.Гладков проинформировал об оказании всем пострадавшим всей необходимой помощи. Он также сообщил, то лично видел "как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику"."Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка, - рассказал губернатор. - Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать".Также в своём ТГ-канале губернатор уточнил повреждения, нанесённые ударом украинской армии. Согласно предварительной информации, в 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы. Администрация города начала закрывать повреждённые окна плёнкой. В ближайшее время ожидается прибытие экспертов на объекты с серьёзными разрушениями."В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района от падения осколков произошло возгорание сухой травы — очаги оперативно потушены. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома", - отметил губернатор Белгородской области.Он также заверил, что все оперативные службы и администрации работают на местах.Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
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новости, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, кто, мирные жители, солидарность, удары
Новости, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, КТО, мирные жители, солидарность, удары
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
В результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгород и Белгородскую область ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей. Об этом 1 сентября заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков
"Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - сообщил губернатор Белгородской области.
Гладков проинформировал об оказании всем пострадавшим всей необходимой помощи. Он также сообщил, то лично видел "как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику".
"Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка, - рассказал губернатор. - Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать".
Также в своём ТГ-канале губернатор уточнил повреждения, нанесённые ударом украинской армии. Согласно предварительной информации, в 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы. Администрация города начала закрывать повреждённые окна плёнкой. В ближайшее время ожидается прибытие экспертов на объекты с серьёзными разрушениями.
"В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района от падения осколков произошло возгорание сухой травы — очаги оперативно потушены. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома", - отметил губернатор Белгородской области.
Он также заверил, что все оперативные службы и администрации работают на местах.
Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября