https://ukraina.ru/20240901/1057167930.html

Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября - 01.09.2024 Украина.ру

Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

Украина попыталась нанести массированный удар по российской энергетической инфраструктуре, на некоторых объектах возникли возгорания

2024-09-01T13:00

2024-09-01T13:00

2024-09-01T13:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин в 10:53 сообщил о локализации пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе."Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее стало известно о повреждении украинским БПЛА одного из тезнических зданий МНПЗ. Пожару присвоили наивысший — пятый — номер сложности. Затем его снизили до второго.Корреспондент РИА Новости в 11:13 сообщил, что в районе пожара Московском нефтеперерабатывающем заводе, усилили контроль, на улицах дежурят сотрудники полиции и машины "скорой помощи".При въезде в район, где расположен МНПЗ, и вдоль главной улицы Капотня дежурят сотрудники полиции и других силовых ведомств.Рядом с заводом находятся более десяти машин скорой помощи. Также около объекта дежурят сотрудники МЧС.Также корреспондент опубликовал видео с места событий. Ранее также появилось видео падения БПЛА на техническое здание.Пресс-служба правительства Тверской области в 11:13 сообщила о ликвидации пожара на месте атаки БПЛА в Конаковской округе региона."Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано. О локализации горения на 7.30 утра 1 сентября сообщил Губернатор Игорь Руденя. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Пострадавших нет. Спецслужбы продолжают работу на месте", - отмечалось в публикации.К ней было прикреплено видео, снятой у одной из крупнейших электростанций Центральной части России Конаковской ГРЭС.Ранее по сети распространились видео поражения здания ГРЭС.Кроме Конаковской ГРЭС Украина пыталась атаковать Каширскую ГРЭС. Утром о последствиях атаки сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов."Уважаемые жители! Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Российский военкор Александр Коц призвал к информационной гигиене."О прилётах в Подмосковье и информационной гигиене. В ситуации с налётом украинских дронов на объекты в Подмосковье вызывает большие вопросы незамутнённость жителей столицы и области, выкладывающих результаты прилетов в соцсети. Без какой-либо ретуши. Противнику не надо даже иметь агентуру на местах, чтобы оценить результаты атаки. Всё-таки, над информационной гигиеной нам ещё работать и работать. Проснитесь, война идёт", - подчеркнул Коц.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев отметил работу мэра Москвы и служб российской столицы."Прежде всего, в очередной раз стоит отметить, что руководство столицы действует предельно открыто. Информация об атаке выкладывается, как и всегда, впрочем, в оперативном режиме. Не утром, не когда-то потом. Почти каждый час. И Сергей Семёнович в формулировках совершенно конкретен. "Атака вражеских БПЛА". Это личное отношение к тому, что происходит. И сегодня и вообще. Один из дронов был сбит около московского НПЗ. Обломки вызвали пожар, но его совершенно определённо потушат. Буквально на днях там установили и дополнительные системы пожаротушения, и ещё разное полезное, что всем знать не обязательно. Москва, столичные власти, готовились заранее к самым сложным вариантам", - подчеркнул Медведев.Он напомнил, что журналистов постоянно приглашают на учения пожарных на Московском НПЗ."Обычно у журналистов это воспринимается как формальное, нудное мероприятие. На самом деле так обрабатывается протокол действий при ЧП, и сегодня пожар спокойно ликвидируют, без паники и суеты, ровно как на учениях", - указал Медведев.Он также рассказал, что сегодня Москву атаковали с новых направлений."Сегодня ночью враг атаковал Москву с новых направлений, через новые коридоры. Другое дело, что и здесь столичные власти были подготовлены. То, что маршруты БПЛА враг будет менять, учитывалось при формировании кольца ПВО вокруг столицы. И - это тоже не секрет - московские специалисты ЖКХ принимали активное участие в строительстве рубежа ПВО. Соответственно, сегодня и результат. Почти ничего не долетело, что долетело, все равно сбили, а пожар потушат. Так работает выстроенная система", - подытожил Медведев.После того, как стало известно о том, что пожар потушили, он указал, что не было сомнений в том, что с пожаром справятся.В другой записи Медведев указал, что на Украине налажено массовое производство беспилотников."Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство. Не важно, на Украине ли (на заводе, скажем, "Антонов") в какой-то из стран НАТО (например, Латвии, которая обещала открыть такое производство). Важно другое. Где есть база для массового выпуска двух сотен БПЛА дальнего радиуса действия, там выпустят и тысячу. И они одновременно полетят. Так что большой привет "военным экспертам", которые говорили в публичном пространстве и писали в докладах, что у Украины нет технической возможности производства дальнобойных БПЛА, или, что мы собьём их РЭБом. Это вот из-за таких экспертов, в том числе, мы сейчас имеем проблему", - подчеркнул вице-спикер Мосгордумы.Он также жёстко раскритиковал каналы, публиковавшие видео поражения БПЛА. Медведев призвал их подумать над тем, что такие действия бьют по их же безопасности."Главное на сегодняшний день это вывод о том, что у врага производство однотипных БПЛА есть. Сегодня ночью враг проверял возможности наших систем ПВО и скорость реакции на ЧП. Уверен, что сейчас враг сосредоточит усилия на подготовке более массового налёта. Про текущей ситуации на фронте и невозможности быстро сформировать новые бригады (нужно время на минимальное обучение), налет на основные города и группу объектов ТЭК или инфраструктурные объекты будет логичным и с военной точки зрения, и с точки зрения столь любимого Киевом пиара. А западные СМИ раскрутят эту ситуацию в стиле "Россия не способна защить своих граждан", даже если долетит куда-то три дрона. Как когда-то после терактов в России, западные СМИ радостно, с мерзкой ухмылочкой писали, что "Кремлю нанесен очередной унизительный удар". К действиям врага надо готовиться. Как отражать более массовый налёт, тоже уже надо начинать думать. Лучшее же, впрочем, решение, отключение электрогенерации на Украине. Теперь это просто очевидная, вынужденная мера. Пока враг не выключил свет нам", - подытожил вице-спикер Мосгордумы.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий указал, что нынешняя атака — самая массовая и отметил, что Киев и дальше будет повышать ставки."Итак, очевидно самая массовая атака беспилотниками на энергообъекты РФ. Совершенно ожидаемо, мы говорили о том, что у Киева есть беспилотники, которые дадут фору западным ракетам по дальности и эффективности. В эту игру можно играть вдвоем, а для Киева повышение ставок только на руку. И крайней точкой будет мост, разумеется. Как отреагирует РФ?" - задался вопросом Шарий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны"Он (ответ - Ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - сказал Песков.По его словам, у него нет сомнений, что "если придётся, то будет сделано всё для защиты наших интересов".О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева ""Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"".

https://ukraina.ru/20240901/1057164026.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, нпз, мчс, нато, анатолий шарий, александр коц, бпла