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Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР

Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР - 01.09.2024 Украина.ру

Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР

Населённые пункты Птичье и Выемка ДНР освобождены Вооруженными Силами Российской Федерации. Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ

2024-09-01T12:31

2024-09-01T12:31

2024-09-01T12:31

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"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Согласно сводке российского министерства, группировкой "Юг" нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка (ДНР). Также отражены две контратаки штурмовых групп украинской 116-й бригады теробороны.Также было уничтожено три склада боеприпасов. При контрбатарейной борьбе поражены украинские 155-мм САУ М109 "Paladin", две 155-мм САУ "Krab", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 и две станции РЭБ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - проинформировало Минобороны РФ.При этом нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово (ДНР).Российская группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Накануне автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ход СВО в публикации "В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте

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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, нацполиция, сво, всу, потери всу, днр, новые регионы, минобороны рф