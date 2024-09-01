Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР - 01.09.2024 Украина.ру
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Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР
Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР - 01.09.2024 Украина.ру
Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР
Населённые пункты Птичье и Выемка ДНР освобождены Вооруженными Силами Российской Федерации. Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
2024-09-01T12:31
2024-09-01T12:31
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"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Согласно сводке российского министерства, группировкой "Юг" нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка (ДНР). Также отражены две контратаки штурмовых групп украинской 116-й бригады теробороны.Также было уничтожено три склада боеприпасов. При контрбатарейной борьбе поражены украинские 155-мм САУ М109 "Paladin", две 155-мм САУ "Krab", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 и две станции РЭБ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - проинформировало Минобороны РФ.При этом нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово (ДНР).Российская группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Накануне автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ход СВО в публикации "В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте
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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, нацполиция, сво, всу, потери всу, днр, новые регионы, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Новые регионы, Минобороны РФ

Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР

12:31 01.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Населённые пункты Птичье и Выемка ДНР освобождены Вооруженными Силами Российской Федерации. Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Согласно сводке российского министерства, группировкой "Юг" нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка (ДНР). Также отражены две контратаки штурмовых групп украинской 116-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей",- отметили в Минобороны РФ.
Также было уничтожено три склада боеприпасов. При контрбатарейной борьбе поражены украинские 155-мм САУ М109 "Paladin", две 155-мм САУ "Krab", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 и две станции РЭБ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - проинформировало Минобороны РФ.
При этом нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово (ДНР).
Российская группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
"Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30", - констатировали в российском министерстве.
Накануне автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ход СВО в публикации "В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте
 
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