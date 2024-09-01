Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области - 01.09.2024 Украина.ру
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Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области
Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области - 01.09.2024 Украина.ру
Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и Белгородской области. Об этом сентября заявило российское следственные ведомство
2024-09-01T17:28
2024-09-01T17:28
новости
россия
донецкая народная республика
белгородская область
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
всу
военные преступления
сво
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Со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти Следком сообщил про "очередные преступления ВФУ". В частности, в результате обстрела Горловки ДНР погиб мужчина 1954 г.р., а также были ранены двое мужчин и женщина. Ещё одна женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Толоконное Белгородской области."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном заявлении.Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
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новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления, сво, кто, мирные жители, дроны, бпла, криминал
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, Военные преступления, СВО, КТО, мирные жители, дроны, БПЛА, криминал

Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

17:28 01.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и Белгородской области. Об этом сентября заявило российское следственные ведомство
Со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти Следком сообщил про "очередные преступления ВФУ". В частности, в результате обстрела Горловки ДНР погиб мужчина 1954 г.р., а также были ранены двое мужчин и женщина. Ещё одна женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Толоконное Белгородской области.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном заявлении.
Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетВСУВоенные преступленияСВОКТОмирные жителидроныБПЛАкриминал
 
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