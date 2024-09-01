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Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области - 01.09.2024 Украина.ру

Следком России расследует очередные преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и Белгородской области. Об этом сентября заявило российское следственные ведомство

2024-09-01T17:28

2024-09-01T17:28

2024-09-01T17:28

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Со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти Следком сообщил про "очередные преступления ВФУ". В частности, в результате обстрела Горловки ДНР погиб мужчина 1954 г.р., а также были ранены двое мужчин и женщина. Ещё одна женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Толоконное Белгородской области."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном заявлении.Также о применении украинских дронов для нанесения ударов по российским гражданским объектам читайте в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

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новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления, сво, кто, мирные жители, дроны, бпла, криминал