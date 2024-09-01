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Правительство Италии озадачено проблемами оружейных поставок на Украину

Правительство Италии озадачено проблемами оружейных поставок на Украину - 01.09.2024 Украина.ру

Правительство Италии озадачено проблемами оружейных поставок на Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто раздосадован медлительностью итальянских оружейников при исполнении заказов для Украины. В пример им он поставил компании России, Китая и Ирана, сообщает издание Corriere della Sera

2024-09-01T16:59

2024-09-01T16:59

2024-09-01T17:01

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Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил в Брюсселе с подтверждением позиции официального Рима по использованию итальянского оружия в ходе СВО. Он подтвердил запрет Италии на применение итальянского оружия для ударов вглубь территории России. Такая позиция также закреплена официальным документом правительства Италии несмотря на противоположное мнение, которое выразил 28 августа руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.При этом, сказано в публикации итальянского издания, Минобороны страны продолжает изыскивать возможность военной помощи Киеву. Глава министерства Гвидо Крозетто пожаловался на медлительность итальянской компании – производителя системы ПВО Samp-T, обещанной ВСУ."Я ругаюсь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс Samp-T, а итальянская компания, которая должна его подготовить, в августе закрылась на праздники. Она не работает в субботу и воскресенье, не работает вечером, а российские, китайские и иранские компании работают семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки", - заявил министр обороны Италии.Он привёл в пример Россию, где Владимир Путин принимает решение – и на следующий день завод производит указанное вооружение. В Италии же невозможно ускорить процесс производства, посетовал Крозетто.Издание отметило, что оппозиция "атакует" правительство, критикуя его деятельность по оружейной проблеме, связанной с СВО на Украине. Оппозиционеры настаивают, чтобы "Мелони и Таяни разъяснили в парламенте, какова внешняя политика".Ране Италия вошла в "дроновую коалицию" по снабжению ВСУ беспилотниками. В коалицию также входят Австралия, Британия, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Чехия, Новая Зеландия, Латвия, Литва и Эстония. Коалиция взяла не себя обязательства до февраля 2025 года поставить на Украину миллион беспилотников разных классов.Подробнее о применении дронов Украиной для нанесения ударов по российским гражданским объектам в обзоре Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

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