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Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования

Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования - 01.09.2024 Украина.ру

Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования

Министерство обороны Хорватии сообщило о передаче украинкой армии роботизированной системы разминирования. В церемонии принял участие замминистра обороны бывшей югославской республики

2024-09-01T15:59

2024-09-01T15:59

2024-09-01T15:59

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В ходе форума международной безопасности GLOBSEC в Праге хорватская компания DOK-ING передала ля нужд ВСУ свою усовершенствованную роботизированную систему разминирования MV-4. В сообщении Минобороны Хорватии сказано, что замминистра Иван Анушич лично принял участие в торжественной церемонии.Иван Анушич вручил символические ключи от сапёрной системы украинским остям форума. Таковыми были замминистра экономики Украины Игорю Бескоровайный и замминистра стратегических отраслей Сергей Боев.Ранее хорватская компания DOK-ING поставляла ВСУ роботизированные системы разминирования, а также участвовала в подготовке 150 сапёров для работы на Украине. Постсоветская республика активно закупала в республиках бывшей Югославии оружие и боеприпасы, военную технику и снаряжение - в том числе югославского, советского, сербского и хорватского производства. Система MV-4 отличается относительной компактностью, имеет защиту от всех типов противотанковых мин и предназначена для очистки территории от всех типов противопехотных мин. Опыт применения системы на Украине в условиях СВО позволил хорватской компании повести модернизацию и улучшить своё коммерческое предложение на оружейном рынке.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела отношения Киева и Загреба в публикации Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти

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новости, хорватия, украина, прага, вооруженные силы украины, минобороны, бывший ссср, югославия, военная техника, военная помощь, разминирование, мины, саперы, сво, торговля оружием