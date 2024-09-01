Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования - 01.09.2024 Украина.ру
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Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования
Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования - 01.09.2024 Украина.ру
Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования
Министерство обороны Хорватии сообщило о передаче украинкой армии роботизированной системы разминирования. В церемонии принял участие замминистра обороны бывшей югославской республики
2024-09-01T15:59
2024-09-01T15:59
новости
хорватия
украина
прага
вооруженные силы украины
минобороны
бывший ссср
югославия
военная техника
военная помощь
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В ходе форума международной безопасности GLOBSEC в Праге хорватская компания DOK-ING передала ля нужд ВСУ свою усовершенствованную роботизированную систему разминирования MV-4. В сообщении Минобороны Хорватии сказано, что замминистра Иван Анушич лично принял участие в торжественной церемонии.Иван Анушич вручил символические ключи от сапёрной системы украинским остям форума. Таковыми были замминистра экономики Украины Игорю Бескоровайный и замминистра стратегических отраслей Сергей Боев.Ранее хорватская компания DOK-ING поставляла ВСУ роботизированные системы разминирования, а также участвовала в подготовке 150 сапёров для работы на Украине. Постсоветская республика активно закупала в республиках бывшей Югославии оружие и боеприпасы, военную технику и снаряжение - в том числе югославского, советского, сербского и хорватского производства. Система MV-4 отличается относительной компактностью, имеет защиту от всех типов противотанковых мин и предназначена для очистки территории от всех типов противопехотных мин. Опыт применения системы на Украине в условиях СВО позволил хорватской компании повести модернизацию и улучшить своё коммерческое предложение на оружейном рынке.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела отношения Киева и Загреба в публикации Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
хорватия
украина
прага
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новости, хорватия, украина, прага, вооруженные силы украины, минобороны, бывший ссср, югославия, военная техника, военная помощь, разминирование, мины, саперы, сво, торговля оружием
Новости, Хорватия, Украина, Прага, Вооруженные силы Украины, Минобороны, бывший СССР, Югославия, военная техника, военная помощь, разминирование, мины, саперы, СВО, торговля оружием

Хорватия помогла ВСУ роботизированной системой разминирования

15:59 01.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Загреб
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Министерство обороны Хорватии сообщило о передаче украинкой армии роботизированной системы разминирования. В церемонии принял участие замминистра обороны бывшей югославской республики
В ходе форума международной безопасности GLOBSEC в Праге хорватская компания DOK-ING передала ля нужд ВСУ свою усовершенствованную роботизированную систему разминирования MV-4. В сообщении Минобороны Хорватии сказано, что замминистра Иван Анушич лично принял участие в торжественной церемонии.
Иван Анушич вручил символические ключи от сапёрной системы украинским остям форума. Таковыми были замминистра экономики Украины Игорю Бескоровайный и замминистра стратегических отраслей Сергей Боев.
Ранее хорватская компания DOK-ING поставляла ВСУ роботизированные системы разминирования, а также участвовала в подготовке 150 сапёров для работы на Украине. Постсоветская республика активно закупала в республиках бывшей Югославии оружие и боеприпасы, военную технику и снаряжение - в том числе югославского, советского, сербского и хорватского производства.
Система MV-4 отличается относительной компактностью, имеет защиту от всех типов противотанковых мин и предназначена для очистки территории от всех типов противопехотных мин. Опыт применения системы на Украине в условиях СВО позволил хорватской компании повести модернизацию и улучшить своё коммерческое предложение на оружейном рынке.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела отношения Киева и Загреба в публикации Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
 
НовостиХорватияУкраинаПрагаВооруженные силы УкраиныМинобороныбывший СССРЮгославиявоенная техникавоенная помощьразминированиеминысаперыСВОторговля оружием
 
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