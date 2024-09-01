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Песков об отношениях России и США: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких"
Песков об отношениях России и США: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких" - 01.09.2024 Украина.ру
Песков об отношениях России и США: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких"
Чаша терпения Москвы от попиравшей российские интересы политики Вашингтона оказалась переполненной, двусторонние отношения России и США неумолимо "дошли до точки надрыва". Об этом 1 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину
2024-09-01T14:27
2024-09-01T14:27
2024-09-01T14:27
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"Несколько десятилетий Соединённые Штаты последовательно наступали на наши интересы, - констатировал пресс-секретарь российского лидера. – Последовательно оказывали давление на Россию"."И как раз период президентства господина Байдена, он и стал кульминацией всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся в исторически, наверное, самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких", – сказал Песков.По его словам, США "напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины", хотя Вашингтон неоднократно заявлял обратное. Более того, отметил Песков – США "демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в этот конфликт".Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что политика США враждебна и в отношении других стран, в том числе Евросоюза.Подробнее о новостной картине дня в обзоре Украинский удар по российской инфраструктуре. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
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новости, сша, россия, вашингтон, дмитрий песков, джо байден, ес, международные отношения, геополитика, европа
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дмитрий Песков, Джо Байден, ЕС, международные отношения, геополитика, Европа
Песков об отношениях России и США: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких"
Чаша терпения Москвы от попиравшей российские интересы политики Вашингтона оказалась переполненной, двусторонние отношения России и США неумолимо "дошли до точки надрыва". Об этом 1 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину
"Несколько десятилетий Соединённые Штаты последовательно наступали на наши интересы, - констатировал пресс-секретарь российского лидера. – Последовательно оказывали давление на Россию".
"И как раз период президентства господина Байдена, он и стал кульминацией всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся в исторически, наверное, самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких", – сказал Песков.
По его словам, США "напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины", хотя Вашингтон неоднократно заявлял обратное. Более того, отметил Песков – США "демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в этот конфликт".
"Это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны", - констатировал пресс-секретарь президента России, характеризуя политику США.
Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что политика США враждебна и в отношении других стран, в том числе Евросоюза.