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Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах

Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах - 01.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах

Армия России продолжит решительно противодействовать ВСУ в приграничных регионах. Об этом 1 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-09-01T13:08

2024-09-01T13:08

2024-09-01T13:08

новости

россия

курская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

сво

всу

минобороны рф

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Руководитель пресс-службы Кремля оценил ситуацию в районах близ российско-украинской границы. Своё видение обстановки он изложил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Песков сообщил, что Россия отвечает на действия противника в приграничных регионах. При этом он отметил, что это не единовременная мера."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сказал Песков в интервью, опубликованном Telegram-каналом Зарубина.Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО и генсек альянса одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Также сегодня Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий

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новости, россия, курская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сво, всу, минобороны рф, кто