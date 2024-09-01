Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах - 01.09.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах
Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах - 01.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах
Армия России продолжит решительно противодействовать ВСУ в приграничных регионах. Об этом 1 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-09-01T13:08
2024-09-01T13:08
новости
россия
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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Руководитель пресс-службы Кремля оценил ситуацию в районах близ российско-украинской границы. Своё видение обстановки он изложил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Песков сообщил, что Россия отвечает на действия противника в приграничных регионах. При этом он отметил, что это не единовременная мера."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сказал Песков в интервью, опубликованном Telegram-каналом Зарубина.Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО и генсек альянса одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Также сегодня Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сво, всу, минобороны рф, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, Минобороны РФ, КТО

Песков рассказал о решительных действиях в приграничных с Украиной регионах

13:08 01.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России продолжит решительно противодействовать ВСУ в приграничных регионах. Об этом 1 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Руководитель пресс-службы Кремля оценил ситуацию в районах близ российско-украинской границы. Своё видение обстановки он изложил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Вы видите решительные действия наших Вооруженных Сил, - рассказал Песков. - Нет никаких сомнений, что они будут продолжены".
Песков сообщил, что Россия отвечает на действия противника в приграничных регионах. При этом он отметил, что это не единовременная мера.
"Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сказал Песков в интервью, опубликованном Telegram-каналом Зарубина.
Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО и генсек альянса одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Также сегодня Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСВОВСУМинобороны РФКТО
 
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