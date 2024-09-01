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Минобороны России обновило статистику потерь ВСУ в ходе СВО
Минобороны России обновило статистику потерь ВСУ в ходе СВО - 01.09.2024 Украина.ру
Минобороны России обновило статистику потерь ВСУ в ходе СВО
Вооружённые формирования Украины продолжают нести большие потери в живой силе и технике. Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
2024-09-01T12:50
2024-09-01T12:50
2024-09-01T12:50
новости
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
"азов"
нацгвардия
всу
потери всу
сво
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Согласно официальному сообщению, подразделениями российской войсковой группировки "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину РСЗР VampireТем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман (ДНР).Солдаты группировки "Запад" отразили четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1 батальона украинской Нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, девять автомобилей и броневик "Козак".Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, 155-мм гаубицы М777 и М198, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станция РЭБ "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.Подразделения российской войсковой группировки "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив (ДНР). При этом отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 155-мм гаубицу М198 производства США", - отметили в Минобороны России.Подразделениями российской войсковой группировки "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70.В официальном сообщении также сказано, что российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах. При этом средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 БПЛА.По подсчётам Минобороны России, потери ВСУ с начала СВО составили уничтоженными 641 самолёт, 283 вертолёта, 30920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронемашины, 1434 боевые машины РСЗО, 13898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.Незадолго до этого "Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова" ** террористическая организация, запрещенная в РФ.
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новости, россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, "азов", нацгвардия, всу, потери всу, сво, минобороны рф, сводка
Минобороны России обновило статистику потерь ВСУ в ходе СВО
Вооружённые формирования Украины продолжают нести большие потери в живой силе и технике. Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
Согласно официальному сообщению, подразделениями российской войсковой группировки "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину РСЗР Vampire
Тем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман (ДНР).
Солдаты группировки "Запад" отразили четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1 батальона украинской Нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, девять автомобилей и броневик "Козак".
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, 155-мм гаубицы М777 и М198, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станция РЭБ "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов.
Подразделения российской войсковой группировки "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив (ДНР). При этом отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 155-мм гаубицу М198 производства США", - отметили в Минобороны России.
Подразделениями российской войсковой группировки "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70.
В официальном сообщении также сказано, что российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах. При этом средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 БПЛА.
По подсчётам Минобороны России, потери ВСУ с начала СВО составили уничтоженными 641 самолёт, 283 вертолёта, 30920 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронемашины, 1434 боевые машины РСЗО, 13898 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.