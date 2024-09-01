Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине - 01.09.2024 Украина.ру
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Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине
Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине - 01.09.2024 Украина.ру
Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине
Пока в Киеве оплакивают гибель одного из лучших пилотов вместе с истребителем F-16, высокопоставленные военные чиновники США сомневаются в правдивости объяснений украинского руководства по факту этого инцидента. Об этом пишет New York Times
2024-09-01T12:00
2024-09-01T12:00
новости
сша
украина
киев
марьяна безуглая
владимир зеленский
пентагон
new york times
вооруженные силы украины
f-16
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Накануне украинские власти признали гибель самолёта F-16 и украинского пилота, объяснив обстоятельства гибели отражением российской воздушной атаки. Близкая к офису украинского президента парламентарий Марьяна Безуглая уточнила, что самолёт производства США был сбит ракетной зенитной установкой тоже производства США.Журналисты NYT выяснили, что в Пентагоне не верят объяснению Киева по факту потери первого из поставленных ВВСУ самолётов F-16.Там также заметили, что "пока Украина оплакивает смерть пилота, крушение самолета всё ещё остаётся загадкой". Рассматриваются различные версии.После уничтожения первого F-16 на Украине и гибели пилота Владимир Зеленский отправил в отставку с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.Как сообщалось ранее, уничтожение F-16 на Украине вызвало широкий резонанс за пределами постсоветской республики. Подробности в публикации Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
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новости, сша, украина, киев, марьяна безуглая, владимир зеленский, пентагон, new york times, вооруженные силы украины, f-16, всу, потери всу, ввс украины, военная помощь, сво
Новости, США, Украина, Киев, Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, Пентагон, New York Times, Вооруженные силы Украины, F-16, ВСУ, потери ВСУ, ВВС Украины, военная помощь, СВО

Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине

12:00 01.09.2024
 
Зеленский - мем
Зеленский - мем
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Пока в Киеве оплакивают гибель одного из лучших пилотов вместе с истребителем F-16, высокопоставленные военные чиновники США сомневаются в правдивости объяснений украинского руководства по факту этого инцидента. Об этом пишет New York Times
Накануне украинские власти признали гибель самолёта F-16 и украинского пилота, объяснив обстоятельства гибели отражением российской воздушной атаки. Близкая к офису украинского президента парламентарий Марьяна Безуглая уточнила, что самолёт производства США был сбит ракетной зенитной установкой тоже производства США.
Журналисты NYT выяснили, что в Пентагоне не верят объяснению Киева по факту потери первого из поставленных ВВСУ самолётов F-16.
"В противоположность этому, два высокопоставленных военных чиновника США говорят, что причиной крушения F-16, вероятно, не был дружественный огонь", - сказано в публикации NYT.
Там также заметили, что "пока Украина оплакивает смерть пилота, крушение самолета всё ещё остаётся загадкой". Рассматриваются различные версии.
После уничтожения первого F-16 на Украине и гибели пилота Владимир Зеленский отправил в отставку с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Как сообщалось ранее, уничтожение F-16 на Украине вызвало широкий резонанс за пределами постсоветской республики. Подробности в публикации Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
 
НовостиСШАУкраинаКиевМарьяна БезуглаяВладимир ЗеленскийПентагонNew York TimesВооруженные силы УкраиныF-16ВСУпотери ВСУВВС Украинывоенная помощьСВО
 
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