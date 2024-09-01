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Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине

Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине - 01.09.2024 Украина.ру

Пентагон сомневается в киевской версии уничтожения F-16 на Украине

Пока в Киеве оплакивают гибель одного из лучших пилотов вместе с истребителем F-16, высокопоставленные военные чиновники США сомневаются в правдивости объяснений украинского руководства по факту этого инцидента. Об этом пишет New York Times

2024-09-01T12:00

2024-09-01T12:00

2024-09-01T12:00

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пентагон

new york times

вооруженные силы украины

f-16

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Накануне украинские власти признали гибель самолёта F-16 и украинского пилота, объяснив обстоятельства гибели отражением российской воздушной атаки. Близкая к офису украинского президента парламентарий Марьяна Безуглая уточнила, что самолёт производства США был сбит ракетной зенитной установкой тоже производства США.Журналисты NYT выяснили, что в Пентагоне не верят объяснению Киева по факту потери первого из поставленных ВВСУ самолётов F-16.Там также заметили, что "пока Украина оплакивает смерть пилота, крушение самолета всё ещё остаётся загадкой". Рассматриваются различные версии.После уничтожения первого F-16 на Украине и гибели пилота Владимир Зеленский отправил в отставку с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.Как сообщалось ранее, уничтожение F-16 на Украине вызвало широкий резонанс за пределами постсоветской республики. Подробности в публикации Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16

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