Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области - 01.09.2024 Украина.ру
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Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области - 01.09.2024 Украина.ру
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области
Российские авиаудары по району аэродрома ВСУ близ Кривого Рога были успешными. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
2024-09-01T11:37
2024-09-01T11:37
новости
днепропетровская область
кривой рог
украина
илья лебедев
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
авиаудары
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"Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя подполья.По словам Лебедева, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Первый взрыв зафиксировали около 1:05 мск, а второй - спустя 15 минут.Лебедев отметил, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На самом аэродроме есть подземный склады и командный пункт, которые активно используются ВСУ.Также на эту тему публикация Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины
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новости, днепропетровская область, кривой рог, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, авиаудары
Новости, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, авиаудары

Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области

11:37 01.09.2024
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
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Российские авиаудары по району аэродрома ВСУ близ Кривого Рога были успешными. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя подполья.
По словам Лебедева, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Первый взрыв зафиксировали около 1:05 мск, а второй - спустя 15 минут.
Лебедев отметил, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На самом аэродроме есть подземный склады и командный пункт, которые активно используются ВСУ.
Также на эту тему публикация Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины
 
НовостиДнепропетровская областьКривой РогУкраинаИлья ЛебедевВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОавиаудары
 
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