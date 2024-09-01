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Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области

Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области - 01.09.2024 Украина.ру

Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области

Российские авиаудары по району аэродрома ВСУ близ Кривого Рога были успешными. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

2024-09-01T11:37

2024-09-01T11:37

2024-09-01T11:37

новости

днепропетровская область

кривой рог

украина

илья лебедев

вооруженные силы украины

всу

потери всу

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"Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя подполья.По словам Лебедева, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Первый взрыв зафиксировали около 1:05 мск, а второй - спустя 15 минут.Лебедев отметил, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На самом аэродроме есть подземный склады и командный пункт, которые активно используются ВСУ.Также на эту тему публикация Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины

днепропетровская область

кривой рог

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новости, днепропетровская область, кривой рог, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, авиаудары