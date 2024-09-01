https://ukraina.ru/20240901/1057166863.html
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области - 01.09.2024 Украина.ру
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области
Российские авиаудары по району аэродрома ВСУ близ Кривого Рога были успешными. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
2024-09-01T11:37
2024-09-01T11:37
2024-09-01T11:37
новости
днепропетровская область
кривой рог
украина
илья лебедев
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
авиаудары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056695504_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_585641366d9f08d072ef6ef270f966a6.jpg
"Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя подполья.По словам Лебедева, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Первый взрыв зафиксировали около 1:05 мск, а второй - спустя 15 минут.Лебедев отметил, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На самом аэродроме есть подземный склады и командный пункт, которые активно используются ВСУ.Также на эту тему публикация Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины
днепропетровская область
кривой рог
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056695504_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_0c55f17f215eca45d347fe275c54446b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, кривой рог, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, авиаудары
Новости, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, авиаудары
Николаевские подпольщики рассказали об успехе поражения аэродрома ВСУ в Днепропетровской области
Российские авиаудары по району аэродрома ВСУ близ Кривого Рога были успешными. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома", — цитирует РИА "Новости" сообщение представителя подполья.
По словам Лебедева, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва. Первый взрыв зафиксировали около 1:05 мск, а второй - спустя 15 минут.
Лебедев отметил, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На самом аэродроме есть подземный склады и командный пункт, которые активно используются ВСУ.