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Первый "шестнадцатый": кто сбил американский истребитель

Первый "шестнадцатый": кто сбил американский истребитель - 31.08.2024 Украина.ру

Первый "шестнадцатый": кто сбил американский истребитель

На Украине разразился нешуточный скандал из-за сбития F-16. Первая потеря в элитной эскадрилье натовских самолетов. Также погиб лучший пилот-истребитель военно-воздушных сил Украины Алексей Месь.

2024-08-31T11:21

2024-08-31T11:21

2024-08-31T11:21

украина

сша

киев

олег царев

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вооруженные силы украины

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ввс

f-16

спецоперация

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А подготовкой украинских летчиков западные инструкторы занимались многие месяцы, и они очень ценные, дорогие боевые единицы. Шумиху подняла нардеп Марьяна Бузуглая, которая в своем посте в соцсетях написала, что F-16 сбили свои же – с помощью ЗРК Patriot. В свою очередь командующий воздушными силами Николай Олещук публично обвинил законодательницу в провокации: "Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде! Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьёте все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия!" Олещук отметил, что идет расследование о причинах крушения F-16 с участием американских специалистов.31 августа стало известно, что Олищук снят с должности командующего военно-воздушными силами Украины.Что же случилось с самолетом, который так долго ждали в украинском небе, - в анализе экспертов.Военный эксперт Михаил (Рыбарь) ЗвинчукВ дополнении к появившейся два дня назад информации о первом сбитом украинском истребителе F-16 американского производства и гибели летчика стоит отметить несколько принципиально важных моментов: Для ВСУ потеря борта не является критической — запасы F-16 по всему миру очень большие, и США без особого труда смогут поставить киевскому режиму данные самолеты, причем даже в более современной модификации. Куда большим ударом для противника выступают потери летного состава — его и так не слишком много, а число обученных на F-16 того меньше. Гибель замкомандира группы является ощутимым уроном для украинских ВВС. Частично нехватку пилотов ВСУ смогут компенсировать за счет наемников из числа отставников в странах НАТО. Однако это в любом случае внесет коррективы в использование F-16, поставив т.н. Украину в еще большую зависимость в вопросах их применения. С ростом числа F-16 на подконтрольной ВСУ территории становится актуальным вопрос их защиты — с укрытиями дела там обстоят знакомым образом, и спасают ситуацию лишь три аэродрома с советскими ЖБУ (железо-бетонными укрытиями - Ред) в западных областях. Поэтому противник явно попробует выводить самолеты из-под удара в соседние страны НАТО со всеми последствиями. В целом пока применение F-16, как можно судить, носит эпизодический характер. Однако его пик еще предстоит пройти — украинские формирования явно будут применять их для массированных ударов дальнобойными крылатыми ракетами западного производства.Журналист Семен Уралов…это происшествие напомнило мне поражение другого американского самолета. В 1999 году батарея ПВО армии Югославии под командованием полковника Золтана Дани "приземлила" бомбардировщик F-117. Комплекс С-125, из которого сбили F-117, было сложно назвать новым: С-125 принимали на вооружение в 1961 году, ими ещё израильские "Фантомы" в Египте в 1970-м сбивали. К тому же радары на американских самолётах позволяли атаковать батареи даже не входя в зону поражения. Поэтому югославы включили свои радары только перед самым пуском. Это всё к тому, что недостаточно напихать в армию раскрученных танков и самолётов. Оружием нужно уметь воевать. В настоящее время Золтан Дани проживает в городе Ковин... Ежегодно 27 марта выпекает торт в форме F-117, отмечая события 1999 года. Утверждает, что прославивший его эпизод, как и всё в этой жизни, является результатом упорного труда и точного знания. Лучше и не скажешь.Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья КрамникПро F-16 и Patriot. Организация взаимодействия внутри НАТО остается одной из главных проблем блока, и случаи френдли фаера (дружественного огня - Ред.) там случаются регулярно. Ждать же работающей без сбоев системы, строящейся на Украине, то есть в стране иной (советской) военно-технической и военной культуры, разными поставщиками, разными группами специалистов на разной технике (даже один и тот же образец в исполнении для разных стран уже может серьезно отличаться) - попросту невозможно. Особенно с учетом того, что война исключает нормальный процесс подготовки с полным циклом. Удивительно скорее что только сейчас, но, во-первых, не исключено, что мы не все знаем о предыдущих потерях авиатехники, да и внимания к советским машинам было меньше. А, во-вторых, я не исключу, что очередной "протокол обучения" или просто "иностранные специалисты" в управлении полетами ли, в ПВО ли, могли внести свой вклад в эту выдающуюся перемогу, нарушив привычные процедуры. В целом же – таскать вам не перетаскать.Политик Олег ЦаревИнтересный казус произошёл со сбитым F-16. Когда стало известно о поставке Украине американских истребителей, заместитель исполнительного директора компании "ФОРЭС" Илья Потанин, процитированный Минобороны, заявил, что вознаграждение за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 млн руб. И вот самолет сбит. Если самолет разбил украинский пилот, то на премию может претендовать родные летчика. Если самолет сбит РСЗО Patriot, то команда Patriot соответсвенно. Очевидно, что обещанную премию в 15 миллионов рублей никто на Украину передавать не будет. Будем надеяться, что премия в таком случае не сгорит, а будет выплачена российским военнослужащим, которые первыми собьют F-16.Украинский аналитик Юрий БогдановПро F-16 и очередных приступах измены. Во время освобождения Кувейта и последующей интервенции в Ирак с принуждением Саддама к миру коалиция потеряла: 40 самолетов, среди которых 12 - из-за поломок или дружеского огня. Преимущественно дружеский огонь. 23 вертолета, среди них только 5 – из-за действий противника. 18 – поломки или дружеский огонь. Преимущественно дружеский огонь. Статистика во время войны 2003 года не сильно изменилась. Там вообще буквально первый сбитый самолет – британский "Торнадо", сбитый американским ПВО. Оба пилота погибли. Большинство потерь - из-за технических проблем, ошибок экипажа или дружеского огня. Это, к сожалению, только в советской пропаганде пилоты если погибают – то из-за действий коварного врага. Война в воздухе из-за сложности техники и стрессовости и для пилотов, и для ПВО – это всегда такие риски.Политолог Максим ЖаровМедийный шум в американских СМИ по поводу сбитого Украиной из Patriot собственного F-16 показывает весьма высокую степень напряжения в отношениях Киева и Вашингтона в данный момент. Ещё не поругались они, конечно, но выражения уже не выбирают. На Курский излом Киев решился с подачи Лондона, "формулу мира" Ермак обсуждает не с Камалой Харрис, а с Соросом-младшим. И так будет как минимум до ноября.О возможных версиях и причинах уничтожения первого F16 на Украине - в статье Ростислава Ищенко "Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16"

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украина, сша, киев, олег царев, камала харрис, вооруженные силы украины, нато, ввс, f-16, спецоперация