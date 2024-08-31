https://ukraina.ru/20240831/1057157739.html

Западная Украина за минувшую неделю: Околоцерковные конфликты и судьба закарпатских цыган

Западная Украина за минувшую неделю: Околоцерковные конфликты и судьба закарпатских цыган - 31.08.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Околоцерковные конфликты и судьба закарпатских цыган

В канун праздника Успения Божией Матери около 30 тысяч паломников прибыли в Почаевскую лавру, которую киевские власти хотят отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата.

2024-08-31T11:03

2024-08-31T11:03

2024-08-31T11:04

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На попытку запрета УПЦ МП ответила крестным ходом в Почаевскую лавруНа прошлой неделе, 20 августа, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрещении деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Фактически речь идет о запрете массовой христианской конфессии в Украине – канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).24 августа Владимир Зеленский подписал этот закон, а уже на следующий день УПЦ МП ответила на попытку её запретить демонстрацией массовой поддержки верующих: около 30 тысяч паломников прибыли в Почаевскую лавру в канун праздника Успения Божией Матери."25 августа 2024 года, в канун престольного праздника Свято-Успенской Почаевской лавры, в обитель прибыли участники многотысячного крестного хода. Чтобы все участники крестного хода смогли зайти через святые ворота в Почаевскую обитель, понадобилось почти 40 минут. Большинство паломников одолели более 200 км от Каменца-Подольского, с молитвой за Божье благословение для Украины", – сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры.Как отметили СМИ, масштабный крестный ход состоялся вопреки запрету со стороны Хмельницкой и Тернопольской областных военных администраций (ОВА), и несмотря на отказ митрополита Каменец-Подольского и Городоцкого УПЦ МП Феодора благословить мероприятие. Пресс-секретарь Почаевской лавры архимандрит Гавриил заявил, что это не имеет особого значения."Я не знаю о благословении владык, но у этой традиции уже почти 200 лет, поэтому я не знаю, какие здесь ещё нужно благословения иметь. Люди собираются каждый год и приходят", – сказал священнослужитель. "Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, то людей больше", – отметил архимандрит Гавриил.Люди шли из Каменца-Подольского семь дней, рассказала "Общественному телевидению" участница крестного хода Ирина, приехавшая из Одессы. По её словам, паломники идут в лавру, чтобы помолиться перед Почаевской иконой Божией Матери за мир на Украине. В этом году, как и в прошлом, крестный ход шёл через Лановецкую общину, поскольку в некоторых населенных пунктах Тернопольской области местные жители не пропускали колонну верующих.Присоединилась к крестному шествию и Алёна из Ровно. Впервые в Почаев женщина пошла в 2000 году, тогда была в 10 классе. "И сегодня, и всю дорогу, и дома молюсь о мире. За мирное сосуществование всех людей на планете. Потому что те ужасы, которые сегодня происходят в нашей стране, эта кровопролитная война, ни для кого не победоносная, никто в ней не выиграет. Я считаю, что все в ней проиграли. Проиграли все те, кто привели это кровопролитие, потерю людей, душ и стресс для всех людей Украины", – рассказала паломница.Глава Почаевской общины Василий Бойко сообщил, что конфликтов между паломниками и местными жителями не было. В свою очередь, спикер Тернопольской ОВА Надежда Ящищак заявила, что еще в прошлом году Совет обороны области принял решение о запрете крестного хода в Почаевскую лавру. Это решение действительно и сейчас, однако конфликтовать с 30 тысячами паломников никто не решился.Правда, в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области сообщили СМИ, что участников крестного хода было значительно меньше, чем в прошлом году. "Полиция обеспечила безопасность и правопорядок. Обращений о правонарушениях не поступало", – сказал спикер полиции в области Андрей Василик.Стоит отметить, что в конце июля 2024 комиссия Министерства культуры Украины рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику, в собственности которого находятся здания Почаевской Свято-Успенской лавры, расторгнуть в судебном порядке договор об их использовании УПЦ МП. Этого пока не сделано, а вот в Черновцах городские власти отобрали часовню у румыноязычной общины УПЦ.Община получила её в пользование в 1990 году в полуразрушенном виде, и за 34 года часовню реставрировали, расписали и ухаживали за ней. "Руководство городского кладбища спилило замки и опечатало храм-усыпальницу Буковинских митрополитов, чем лишило румыноязычную религиозную общину в честь Трёх Святителей во главе с настоятелем протоиереем Христофором возможности совершать богослужение", – было сказано в сообщении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП 26 августа.А уже на следующий день в Черновицком городском совете заявили, что часовню-усыпальницу теперь будут использовать для религиозных нужд Православной церкви Украины (ПЦУ). Пока часовня просто закрыта.Во Львове областные и городские власти судятся за церковную землюПо данным департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОВА, в области осталось всего 11 общин УПЦ МП. Как отметили чиновники, это наименьший показатель среди всех областей Украины. Однако на Львовщине хватает других околоцерковных конфликтов. Один из них разворачивается в самом центре Львова, рядом с собором Святого Юра – когда-то главным храмом Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).Речь идёт о так называемых "Митрополичьих садах", в части которых в советские времена построили радиолокационные вышки, глушившие радиостанции с Запада. Во времена независимой Украины эти передатчики перешли на баланс Госспецсвязи. В 1990-х годах Львовский городской совет вернул "Митрополичьи сады" в собственность УГКЦ. Однако нижнюю часть садов городским властям не разрешили отдать, поскольку они считались военным объектом – из-за расположения вышек.Но в 2001 году передатчики снесли, и с тех пор Госспецсвязь не осуществляла хозяйствование на участке, он превратился в заброшенное место. Но даже несмотря на то, что вышек там уже нет, в ведомстве считают, что структура имеет право распоряжаться этой землей. Когда в 2020 году Львовский горсовет передал Курии Львовской Архиепархии УГКЦ участок "Митрополичьих садов", который находился в постоянном землепользовании связистов, те подали в суд на городские власти.В июне 2024 года Верховный суд вынес окончательное решение, которым отменил все решения судов предыдущих инстанций и отказал Администрации государственной специальной связи и военной прокуратуре в их иске. Однако сейчас за этот земельный участок взялась судиться Львовская ОВА, сообщил 28 августа заместитель городского головы Львова Андрей Зубач."Поскольку Госслужба спецсвязи исчерпала свои возможности в судах, теперь в борьбу против Церкви вступила Львовская областная военная администрация. Именно по ее письму был инициирован новый судебный процесс об изъятии этого земельного участка из коммунальной собственности города, а соответственно и пользования церкви", – заявил Зубач.Он предположил, что интерес к этой земле имеют застройщики. "Нынешние события это только подтверждают. Застройческий след не выглядит нереально, учитывая, что Спецсвязь хотела получить градостроительные условия на масштабную застройку Лисиничей во Львове, и получила отказ", – уточнил городской чиновник.Во Львовской ОВА сразу же отреагировали на это заявление. Первый вице-губернатор Андрей Годик подчеркнул, что соответствующий вопрос лежит в юридической плоскости, а его Людомир Зубач переводит в эмоциональную. "Позиция Львовской ОВА – Митрополичьи сады Святоюрского комплекса должны принадлежать исключительно Курии Львовской Архиепархии УГКЦ, но в порядке и способом, определенным Законом", – заявил Годик. Первое слушание иска должно состояться уже в сентябре.В пресс-службе Львовской епархии УГКЦ прокомментировали ситуацию кратко: "Пока идёт судебный процесс между двумя сторонами, мы ожидаем справедливого решения: восстановить историческую справедливость – вернуть нижние сады в собственность Церкви, как это было раньше".Львовские комментаторы утверждают, что областные чиновники действительно планируют передать землю УГКЦ после победы в суде нам коллегами из горсовета. Просто речь идет о принципе: кто именно, мэр Львова Андрей Садовый или губернатор Львовщины Максим Козицкий, станет благотворителем, а значит – сможет рассчитывать на поддержку церкви на выборах, которые рано или поздно состоятся.В Закарпатье готовятся к возвращению местных цыган из Венгрии?Согласно новому постановлению правительства Венгрии, теперь право на размещение в этой стране предоставляется только беженцам из районов Украины, наиболее пострадавших от боевых действий. То есть граждане Украины, прибывшие из Закарпатья, включая уклонистов от мобилизации, больше не имеют права на бесплатное проживание в Венгрии.В среду, 28 августа, более сотни цыган – выходцев из Закарпатья были выброшены на улицу городка Коч в уезде Комаром-Эстергом, где они проживали в частных домах, финансируемых государством. По оценкам венгерского правительства, новое решение может затронуть примерно четыре тысячи человек, подавляющее большинство из которых – цыгане. Проблемой для этих закарпатских "беженцев" еще и то, что многие из них имеют также венгерское гражданство, что не дает им права на получение убежища в Венгрии.Поскольку венгерские власти пытаются не допустить массового выезда закарпатских цыган в другие страны ЕС, "беженцы" вполне могут вернуться домой. И власть Закарпатья, похоже, готовится к этому. Как раз 28 августа в Ужгород прибыла Елена Зеленская, которая вместе с губернатором Виктором Микитой инспектировала ряд проектов принятия, расселения и обеспечения жизнедеятельности внутренне перемещенных лиц.Зеленская и Микита, в частности, посетили Центр жизнестойкости на базе общественной организации "Неемия", безопасное пространство для женщин "Свободная" и женский хаб "ВОНА", партнерами которого являются структуры ООН. Также они осмотрели работу молодежного пространства YouthSpace на базе одного из общежитий Ужгородского университета, обеспечивающего возможность для психосоциальной поддержки и просвещения молодежи благодаря сотрудничеству университета с UNICEF.Однако официально возможный возврат на родину тысяч цыган в Закарпатской ОВА пока не комментировали. При этом местные СМИ уверены, что такие "беженцы" с Украины будут пытаться выехать из Венгрии в Чехию и Германию. По крайней мере, относительно мужчин в мобилизационном возрасте в этом можно быть уверенным.О других особенностях борьбы украинской власти с УПЦ и верой - в статье "Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240824/1057023164.html

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эксклюзив, украина, львов, венгрия, елена зеленская, владимир зеленский, андрей садовый, угкц, верховная рада, министерство культуры, упц