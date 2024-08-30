https://ukraina.ru/20240830/1057153101.html

"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на Украине

"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на Украине - 30.08.2024 Украина.ру

"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на Украине

Родившийся в России украинский футболист Александр Алиев призвал к расправе над мирными жителями в Курской области. Запад планирует предоставить разрешение Украине на массированный удар Storm Shadow вглубь России, сообщили СМИ

2024-08-30T18:00

2024-08-30T18:00

2024-08-30T18:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

курская область

александр коц

вооруженные силы украины

"динамо"

александр бастрыкин

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Видео с призывом Алиева завирусилось в соцсетях."Хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области: пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте, эээ, мирное население", - говорил на стремительно набирающем популярность видео Алиев.Видео уже успело вызвать скандал в России."Бывший футболист "Локомотива", "Спартака" и "Анжи" Александр Алиев демонстрирует глубины умственного и душевного разложения. Уроженец Хабаровска, родители которого живут в Курске, призывает ВСУ "убивать нечисть и мирное население" в Курской области. То есть и своих родителей тоже. Тех, кто продал квартиру в Хабаровске, чтобы переехать в Курск, поближе к Москве. Чтобы их чадушко могло профессионально заниматься спортом. Вложили в него средства, душу, здоровье, чтобы сынка поиграл в лучших клубах, в том числе - киевском "Динамо". Алиев осел на Украине и стал справжним украинцем", - отметил российский военкор Александр Коц.Он отметил, что "это такая психологическая особенность"."Любые неофиты всегда радикальнее своей новой среды. Будь то принявшие салафизм вырожденцы или напялившие на себя политическое украинство. Это подсознательный элемент выживания. Они считают, что так будут казаться своими. Заслужат отношение на равных. В такое убожество выродились всякие муждабаевы, бабченки, пономарёвы* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)… Стали ли они своими для украинцев? Нет. Карманные мурзилки для демонстрации "правильных русских". Как в зоопарке. Или резервации. Попробуй выйти за флажки, смоют как кондом в унитаз. Таков путь манкурта", - подытожил Коц.Телеграм-канал Readovka связался с матерью Алиева, которая проживает в Курской области. Она не поверила в то, что сын сделал такое заявление по собственной воле."Живущая в Курске мать выруся Алиева не общается с сыном и не верит, что он мог сказать про убийства мирных по собственной воле — то, что ему никто не угрожает, видно по снятым самим футболистом кадрам. Мать скудоумного футболиста "Анжи" из "Локомотива", призвавшего "убивать мирное население" в Курской области, не поддерживает связь со своим сыном, сказала она Readovka. По нашей информации, родители выруся действительно проживают в Курске. Женщина надеется, что её сына "держат под дулом автомата" и он не мог сказать такое по своей воле", - писал канал.При этом судя по видео, сам Алиев вполне свободно передвигается на автомобиле.Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении Алиева, а также признать его террористом и экстремистом, заявил в комментарии РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов."Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с просьбой о проведении тщательной проверки в отношении Алиева Александра Александровича, 03.02.1985 года рождения, бывшего футболиста московского "Локомотива" и махачкалинского "Анжи". В своих публичных высказываниях Алиев призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) "убивать мирное население Курской области", что является прямым призывом к насилию и нарушением прав российских граждан", - говорилось в документах, направленных Бастрыкину и Краснову."Ветераны России" отметили, что призывы Алиева "недопустимы и должны быть подвергнуты правовой оценке с соответствующими последствиями"."На основании изложенного, мы настоятельно просим вас назначить проверку по данному делу и, в случае выявления признаков преступления экстремистской направленности, инициировать уголовное преследование Александра Алиева, включая внесение его имени в список экстремистов и террористов. Мы уверены, что такие действия со стороны правосудия послужат примером неотвратимости наказания для всех, кто покушается на жизнь и безопасность наших граждан", - отмечалось в обращениях организации.Позднее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила РИА Новости, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело."Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России", — рассказали в ведомстве.По этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Идёт следствие, проводится сбор доказательств.Алиев известен как крайне неумный и скандальный футболист. В 2011 году он обматерил журналистку программы "Інший спорт" ("Другой спорт" - Ред.) Анну Тесленко, известную как "Ахава" - сторонницу футбольных фанатов. Та увидела, что тогда ещё полузащитник киевского "Динамо" Алиев выбросил пластиковый стаканчик себе под ноги и сделала тому замечание, в ответ тот заявил, что "Ахава", если ей нужно, пусть сама поднимет мусор. Когда журналистка указала, что это его тренировочная база, Алиев послал её матом.В 2016 году бывшая жена футболиста Татьяна заявила, что тот избивал её и их детей."За последние три года он пустился во все тяжкие: алкоголь, женщины, наркотики...", - рассказывала та.После того, как Алиев избил жену и сына в том же году в отношении него в Единый реестр досудебных расследований было внесено производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".Массированный удар по РоссииИздание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщило о том, что Великобритания готова предоставить Украине разрешение на использование Storm Shadow для ударов вглубь России."Один из информированных собеседников РБК-Украина в дипломатических кругах говорит, что Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран, говорит источник. Во-первых, Франции – ведь эти ракеты – совместная франко-британская разработка, и плюс Германии и США – их компоненты тоже содержатся в этих ракетах. А эти три страны все ещё выступают против из-за опасений эскалации", - указывалось в публикации.При этом, по словам источника, "курская операция должна была, напротив, развеять эти опасения". РБК-Украина также привело перечень западной техники, которая используется ВСУ во вторжении в Курскую область. Среди этой техники как американские, так и британские, немецкие и польские образцы.Днём ранее, 29 августа, издание Pravda.ru сообщило о том, что Украина якобы готовит массированный удар Storm Shadow по территории России."Согласно информации, полученной от источников в разведсообществе США, ВСУ планируют нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 км по важным объектам на территории России. В число выбранных целей входят: флот в Новороссийске; резиденция президента в Сочи; система противовоздушной обороны в Севастополе; оборонные и пороховые заводы; штабы, расположенные от юга России до Москвы; сама столица и Петербург; транспортные развязки, через которые проходят военная техника и топливо для российской армии", - указывалось в публикации этого СМИ.До этого, 24 августа, британское издание The Guardian писало, что Украина добивается от Запада разрешения на удары Storm Shadow вглубь России."Украина хочет получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий", — сообщало издание со ссылкой на украинских чиновников.При этом украинская стратегия "угрожать Москве и Санкт-Петербургу" не нравится американским чиновникам, так как они считают её "высокорискованной"."Украина месяцами выбивала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока её армия сражается на восточном фронте, крепнет убеждение, что контратака может изменить ситуацию к лучшему", — указывалось в публикации.Также британцы обратили внимание на украинские атаки вглубь России беспилотниками. При этом "направление мышления в Киеве заключается в том, что, показав России, что она может наносить удары глубоко внутри страны с помощью ракет, она может побудить Кремль пересмотреть свои взгляды".О происходящем на фронтах — в интервью Дениса Рудометова с военным экспертом Алексеем Леонковым "Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ".

https://ukraina.ru/20240830/1057145626.html

https://ukraina.ru/20240830/1057133973.html

https://ukraina.ru/20240829/1057128191.html

https://ukraina.ru/20240829/1057115452.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, александр коц, вооруженные силы украины, "динамо", александр бастрыкин