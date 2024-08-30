"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16 - 30.08.2024 Украина.ру
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"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16
"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16 - 30.08.2024 Украина.ру
"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16
Командующий ВВС Украины Николай Олещук* выложил в свой телеграм-канал пост, в котором нечаянно проговорился, что "правильную" объяснить крушение американского F-16 Киеву поможет Вашингтон
2024-08-30T17:00
2024-08-30T17:00
новости
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самолет
истребитель
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Он отметил, что руководство Украины получило информацию со всеми деталями произошедшего сразу после ЧП. Тот же отчет был отослан и "партнерам из США", которые, по утверждению Олещука*, уже присоединились к расследованию случившегося.Чуть раньше он пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а накануне газета The Wall Street Journal сообщила о "крушении" первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.Британская газета The Telegraph уточнила, что для Киева самым болезненным в этой истории для Киева стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления F-16 пилота Алексея Месь с позывным Moonfish (с англ. - "Рыба-луна").Известно, что ранее он совместно с пилотом Андреем Пильщиковым ("Джус") настаивал на передаче Киеву истребителей F-16 на встрече с американскими парламентариями. Как писали местные СМИ, оба летчика мечтали полетать на этих "птицах".Интересно, что Пильщиков погиб ровно год назад. Произошло это в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.На Украине обворовали могилу пилота "Джуса"*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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новости, киев, украина, сша, the wall street journal, f-16, самолет, истребитель
Новости, Киев, Украина, США, The Wall Street Journal, F-16, самолет, истребитель

"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16

17:00 30.08.2024
 
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Командующий ВВС Украины Николай Олещук* выложил в свой телеграм-канал пост, в котором нечаянно проговорился, что "правильную" объяснить крушение американского F-16 Киеву поможет Вашингтон
Он отметил, что руководство Украины получило информацию со всеми деталями произошедшего сразу после ЧП. Тот же отчет был отослан и "партнерам из США", которые, по утверждению Олещука*, уже присоединились к расследованию случившегося.

"Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войска", - написал Олещук*.

Чуть раньше он пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.
О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а накануне газета The Wall Street Journal сообщила о "крушении" первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.
При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.
F-16
07:14
Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой PatriotПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
Британская газета The Telegraph уточнила, что для Киева самым болезненным в этой истории для Киева стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления F-16 пилота Алексея Месь с позывным Moonfish (с англ. - "Рыба-луна").
Известно, что ранее он совместно с пилотом Андреем Пильщиковым ("Джус") настаивал на передаче Киеву истребителей F-16 на встрече с американскими парламентариями. Как писали местные СМИ, оба летчика мечтали полетать на этих "птицах".
Интересно, что Пильщиков погиб ровно год назад. Произошло это в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
На Украине обворовали могилу пилота "Джуса"
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
НовостиКиевУкраинаСШАThe Wall Street JournalF-16самолетистребитель
 
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