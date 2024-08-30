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Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ

Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру

Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа порекомендовал журналистам обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии в профильные ведомства

2024-08-30T14:04

2024-08-30T14:04

2024-08-30T14:04

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"Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он.ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела.Подробнее о наемниках - в материале Егора Леева Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа на сайте Украина.ру.

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новости, колумбия, дмитрий песков, россия, украина, фсб, мвд, вооруженные силы украины