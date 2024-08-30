Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа порекомендовал журналистам обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии в профильные ведомства
"Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он.
ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела.
Подробнее о наемниках - в материале Егора Леева Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа на сайте Украина.ру.