Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
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Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ
Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа порекомендовал журналистам обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии в профильные ведомства
2024-08-30T14:04
2024-08-30T14:04
новости
колумбия
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"Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он.ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела.Подробнее о наемниках - в материале Егора Леева Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, колумбия, дмитрий песков, россия, украина, фсб, мвд, вооруженные силы украины
Новости, Колумбия, Дмитрий Песков, Россия, Украина, ФСБ, МВД, Вооруженные силы Украины

Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ

14:04 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа порекомендовал журналистам обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии в профильные ведомства
"Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он.
ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела.
Подробнее о наемниках - в материале Егора Леева Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
14:04Пескова спросили о задержании колумбийских наемников ВСУ
14:02"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева
13:30"Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России
13:28Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
13:08Какой ультиматум планирует Трамп и как арест Дурова сработал на Россию – Скориков
13:00Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа
12:49Зачем США затягивают конфликт а Украине. Стали известны прибыли западных военных компаний
12:43"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую
12:41Аристократ и колхозник. Как русское небо навсегда сделало братьями по оружию француза и украинца
12:00"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"
11:59Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ
11:56Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"
11:55Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала
11:25Экс-игрок "Локомотива" призвал ВСУ убивать курян. Его мать, живущая в Курске, отреагировала
10:57Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ
10:53Алексей Сергунин: кто он
10:32ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник
10:32Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев
10:07Не Курск: куда Россия перебросит войска из ДНР и какие киборги-убийцы на службе у Украины – Незалежко
10:05За 1,5 месяца до выборов: Трамп попросил судить его в другом городе
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