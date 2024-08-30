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Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа

Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа - 30.08.2024 Украина.ру

Колумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа

ФСБ показало видео с задержанными колумбийскими наёмниками. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-30T13:00

2024-08-30T13:00

2024-08-30T14:06

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Федеральная служба безопасности РФ задержала двух наёмников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержаны граждане Республики Колумбия Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых сил Российской Федерации в качестве наемников", — отмечалось в сообщении.РИА "Новости" опубликовало видео допроса наёмников.При обыске у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму с символикой батальона ВСУ "Карпатская Сечь". Именно это подразделение известно большим количеством наёмников, в первую очередь из Колумбии, а также националистическими взглядами командования. Именно в этом батальоне служил Филип Симан, осуждённый в Чехии. Среди прочего Симан рассказывал и о мародёрстве в Буче.Возбуждены уголовные дела по статье "наёмничество".Ранее ряд СМИ сообщил о том, что два наёмника были задержаны в Венесуэле, где они делали пересадку для того, чтобы отправиться домой. При этом в венесуэльском аэропорту наёмники были в украинской военной форме, что и привлекло к ним внимание.Ранее правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране. Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо отметил, что власти страны хотят, чтобы "эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наёмников, не тренировались, не финансировались, не создавались".По словам главы МИД Колумбии, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Также у Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наёмники.В то же время ряд источников сообщал, что наёмники из Колумбии появились на Украине благодаря американцам."Непропорционально большое количество сдыхающих на совершенно чужом для них Восточном фронте колумбийцев объясняется не тем, что в Колумбии любят наци. Всё куда проще: по заказу кураторов из ЦРУ боссы картелей отправляют в помощь бандеровцам своих боевиков, в основном чем-то проштрафившихся. Смывать кровью. В общем, подобное к подобному, и всем прямая выгода. И ЦРУ, и боссам, сбрасывающим шлак, и даже дохлым, потому что дома так легко не отделались бы, там свои правила…" — рассказывал политолог и историк, автор книг по истории Южной Америке Лев Вершинин.Также ранее украинские СМИ сообщали о бунте среди колумбийцев. Последние взбунтовались из-за недостойного, по их мнению, отношения к ним украинского командования.Удары и налётыУтром 30 августа Минобороны России в своём телеграм-канале опубликовало информацию об отражённых атаках ВСУ на территорию Россию."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, 2 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью", — отмечалось в публикации.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 20 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на Горловском направлении — 13 обстрелов, выпустив в общей сложности 61 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Новая Каховка — 5; Князе-Григоровка — 3; Каиры — 2; Днепряны — 2; Алёшки — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Как сообщили в экстренных службах, в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ четыре мирных жителя получили ранения.В Горностаевском округе двое мирных жителей были ранены при обстреле со стороны ВСУ"За прошедшие сутки зафиксировано 16 ударов со стороны противника. Огонь велся кассетными боеприпасами по территории Каир. В результате обстрела получили ранения двое местных жителей", — говорилось в сообщении администрации.Помимо этого, обстрел повредил два домовладения и линию электропередач.Утром 30 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом нашей системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий. В Белгородском районе подверглись атакам посёлок Разумное, сёла Беломестное, Бочковка, Петровка, Пушкарное, Щетиновка, а также хутор Церковный. Нанесены удары с помощью 6 беспилотников, из которых 2 были сбиты системой ПВО. Также осуществлён один вражеский обстрел с применением 5 боеприпасов. Полностью сгорели один частный дом и один легковой автомобиль. За день повреждены один автомобиль, 4 частных дома и хозпостройка сельхозпредприятия. За медицинской помощью в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму и баротравму 28 августа в селе Ясные Зори. После оказания медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение", - указывалось в сводке.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и хутор Лозовая Рудка атакованы с помощью 3 беспилотников и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждены хозпостройка, объект торговли и газопровод.В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Карабаново выпущены 3 беспилотника. Повреждён один автомобиль.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение было оперативно восстановлено.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая атакованы 5 дронами и 13 боеприпасами в ходе 3 обстрелов. Повреждены 2 автомобиля и частный дом."В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Сергиевка, Теребрено и Староселье выпущены 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и 4 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены 3 частных дома, одна надворная постройка и коммерческий объект. В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона в селе Теребрено. Врачами оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - сообщил Гладокв.Также в Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары был ранен один мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. Бригадой скорой он был переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается. Сельхозтехника получила повреждения."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Первомайский, сёлам Графовка, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, ещё двое – ранены. Мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Повреждены 5 МКД, 8 частных домов, 9 легковых автомобилей и ГАЗель, 2 социальных объекта, административное здание, инфраструктурный объект связи, оборудование на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи", - указывалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о двух пострадавших от атак ВСУ мирных жителях в Белгородском районе."Хозяин атакованного дома в селе Петровка, ранее отказавшийся от медицинской помощи, бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре. Для прохождения дальнейшего лечения бригадой СМП он переведён в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник нанёс удар в боковую часть его автомобиля. Бойцы самообороны и участковый уполномоченный передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате атаки у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Для исключения осколочного ранения глазницы он доставляется в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу", - сообщил Гладков.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи четыре раза предупреждал о ракетной атаке. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронтах - в интервью Дениса Рудометова с военным экспертом Алексеем Леонковым "Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ".

https://ukraina.ru/20240830/1057133973.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, колумбия, россия, алексей смирнов (губернатор), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, фсб, цру