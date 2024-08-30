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"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую

"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую - 30.08.2024 Украина.ру

"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую

Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы завести дело на депутата украинского парламента Марьяну Безуглую, заявившую о сбитом F-16 украинским комплексом ПВО

2024-08-30T12:43

2024-08-30T12:43

2024-08-30T12:43

f-16

марьяна безуглая

новости

украина

россия

юрий игнат

сша

вооруженные силы украины

сбу

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"Может, уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР (Госбюро расследований)? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ - здесь, наверное, и для вас есть работа!" - написал Игнат в соцсетях.Накануне Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов".А военный эксперт Алексей Леонков отметил, что первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16 можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США.Подробнее о случившемся - в материале Ростислава Ищенко Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 на сайте Украина.ру.

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f-16, марьяна безуглая, новости, украина, россия, юрий игнат, сша, вооруженные силы украины, сбу