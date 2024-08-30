"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую - 30.08.2024 Украина.ру
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"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую
"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую - 30.08.2024 Украина.ру
"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую
Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы завести дело на депутата украинского парламента Марьяну Безуглую, заявившую о сбитом F-16 украинским комплексом ПВО
2024-08-30T12:43
2024-08-30T12:43
f-16
марьяна безуглая
новости
украина
россия
юрий игнат
сша
вооруженные силы украины
сбу
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"Может, уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР (Госбюро расследований)? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ - здесь, наверное, и для вас есть работа!" - написал Игнат в соцсетях.Накануне Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов".А военный эксперт Алексей Леонков отметил, что первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16 можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США.Подробнее о случившемся - в материале Ростислава Ищенко Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 на сайте Украина.ру.
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f-16, марьяна безуглая, новости, украина, россия, юрий игнат, сша, вооруженные силы украины, сбу
F-16, Марьяна Безуглая, Новости, Украина, Россия, Юрий Игнат, США, Вооруженные силы Украины, СБУ

"Издевательство над страной": экс-спикер ВС ВСУ призвал завести дело на Безуглую

12:43 30.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы завести дело на депутата украинского парламента Марьяну Безуглую, заявившую о сбитом F-16 украинским комплексом ПВО
"Может, уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР (Госбюро расследований)? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ - здесь, наверное, и для вас есть работа!" - написал Игнат в соцсетях.
Накануне Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов".
А военный эксперт Алексей Леонков отметил, что первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16 можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США.
Подробнее о случившемся - в материале Ростислава Ищенко Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 на сайте Украина.ру.
 
F-16Марьяна БезуглаяНовостиУкраинаРоссияЮрий ИгнатСШАВооруженные силы УкраиныСБУ
 
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