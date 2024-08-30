ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник - 30.08.2024 Украина.ру
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ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник
ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник - 30.08.2024 Украина.ру
ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник
ВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом 30 августа в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-08-30T10:32
2024-08-30T10:32
новости
курская область
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курск
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вооруженные силы украины
мид
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Мирошник назвал особым цинизмом использование такого вооружения против мирных граждан и отметил, что российская делегация в ОБСЕ занимается сбором и протоколированием подобных случаев.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
https://ukraina.ru/20240829/1057109051.html
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новости, курская область, россия, курск, родион мирошник, апти алаудинов, вооруженные силы украины, мид, обсе
Новости, Курская область, Россия, Курск, Родион Мирошник, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, МИД, ОБСЕ

ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник

10:32 30.08.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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ВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом 30 августа в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", - сказал он, отметив, что в одной такой ракете более девяти тысяч шариков.

Мирошник назвал особым цинизмом использование такого вооружения против мирных граждан и отметил, что российская делегация в ОБСЕ занимается сбором и протоколированием подобных случаев.
Родион Мирошник
Вчера, 08:33
Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – МирошникУкраинский режим готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Вчера, 10:19
ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанамВСУ ударили по городу Льгову Курской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Об этом в своем телеграм-канале 29 августа сообщил глава города Алексей Клемешов
 
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