https://ukraina.ru/20240830/1057136692.html

ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник

ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник - 30.08.2024 Украина.ру

ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник

ВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом 30 августа в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

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Мирошник назвал особым цинизмом использование такого вооружения против мирных граждан и отметил, что российская делегация в ОБСЕ занимается сбором и протоколированием подобных случаев.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

https://ukraina.ru/20240829/1057109051.html

https://ukraina.ru/20240829/1057110685.html

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новости, курская область, россия, курск, родион мирошник, апти алаудинов, вооруженные силы украины, мид, обсе