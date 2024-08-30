ВСУ действуют против курян по террористическим заветам - Мирошник
© РИА Новости
© РИА Новости
ВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом 30 августа в интервью агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", - сказал он, отметив, что в одной такой ракете более девяти тысяч шариков.
Мирошник назвал особым цинизмом использование такого вооружения против мирных граждан и отметил, что российская делегация в ОБСЕ занимается сбором и протоколированием подобных случаев.
Вчера, 08:33Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – МирошникУкраинский режим готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.