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Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО

Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО - 30.08.2024 Украина.ру

Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла жалобу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на то, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была поставлена Киеву

2024-08-30T07:50

2024-08-30T07:50

2024-08-30T07:55

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На вопрос журналистов о том, планируют ли США ускорить поставки Украине систем Patriot, Сингх заметила, что Пентагон и так уже ускорил поставки вооружений Киеву, в том числе переориентировав заказы на поставки оружия в ущерб другим странам.Говоря о сроках производства данного типа вооружений, Сингх объяснила, что Patriot является "довольно большой системой", материалы и компоненты для которой США получают из других стран."Мне не о чем сообщить относительно систем Patriot, которые мы пообещали им предоставить… они получают регулярное снабжение и поддержку со стороны Соединенных Штатов и других партнеров", - заключила представитель Пентагона.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи призовет их поставить эти системы ПВО.На днях депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Подробнее о случившемся - в материале Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, запад, дмитрий кулеба, пентагон, мид, зрк patriot