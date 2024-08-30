https://ukraina.ru/20240830/1057132078.html

Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot

Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot - 30.08.2024 Украина.ру

Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"

2024-08-30T07:14

2024-08-30T07:14

2024-08-30T07:32

новости

f-16

украина

киев

россия

мирошник

марьяна безуглая

пентагон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg

"Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник.Также он пошутил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot.Подробнее о случившемся - в материале Ростислава Ищенко Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, f-16, украина, киев, россия, мирошник, марьяна безуглая, пентагон, вооруженные силы украины