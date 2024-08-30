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Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot - 30.08.2024 Украина.ру
Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
2024-08-30T07:14
2024-08-30T07:14
2024-08-30T07:32
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"Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник.Также он пошутил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot.Подробнее о случившемся - в материале Ростислава Ищенко Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16 на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, f-16, украина, киев, россия, мирошник, марьяна безуглая, пентагон, вооруженные силы украины
Новости, F-16, Украина, Киев, Россия, Мирошник, Марьяна Безуглая, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
07:14 30.08.2024 (обновлено: 07:32 30.08.2024)
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
"Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник.
Также он пошутил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.
Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота.
Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot.