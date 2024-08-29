"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках
Глава Крыма Сергей Аксенов 29 августа в эфире телеканала “Крым 24” объяснил крымчанам, что в публичном поле нельзя обсуждать все вопросы, так как "враг постоянно создает провокации"
Центр информационно-психологических операций Украины с помощью нейросетей делает с ним фейки, рассказал Аксенов.
"Делаются всякие нарезки, в том числе и с помощью нейросетей фейковые аккаунты и ролики, которые, естественно, не соответствуют никаким реалиям. Сегодня возможности нейросетей достаточно высоки, чтобы простых граждан попытаться ввести в заблуждение, даже по мне несколько раз нейросети формировали разговор, и те люди, которые хорошо меня знают, даже не лично, а с точки зрения выступлений, понимают, что я такую чушь сказать не мог", — сказал Аксенов.
Он призвал крымчан доверять только проверенным источникам информации.
Подробнее о фейках - в материале Валерии Емельяновой Украинские фейки и репрессии за них. Как оградить российское общество от одного и не ошибиться со вторым на сайте Украина.ру.