"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках - 29.08.2024 Украина.ру
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"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках
"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках - 29.08.2024 Украина.ру
"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках
Глава Крыма Сергей Аксенов 29 августа в эфире телеканала “Крым 24” объяснил крымчанам, что в публичном поле нельзя обсуждать все вопросы, так как "враг постоянно создает провокации"
2024-08-29T14:55
2024-08-29T14:55
новости
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Центр информационно-психологических операций Украины с помощью нейросетей делает с ним фейки, рассказал Аксенов.Он призвал крымчан доверять только проверенным источникам информации.Подробнее о фейках - в материале Валерии Емельяновой Украинские фейки и репрессии за них. Как оградить российское общество от одного и не ошибиться со вторым на сайте Украина.ру.
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новости, крым, украина, сергей аксенов, фейк
Новости, Крым, Украина, Сергей Аксенов, фейк

"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках

14:55 29.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Глава Крыма Сергей Аксенов 29 августа в эфире телеканала “Крым 24” объяснил крымчанам, что в публичном поле нельзя обсуждать все вопросы, так как "враг постоянно создает провокации"
Центр информационно-психологических операций Украины с помощью нейросетей делает с ним фейки, рассказал Аксенов.

"Делаются всякие нарезки, в том числе и с помощью нейросетей фейковые аккаунты и ролики, которые, естественно, не соответствуют никаким реалиям. Сегодня возможности нейросетей достаточно высоки, чтобы простых граждан попытаться ввести в заблуждение, даже по мне несколько раз нейросети формировали разговор, и те люди, которые хорошо меня знают, даже не лично, а с точки зрения выступлений, понимают, что я такую чушь сказать не мог", — сказал Аксенов.

Он призвал крымчан доверять только проверенным источникам информации.
Подробнее о фейках - в материале Валерии Емельяновой Украинские фейки и репрессии за них. Как оградить российское общество от одного и не ошибиться со вторым на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымУкраинаСергей Аксеновфейк
 
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