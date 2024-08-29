"Делаются всякие нарезки": Аксенов предупредил крымчан о сгенерированных нейросетью фейках

"Делаются всякие нарезки, в том числе и с помощью нейросетей фейковые аккаунты и ролики, которые, естественно, не соответствуют никаким реалиям. Сегодня возможности нейросетей достаточно высоки, чтобы простых граждан попытаться ввести в заблуждение, даже по мне несколько раз нейросети формировали разговор, и те люди, которые хорошо меня знают, даже не лично, а с точки зрения выступлений, понимают, что я такую чушь сказать не мог", — сказал Аксенов.