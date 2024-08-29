https://ukraina.ru/20240829/1057119816.html

Кислица объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область, а Полянский сказал что теперь ждёт Украину

Кислица объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область, а Полянский сказал что теперь ждёт Украину - 29.08.2024 Украина.ру

Кислица объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область, а Полянский сказал что теперь ждёт Украину

Заседания Совета Безопасности ООН по украинской тематике проводятся регулярно, но только не в текущем месяце - первая встреча, посвящённая ситуации на Украине, состоялась лишь 28-го числа по запросу США и Словении. Речь шла прежде всего о курской авантюре ВСУ

2024-08-29T15:01

2024-08-29T15:01

2024-08-29T16:12

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По словам и. о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, в середине августа журналисты начали интересоваться, почему западные члены ООН не спешат запрашивать заседание, неужели они отказались от практики искусственного удержания "на плаву" украинской тематики вне зависимости от реальных потребностей её обсуждения Советом Безопасности.Российские дипломаты отвечать за своих коллег не могут, сказал Полянский, но отметил, что уж слишком неприглядно выглядели их украинские подопечные в ходе развязанной ими как раз в августе курской авантюры, и при всём желании Запад не мог не замечать сотни свидетельств того, как украинские националисты расстреливают мирных жителей, включая беременных женщин, запускают беспилотники по машинам скорой помощи, журналистам и волонтёрам, уничтожают жилые дома, школы и больницы, издеваются над мирным населением и берут его в заложники.Кроме того, появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и планировал захватить её. Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, по словам Полянского, - это лучший ответ тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС."Подобная показная дикость является некомфортной даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которые ещё в 2014 году выдали киевским нацистам "карт-бланш" на любые преступления. Явную неловкость у западных спонсоров киевского режима усиливал и тот факт, что своё ошеломившее многих в мире истинное лицо в ходе атаки на Курскую область киевский режим даже и не пытался скрыть. Понятно, что это всё далеко не лучший фон для запроса заседания Совета Безопасности, вот наши западные коллеги и выжидали до самого конца месяца и сделали свой ход уже "на флажке", надеясь, что замысел главаря киевского режима к этому моменту хоть как-то прояснится и появятся хоть какие-то позитивные для Украины результаты его авантюрного решения. Однако смысл самоубийственной курской авантюры просроченного украинского президента так и не стал понятнее. С результатами ещё хуже", - подчеркнул Полянский.ВСУ, неся огромные потери личного состава и техники, продолжают удерживать несколько деревень в Курской области, перебрасывая туда дефицитные резервы, в т.ч. с восточного направления, где положение украинских подразделений стремительно ухудшается, а ВС РФ, наоборот, увеличили темпы продвижения – если в июле освобождали в среднем 11,2 км2 в день, то сейчас этот показатель вырос почти до 30 км2 – и освобождают последние опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали ещё с 2014 года."И это только начало, расплачиваться за Курскую авантюру Украине ещё придётся сполна. Поэтому мы прекрасно понимаем, с каким тяжёлым сердцем запрашивали сегодняшнее заседание западные подельники режима Зеленского", - заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН.У безрассудной курской авантюры украинского президента есть ещё одно практическое последствие, подчеркнул Полянский."В июне президент России выступил с мирным предложением в адрес Украины, отражающим реальную ситуацию на фронте и учитывающим генезис украинского кризиса. Какое-то время после этого риторика киевских главарей стала более миролюбивой и многие наши коллеги из стран Глобального Юга поспешили сделать опрометчивый вывод о том, что мы подходим к этапу мирных переговоров", - пояснил он.Готовность России к диалогу не должна вызывать сомнений, но после вторжения ВСУ в Курскую область возможность проведения переговоров сошла на нет.Полянский, обращаясь к коллегам, отметил, что они не учитывали недоговороспособность киевского режима, которую тот проявлял и в случае с Минскими соглашениями, так и с проектом мирного договора, парафированного в Стамбуле в 2022 году."И на сей раз киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, чётко выбрал эскалацию, напав на Курскую область и снял таким образом все вопросы. Надеюсь, больше никаких иллюзий ни у кого на этот счёт не осталось. У нас их не было, и поэтому мы продолжаем выполнять цели нашей СВО военным путём, устанавливая на Украине мир, в котором режим Зеленского не заинтересован", - заявил он.В завершение и.о. постоянного представителя РФ при ООН призвал все страны, кого Вашингтон и его союзники пытаются завлечь в геополитические игры, посмотреть на незавидный пример Украины и понять, к чему это может привести: из самой богатой из постсоветских республик с внушительным промышленным потенциалом она почти сразу перекочевала в разряд одного из самых бедных государств бывшего СССР, разрушила свою экономику, промышленность, распродала земли западным корпорациям, стала полигоном для американских биолабораторий и теперь ещё для испытаний нового западного оружия и утилизации старого, внедрение "демократии" западного образца привело к полному отсутствию свободы слова и вероисповедания и установлению диктатуры президента, который не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания о мире, но и довёл страну до самоубийственной войны с Россией за западные геополитические интересы, в которой Украина играет роль ЧВК.Представитель США был краток, а вся его речь состояла из обвинений в адрес России. Как утверждает американский дипломат, невозможно найти оправдания действиям РФ, которая в минувшие выходные совершила самый крупный удар по энергообъектам Украины, и пытается изменить границы соседней страны.Он обвинил Россию в депортации тысячи людей, включая детей, за время боевых действий, с этим же тезисом выступал и представитель Франции, однако неделю назад уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывала на молодёжном форуме "Территория смыслов", как украинская сторона вывезла двоих детей в Австрию без уведомления родителей, но аппарат российского омбудсмена при содействии Вены и Турции вернул их. И это лишь одна история из целой череды подобных.Кроме того, американский дипломат заявил, что РФ ставит под угрозу Запорожскую АЭС и призвал вернуть контроль над станцией украинским органам. Умолчал он при этом о том, что угрозу для этого критически важного объекта создаёт сама Украина, это её армия совершает обстрелы АЭС при помощи беспилотников.Представитель Китая призвал стороны воздерживаться от нападения на мирных жителей, АЭС и другие атомные объекты, проявить политическую волю, прекратить боестолкновения и начать мирные переговоры как можно скорее, а мировое сообщество - занимать беспристрастную позицию, создавать благоприятные условия и оказывать необходимую поддержку.По его словам, Бразилия, ЮАР и Индонезия, которые недавно в рамках челночной дипломатии по украинском кризису посетил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, единогласно призвали к скорейшим переговорам. Пекин будет предпринимать всяческие меры для политического урегулирования конфликта на Украине, заверил дипломат.В том, что единственный способ положить конец этому кризису – переговоры, уверены африканские страны. Представитель Алжира выступил за незамедлительное прекращение огня, отметив, что деэскалация должна сопровождаться наращиванием дипломатических усилий, чтобы усадить стороны за стол переговоров для конструктивного диалога."Только так можно обеспечить мирное урегулирование этого конфликта и заодно учесть обеспокоенности обеих сторон. Какие бы причины ни привели к этому конфликту, стороны и мировое сообщество не должны воспринимать эту ситуацию как необратимую", - заявил дипломат.Если есть воля к установлению прочного мира между двумя соседними странами, значит, есть и способ это сделать, подчеркнул его коллега из Мозамбика.Если коротко о выступлении постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, то он обвинил Россию в проведении крупнейшего террора в истории человечества, намерении уничтожить Киевскую ГЭС и тем самым устроить наводнение самых густонаселённых районов Украины, полном пренебрежении жизнями и собственных граждан, и граждан других стран, отсутствии моральных ориентиров, неадекватности на внутренней и международной арене.Правильно сделал Полянский, что покинул зал заседания сразу после своего выступления, поскольку слушать такой бред просто невозможно, а ведь это человек, который по своему статусу должен не забывать про этику и дипломатические нормы.Кислица призвал членов Совета Безопасности признать право Украины наносить удары по территории РФ.Украинский дипломат попытался объяснить, почему ВСУ совершили прорыв в российский регион: "Россия сейчас поставила всё на кон для того, чтобы проводить операцию в Донбассе, для их совершения отправляет людей как пушечное мясо. Она проводит наступательную операцию около города Покровск Донецкой области, в этой области не будет людей, ни одного дома. Украина продолжит бороться с этой варварской практикой, в том числе на территории России, именно поэтому Украина не могла сидеть спокойно и смотреть, как Россия накапливала свои военные силы в Курской области в то время, когда она готовилась к атаке на Сумскую область. Реагируя на эту угрозу Украина начала оборонительную операцию в Курской области. Мы строго следуем положениям Устава ООН и подтверждаем, что наши цели исключительно оборонительные".Оборонительными действиями он называет вторжение в регион и убийство мирных жителей самыми жестокими способами? Какое-то извращённое представление об обороне у постоянного представителя Украины при ООН. И если кто-то и отправляет людей как пушечное мясо в бой, так это командиры ВСУ, так и говорят украинские бойцы.Кислица утверждает, что украинская сторона гуманно относится к российским военнопленным, а Россия к украинским – якобы очень жестоко. Сами солдаты говорят ровно наоборот: всушники рассказывают, как их бросило командование без патронов и пайков, и сами сдались ВС РФ, где им сразу дали воды и еды, российские бойцы возвращаются из плена с побоями и покалеченные.Продолжение этой темы себя долго ждать не заставит. По уже сложившейся традиции заседания по украинской тематике, инициированные России и западными странами, идут следом друг за другом. По запросу РФ 30 августа состоится обсуждение поставок западного оружия на Украину, в рамках которого российские дипломаты, по словам Полянского, в частности акцентируют внимание на том, что в Курской области ВСУ воюют западным оружием, а помогают им западные наёмники и консультанты, без которых украинская армия ничего предпринять уже не может, а это значит, что соучастие западных стран в преступлениях киевского режима стало ещё более очевидным для всех.О том, насколько серьёзное влияние оказало проникновение украинских войск на территорию РФ, читайте в материале Впадать в панику нельзя: Суздальцев о том, почему вторжение в Курскую область - это не катастрофа

https://ukraina.ru/20240828/1057101648.html

https://ukraina.ru/20240812/1056814911.html

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

россия

украина

курская область

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