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Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области

Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области - 29.08.2024 Украина.ру

Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области

Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:23

сергей лавров

владимир путин

курская область

россия

новости

украина

мид

переговоры

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"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", - сказал Лавров.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договорённости "были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями".Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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сергей лавров, владимир путин, курская область, россия, новости, украина, мид, переговоры