Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области - 29.08.2024 Украина.ру
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Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области
Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области - 29.08.2024 Украина.ру
Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области
Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:23
сергей лавров
владимир путин
курская область
россия
новости
украина
мид
переговоры
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"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", - сказал Лавров.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договорённости "были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями".Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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сергей лавров, владимир путин, курская область, россия, новости, украина, мид, переговоры
Сергей Лавров, Владимир Путин, Курская область, Россия, Новости, Украина, МИД, переговоры

Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области

14:23 29.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД РФ С. Лавровым
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД РФ С. Лавровым - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала
"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", - сказал Лавров.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договорённости "были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями".
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинКурская областьРоссияНовостиУкраинаМИДпереговоры
 
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