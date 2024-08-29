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Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области
Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области - 29.08.2024 Украина.ру
Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области
Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:23
сергей лавров
владимир путин
курская область
россия
новости
украина
мид
переговоры
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"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", - сказал Лавров.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договорённости "были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями".Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, владимир путин, курская область, россия, новости, украина, мид, переговоры
Сергей Лавров, Владимир Путин, Курская область, Россия, Новости, Украина, МИД, переговоры
Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской области
Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала