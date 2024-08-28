На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области - 28.08.2024 Украина.ру
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На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области - 28.08.2024 Украина.ру
На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
2024-08-28T19:24
2024-08-28T19:26
артемовск
часов яр
донецк
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
сво
спецоперация
эксклюзив
донецкая народная республика
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Падение обороны Покровска неотвратимо и всё ближе и ближе. В городе с понедельника закрываются все банки, а власти просят остающихся людей эвакуироваться из населенного пункта. Пришло известие, что российская армия перекрыла трассу Покровск – Карловка. Это означает, что украинский гарнизон остается без подвоза боекомплекта и резервов. Сражения уже идут на улицах города. Украинцев не спасли даже естественные препятствия – Карловское водохранилище и река Волчья, которые они хотели использовать для противодействия российским штурмовым группам.Ни у кого нет сомнения в том, что ВСУ ждет покровская катастрофа.Во вторник вечером появилась информация, что российские штурмовики зашли в Селидово, город на подступах, к Покровску. Утром их продвижение в городской черте продолжилось. Днем наши уже освободили северо-восток города. Занят дворец спорта "Авангард".По сообщениям жителей, власти и коммунальные службы уже эвакуировались из города. В населенном пункте уже нет газа и воды, света и связи. Оставшиеся горожане, ушли в подвалы, воду берут из скважин.На покровском направлении населенный пункт Гродовка занят российскими войсками уже на 80%."Тут подоспела паническая информация от сочувствующего укропам немецкого журналиста Юлиана Рёпке, что к востоку от Покровска начинается массовый отход украинских частей. Предположение у нас следующее: видимо, в условиях отсутствия резервов командование ВСУ поняло бесперспективность обороны в тех местах, где они сейчас обороняются, и поэтому решили отойти непосредственно в сам Красноармейск и Димитров/Мирноград и там дать нам бой.Укропы искренне полагают превратить эту покровскую агломерацию во второй Артемовск/Бахмут и Часов Яр. Ну что ж, посмотрим. Напоминаю, резервов у них нет. Все ушли в Курск", - рассказал нам Александр "Варяг" Матюшин.Также стало известно об окончательной потере Константиновки, населенного пункта на кураховском направлении.Кстати, о Курахово и окрестностях. Напомним, что рядом с этим крупным городом на западе от Донецка и Марьинки, находится Сонцовка. В этом селе в семье управляющего поместьем, принадлежащим помещику Сонцову, в конце XIX века родился великий русский композитор Сергей Прокофьев и прожил тут первые 13 лет. В селе есть музей, посвященный русскому гению. Напомним, что его именем названа Донецкая консерватория и разрушенный Донецкий аэропорт. Видимо, в скором времени там начнутся бои."Мы очень и очень хорошо продвигаемся. Создается впечатление, что укропы выдохлись. Если раньше мы могли месяцами драться за три улицы, то теперь наступление в ДНР развивается стремительно. И дня не проходит без того, чтобы наши не освободили какой-либо населенный пункт. И только не надо говорить, что это все бабко-села. Утверждать такое несерьезно. Новогродовка – не бабко-село, а полноценный город", - утверждает Матюшин.Также читайте текст Александр Чаленко Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html
https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html
https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html
артемовск
часов яр
донецк
покровск/красноармейск
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, часов яр, донецк, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво, спецоперация, эксклюзив, донецкая народная республика, днепропетровская область
Артемовск, Часов Яр, Донецк, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, СВО, Спецоперация, Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область

На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области

19:24 28.08.2024 (обновлено: 19:26 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
Падение обороны Покровска неотвратимо и всё ближе и ближе. В городе с понедельника закрываются все банки, а власти просят остающихся людей эвакуироваться из населенного пункта.
Пришло известие, что российская армия перекрыла трассу Покровск – Карловка. Это означает, что украинский гарнизон остается без подвоза боекомплекта и резервов. Сражения уже идут на улицах города. Украинцев не спасли даже естественные препятствия – Карловское водохранилище и река Волчья, которые они хотели использовать для противодействия российским штурмовым группам.
Ни у кого нет сомнения в том, что ВСУ ждет покровская катастрофа.
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 19:59
Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из КонстантиновкиДонецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
Во вторник вечером появилась информация, что российские штурмовики зашли в Селидово, город на подступах, к Покровску. Утром их продвижение в городской черте продолжилось. Днем наши уже освободили северо-восток города. Занят дворец спорта "Авангард".
По сообщениям жителей, власти и коммунальные службы уже эвакуировались из города. В населенном пункте уже нет газа и воды, света и связи. Оставшиеся горожане, ушли в подвалы, воду берут из скважин.
На покровском направлении населенный пункт Гродовка занят российскими войсками уже на 80%.
"Тут подоспела паническая информация от сочувствующего укропам немецкого журналиста Юлиана Рёпке, что к востоку от Покровска начинается массовый отход украинских частей. Предположение у нас следующее: видимо, в условиях отсутствия резервов командование ВСУ поняло бесперспективность обороны в тех местах, где они сейчас обороняются, и поэтому решили отойти непосредственно в сам Красноармейск и Димитров/Мирноград и там дать нам бой.
Укропы искренне полагают превратить эту покровскую агломерацию во второй Артемовск/Бахмут и Часов Яр. Ну что ж, посмотрим. Напоминаю, резервов у них нет. Все ушли в Курск", - рассказал нам Александр "Варяг" Матюшин.
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
24 августа, 15:30
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской областиО том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
Также стало известно об окончательной потере Константиновки, населенного пункта на кураховском направлении.
Кстати, о Курахово и окрестностях. Напомним, что рядом с этим крупным городом на западе от Донецка и Марьинки, находится Сонцовка. В этом селе в семье управляющего поместьем, принадлежащим помещику Сонцову, в конце XIX века родился великий русский композитор Сергей Прокофьев и прожил тут первые 13 лет.
В селе есть музей, посвященный русскому гению. Напомним, что его именем названа Донецкая консерватория и разрушенный Донецкий аэропорт. Видимо, в скором времени там начнутся бои.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
3 августа, 06:30
Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополамВечером в пятницу российские подразделения освободили два населенных пункта на Покровском/Красноармейском направлении – Веселое и Желанное, а также выбили ВСУ из Артемово/Железного, пригорода Торецка/Дзержинска
"Мы очень и очень хорошо продвигаемся. Создается впечатление, что укропы выдохлись. Если раньше мы могли месяцами драться за три улицы, то теперь наступление в ДНР развивается стремительно. И дня не проходит без того, чтобы наши не освободили какой-либо населенный пункт. И только не надо говорить, что это все бабко-села. Утверждать такое несерьезно. Новогродовка – не бабко-село, а полноценный город", - утверждает Матюшин.
Также читайте текст Александр Чаленко Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
 
АртемовскЧасов ЯрДонецкАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскСВОСпецоперацияЭксклюзивДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская область
 
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19:24На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
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