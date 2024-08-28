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На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области

На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области - 28.08.2024 Украина.ру

На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении

2024-08-28T19:24

2024-08-28T19:24

2024-08-28T19:26

артемовск

часов яр

донецк

александр "варяг" матюшин

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Падение обороны Покровска неотвратимо и всё ближе и ближе. В городе с понедельника закрываются все банки, а власти просят остающихся людей эвакуироваться из населенного пункта. Пришло известие, что российская армия перекрыла трассу Покровск – Карловка. Это означает, что украинский гарнизон остается без подвоза боекомплекта и резервов. Сражения уже идут на улицах города. Украинцев не спасли даже естественные препятствия – Карловское водохранилище и река Волчья, которые они хотели использовать для противодействия российским штурмовым группам.Ни у кого нет сомнения в том, что ВСУ ждет покровская катастрофа.Во вторник вечером появилась информация, что российские штурмовики зашли в Селидово, город на подступах, к Покровску. Утром их продвижение в городской черте продолжилось. Днем наши уже освободили северо-восток города. Занят дворец спорта "Авангард".По сообщениям жителей, власти и коммунальные службы уже эвакуировались из города. В населенном пункте уже нет газа и воды, света и связи. Оставшиеся горожане, ушли в подвалы, воду берут из скважин.На покровском направлении населенный пункт Гродовка занят российскими войсками уже на 80%."Тут подоспела паническая информация от сочувствующего укропам немецкого журналиста Юлиана Рёпке, что к востоку от Покровска начинается массовый отход украинских частей. Предположение у нас следующее: видимо, в условиях отсутствия резервов командование ВСУ поняло бесперспективность обороны в тех местах, где они сейчас обороняются, и поэтому решили отойти непосредственно в сам Красноармейск и Димитров/Мирноград и там дать нам бой.Укропы искренне полагают превратить эту покровскую агломерацию во второй Артемовск/Бахмут и Часов Яр. Ну что ж, посмотрим. Напоминаю, резервов у них нет. Все ушли в Курск", - рассказал нам Александр "Варяг" Матюшин.Также стало известно об окончательной потере Константиновки, населенного пункта на кураховском направлении.Кстати, о Курахово и окрестностях. Напомним, что рядом с этим крупным городом на западе от Донецка и Марьинки, находится Сонцовка. В этом селе в семье управляющего поместьем, принадлежащим помещику Сонцову, в конце XIX века родился великий русский композитор Сергей Прокофьев и прожил тут первые 13 лет. В селе есть музей, посвященный русскому гению. Напомним, что его именем названа Донецкая консерватория и разрушенный Донецкий аэропорт. Видимо, в скором времени там начнутся бои."Мы очень и очень хорошо продвигаемся. Создается впечатление, что укропы выдохлись. Если раньше мы могли месяцами драться за три улицы, то теперь наступление в ДНР развивается стремительно. И дня не проходит без того, чтобы наши не освободили какой-либо населенный пункт. И только не надо говорить, что это все бабко-села. Утверждать такое несерьезно. Новогродовка – не бабко-село, а полноценный город", - утверждает Матюшин.Также читайте текст Александр Чаленко Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки

https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html

https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html

https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html

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покровск/красноармейск

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

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