https://ukraina.ru/20240829/1057112092.html

Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ

Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ - 29.08.2024 Украина.ру

Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ

Жительница Суджи Наталья прошла 50 километров пешком, спасаясь от украинских боевиков. Об этом 29 августа сообщает телеграм-канал Readovka

2024-08-29T10:51

2024-08-29T10:51

2024-08-29T10:51

новости

курская область

мирные жители

всу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953144_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_257584e13848285c1538c42cf9350c32.jpg

После бомбардировок военнослужащие ВСУ пошли по улицам Суджи. Так началась атака на город, рассказала женщина.Пересекать открытую местность ей пришлось под звуки стрельбы и под летающими беспилотниками."И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой... Они жгли все на своем пути. Там, где я шла, там прилетало. Но ничего. Зато жива, а так бы убили", — сказала она.Россиянка шла лесами и полями, несколько раз заходила не туда, но периодически ей удавалось ловить связь и списываться с сыном. Он отправил ей навстречу волонтеров, до спасателей женщине удалось добраться только вечером. Ее ноги отказали, как только она села в машину — волонтеры сказали, что она преодолела путь длиной в 50 километров. Накануне 72-летняя жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли.Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, мирные жители, всу, россия