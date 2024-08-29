Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057112092.html
Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ - 29.08.2024 Украина.ру
Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
Жительница Суджи Наталья прошла 50 километров пешком, спасаясь от украинских боевиков. Об этом 29 августа сообщает телеграм-канал Readovka
2024-08-29T10:51
2024-08-29T10:51
новости
курская область
мирные жители
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953144_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_257584e13848285c1538c42cf9350c32.jpg
После бомбардировок военнослужащие ВСУ пошли по улицам Суджи. Так началась атака на город, рассказала женщина.Пересекать открытую местность ей пришлось под звуки стрельбы и под летающими беспилотниками."И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой... Они жгли все на своем пути. Там, где я шла, там прилетало. Но ничего. Зато жива, а так бы убили", — сказала она.Россиянка шла лесами и полями, несколько раз заходила не туда, но периодически ей удавалось ловить связь и списываться с сыном. Он отправил ей навстречу волонтеров, до спасателей женщине удалось добраться только вечером. Ее ноги отказали, как только она села в машину — волонтеры сказали, что она преодолела путь длиной в 50 километров. Накануне 72-летняя жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли.Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953144_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_9a124c93dc9949d5a8fbcfbb1e83a427.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, мирные жители, всу, россия
Новости, Курская область, мирные жители, ВСУ, Россия

Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ

10:51 29.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Жительница Суджи Наталья прошла 50 километров пешком, спасаясь от украинских боевиков. Об этом 29 августа сообщает телеграм-канал Readovka
После бомбардировок военнослужащие ВСУ пошли по улицам Суджи. Так началась атака на город, рассказала женщина.
"Они стали ломиться к ней в дом — в тот момент женщина подумала, что вот прямо сейчас ее и убьют, но боевики сочли здание пустым и двинулись дальше. Все соседи, у которых были машины, к тому моменту уже уехали, поэтому женщина была без связи и не знала, что в городе уже вовсю орудуют оккупанты. Спасаться она решила самостоятельно и пешком", - говорится в материале.
Пересекать открытую местность ей пришлось под звуки стрельбы и под летающими беспилотниками.

"И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой... Они жгли все на своем пути. Там, где я шла, там прилетало. Но ничего. Зато жива, а так бы убили", — сказала она.

Россиянка шла лесами и полями, несколько раз заходила не туда, но периодически ей удавалось ловить связь и списываться с сыном. Он отправил ей навстречу волонтеров, до спасателей женщине удалось добраться только вечером.
Ее ноги отказали, как только она села в машину — волонтеры сказали, что она преодолела путь длиной в 50 километров.
Накануне 72-летняя жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли.
Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьмирные жителиВСУРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
11:19Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
11:07"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
10:55Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
10:51Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
10:49Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
10:41Украина, жаждущая любви
10:37Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
10:19ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
09:32Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа
09:26Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
09:09ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
08:33Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник
08:06Главное за ночь 29 августа
07:52ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
07:34Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"
07:14Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
07:08Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"
07:00Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников
Лента новостейМолния