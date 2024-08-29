Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Жительница Суджи Наталья прошла 50 километров пешком, спасаясь от украинских боевиков. Об этом 29 августа сообщает телеграм-канал Readovka
После бомбардировок военнослужащие ВСУ пошли по улицам Суджи. Так началась атака на город, рассказала женщина.
"Они стали ломиться к ней в дом — в тот момент женщина подумала, что вот прямо сейчас ее и убьют, но боевики сочли здание пустым и двинулись дальше. Все соседи, у которых были машины, к тому моменту уже уехали, поэтому женщина была без связи и не знала, что в городе уже вовсю орудуют оккупанты. Спасаться она решила самостоятельно и пешком", - говорится в материале.
Пересекать открытую местность ей пришлось под звуки стрельбы и под летающими беспилотниками.
"И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой... Они жгли все на своем пути. Там, где я шла, там прилетало. Но ничего. Зато жива, а так бы убили", — сказала она.
Россиянка шла лесами и полями, несколько раз заходила не туда, но периодически ей удавалось ловить связь и списываться с сыном. Он отправил ей навстречу волонтеров, до спасателей женщине удалось добраться только вечером.
"И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой... Они жгли все на своем пути. Там, где я шла, там прилетало. Но ничего. Зато жива, а так бы убили", — сказала она.
Россиянка шла лесами и полями, несколько раз заходила не туда, но периодически ей удавалось ловить связь и списываться с сыном. Он отправил ей навстречу волонтеров, до спасателей женщине удалось добраться только вечером.
Ее ноги отказали, как только она села в машину — волонтеры сказали, что она преодолела путь длиной в 50 километров.
Накануне 72-летняя жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли.
Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.