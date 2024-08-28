https://ukraina.ru/20240828/1057101346.html

Дурова освободили из-под стражи, но для допроса

Дурова освободили из-под стражи, но для допроса - 28.08.2024 Украина.ру

Дурова освободили из-под стражи, но для допроса

Создателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи. Об этом 26 августа сообщили французские журналисты из суда в Париже

2024-08-28T17:34

2024-08-28T17:34

2024-08-28T17:34

новости

франция

париж

россия

павел дуров

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/19/1057036659_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_2de71135f5f6e11fb1d2017cd31226e5.jpg.webp

Судья объяснил решение тем, что Дурова отправят на первичный допрос, после чего французские власти могут, возможно, предъявить ему обвинение. "Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью допроса в первый раз и возможного предъявления обвинения", - сообщили журналисты французского телеканала BFMTV.Если Дурову предъявят обвинения, меру пресечения будет избирать судья по контролю за соблюдением прав и содержанием под стражей (juge des libertés). Журналисты Bloomberg предполагают, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме. 24 августа Павла Дурова задержали во Франции. Местные власти арестовали и поместили его в следственный изолятор. Дурова опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по 12 статьям уголовного кодекса Франции. На следующий день суд продлил арест. Срок задержания Дурова истекал в 21:00 по московскому времени 28 августа. В случае, если французские власти не предъявят обвинение, Дурова придется отпустить. По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Ордер на арест, утверждают СМИ, выписали еще в марте 2024 года.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.

франция

париж

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, париж, россия, павел дуров, telegram