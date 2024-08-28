Дурова освободили из-под стражи, но для допроса - 28.08.2024 Украина.ру
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Дурова освободили из-под стражи, но для допроса
Дурова освободили из-под стражи, но для допроса - 28.08.2024 Украина.ру
Дурова освободили из-под стражи, но для допроса
Создателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи. Об этом 26 августа сообщили французские журналисты из суда в Париже
2024-08-28T17:34
2024-08-28T17:34
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Судья объяснил решение тем, что Дурова отправят на первичный допрос, после чего французские власти могут, возможно, предъявить ему обвинение. "Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью допроса в первый раз и возможного предъявления обвинения", - сообщили журналисты французского телеканала BFMTV.Если Дурову предъявят обвинения, меру пресечения будет избирать судья по контролю за соблюдением прав и содержанием под стражей (juge des libertés). Журналисты Bloomberg предполагают, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме. 24 августа Павла Дурова задержали во Франции. Местные власти арестовали и поместили его в следственный изолятор. Дурова опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по 12 статьям уголовного кодекса Франции. На следующий день суд продлил арест. Срок задержания Дурова истекал в 21:00 по московскому времени 28 августа. В случае, если французские власти не предъявят обвинение, Дурова придется отпустить. По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Ордер на арест, утверждают СМИ, выписали еще в марте 2024 года.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.
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новости, франция, париж, россия, павел дуров, telegram
Новости, Франция, Париж, Россия, Павел Дуров, Telegram

Дурова освободили из-под стражи, но для допроса

17:34 28.08.2024
 
© Manuel Blondeau - CorbisПавел Дуров
Павел Дуров
© Manuel Blondeau - Corbis
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Создателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи. Об этом 26 августа сообщили французские журналисты из суда в Париже
Судья объяснил решение тем, что Дурова отправят на первичный допрос, после чего французские власти могут, возможно, предъявить ему обвинение.
"Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью допроса в первый раз и возможного предъявления обвинения", - сообщили журналисты французского телеканала BFMTV.
Если Дурову предъявят обвинения, меру пресечения будет избирать судья по контролю за соблюдением прав и содержанием под стражей (juge des libertés). Журналисты Bloomberg предполагают, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.
24 августа Павла Дурова задержали во Франции. Местные власти арестовали и поместили его в следственный изолятор. Дурова опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по 12 статьям уголовного кодекса Франции. На следующий день суд продлил арест.
Срок задержания Дурова истекал в 21:00 по московскому времени 28 августа. В случае, если французские власти не предъявят обвинение, Дурова придется отпустить.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Ордер на арест, утверждают СМИ, выписали еще в марте 2024 года.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.
 
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