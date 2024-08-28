https://ukraina.ru/20240828/1057097002.html

Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата

Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата - 28.08.2024 Украина.ру

Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата

Убийство 35-го президента Джона Фицджеральда Кеннеди стало для его семьи настоящим шоком. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, нынешний сторонник Дональда Трампа, вспоминает, как они вместе плакали после этого известия со своим отцом, Робертом Кеннеди-старшим.

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:43

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Однако, клан Кеннеди славился умением держать удар в любой ситуации. После гибели погибшего на войне старшего сына – Джозефа Патрика Кеннеди-младшего, на которого больше всего рассчитывал в смысле политической карьеры отец, большая ирландская семья быстро переориентировалась и сделала ставку на Джона. А после его убийства на пост президента начал претендовать третий брат Кеннеди – Роберт.Его шансы были реальны, как никогда – после того, как в 1968 году Линдон Джонсон неожиданно отказался от переизбрания на второй срок, из-за проблем со здоровьем и массовых протестов против агрессии во Вьетнаме, которые сотрясали Америку.Помимо семейных связей, гарвардского диплома и денег, у Бобби Кеннеди имелся серьезный политический опыт на высшем уровне. Ведь, начиная с 1961 года, он входил в администрацию брата, занимая важный пост генерального прокурора – то есть, министра юстиции.Роберт Кеннеди попал туда не только в силу родственных связей. Он действительно считался отличным юристом, а главное, являлся одним из самых близких людей для Джона. Президент обращался к нему по самым деликатным и важным вопросам, которые он не мог доверить представителям американской разведки и Пентагона.Так, во время Карибского кризиса, именно Роберт Кеннеди устанавливал связи с советскими дипломатами, приложив немало усилий, чтобы конфликт не кончился Третьей мировой войной. С этой целью генпрокурор даже нанес визит в посольство СССР, куда американские политики, как правило, вообще не совались.Затем, темной ноябрьской ночью, советский посол Анатолий Добрынин прибыл к Роберту на неформальные переговоры в здание министерства юстиции США. Бобби, который несколько дней ночевал в своем офисе на диване, сказал ему, что его брат-президент готов дать Кубе гарантии ненападения.После того, как Линдон Джонсон неожиданно отказался от участия в выборах, казалось, что Роберт Кеннеди обречен выиграть президентские выборы 1968 года.На него работала магия имени убитого брата. Они с Джоном были настолько похожи внешне, что зачастую их путали между собой даже близкие родственники. Роберту – как и его брату – тоже приписывали любовную связь с Мэрилин Монро. Но это только усиливало интерес к его личности.Миллионы американцев – причем, не обязательно демократов – были готовы голосовать за Роберта уже только для того, чтобы узнать, кто на самом деле убил в Далласе Джона Фицджеральда Кеннеди. Никто не сомневался, что человек с большим опытом работы генеральным прокурором, получив президентские полномочия раскроет заговор и выведет его организаторов на чистую воду.Но это было еще не все. Роберт Кеннеди считался признанным лидером движения за прекращения американской войны против Вьетнама. Он неоднократно высказывался за вывод американских войск и за мирные договоренности с Ханоем – подобно тому, как США нашли консенсус с Гаваной.А это отвечало интересам избирателей, которые в то время еще имели значение для руководства Демпартии.Бобби полагал, что в отношении СССР лучше проводить политику разрядки, избегая рисков ядерного конфликта. Его значительно больше волновали бедность и преступность на улицах Америки, о которых Роберт Кеннеди стал говорить публично одним из первых.Он считался в семье самым сильным оратором, и, вдобавок, не боялся проводить митинги в черных кварталах, куда не заглядывали его конкуренты. 4 апреля 1968 года, на одном из таких выступлений в Индианаполисе, Бобби первым сообщил новость об убийстве Мартина Лютера Кинга, который пытался бороться в США за гражданские права, активно поддерживая именно Роберта Кеннеди.С начала шестьдесят восьмого года Роберт легко выигрывал на демократических праймериз, а остальные демократические политики уже начали напрашиваться в его будущую администрацию. Победив в Калифорнии, он, фактически, обеспечил себе выдвижение. По этому поводу Кеннеди выступал в самом роскошном отеле Лос-Анжелеса – "Амбассадор". И там, в суматохе, среди множества людей, включая актеров и журналистов, его застрелили.По официальной версии это сделал Серхан Серхан – палестинец из христианской семьи. Но его адвокаты с самого начала доказывали, что их клиента просто подставили. В вопросе арабо-израильского конфликта Кеннеди всегда выступал с позиции компромисса – то есть, реальных мотивов для покушения не было. У палестинца нашли восьмизрядный револьвер, однако звукозапись убийства, которую сделал на своей кассетный магнитофон один из репортеров, слышно до тринадцати выстрелов.Таких вопросов было немало – но расследование убийства постарались побыстрее свернуть, как и после выстрелов в Джона Кеннеди. Однако, покушение на Роберта шокировало не только Америку, но и весь мир. Люди видели, что "демократическими" США на самом деле управляют страшные и темные силы, которые убирают с дороги даже богатых и знаменитых сограждан.Об этом убийстве написали стихи сразу несколько советских поэтов – включая Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского.Причем, интересно отметить, что Евтушенко и Вознесенский успели познакомиться с Бобби Кеннеди лично – о чем сегодня напоминают архивные фотографии.Цвет статуи Свободы –он всё мертвенней,когда, свободу пулями любя,сама в себя стреляешь ты,Америка.Ты можешь так совсем убить себя.Опасно выйтив мире этом дьявольском,ещё опасней –прятаться в кустах,и пахнет на земле всемирнымДалласом,и страшно жить,и стыден этот страх – писал Евтушенко в поэме "Я пристрелен эпохой".Оставался младший из братьев Кеннеди – Эдвард Мур, во всем похожий на своих братьев – еще один гарвардский юрист с политическими амбициями. У него не было бойцовских качеств Роберта – что, возможно, спасло его от очередной пули.Однако, политическую карьеру Эдварда обнулили по итогам автомобильной аварии, в которой погибла его спутница. Сторонники теории заговоров тоже считают ее подстроенной – но Эдвард, по крайней мере прожил долгую жизнь, написал множество законов, ездил в гости к Брежневу и пользовался большим авторитетом в сенате.Однако руководство Демпартии начиная с конца семидесятых отказало ему в праве номинироваться на выборы президента. Членов клана вообще перестали подпускать к большой американской политике, стараясь держать их на вторых и третьих ролях.При этом, наибольшим вниманием публики пользовался Джон Фицджеральд Кеннеди-младший – сын президента Кеннеди и его супруги Жаклин, за первыми шагами которого смотрела по телевизору вся Америка.Он долгие годы мирно вел жизнь плейбоя, поддерживая одну из семейных традиций, а также немного занимался журналистикой. Но в 1999 году, вскоре после того, как Джон Кеннеди-младший объявил о возможности участвовать в президентских выборах, вся его семья внезапно погибла в авиакатастрофе.Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – едва ли не последний Кеннеди, которого не удалось ни приручить, ни окончательно вывести из игры. И в свете истории этой семьи несложно понять, насколько важным является для него любой реальный шанс пролить свет на гибель отца и дяди.О том, как формировался клан Кеннеди и как он оказался в США - в статье "Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США".

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, америка, сша, вьетнам, джон кеннеди, евгений евтушенко, андрей вознесенский, пентагон