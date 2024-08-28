https://ukraina.ru/20240828/1057097002.html
Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата
Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата - 28.08.2024 Украина.ру
Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата
Убийство 35-го президента Джона Фицджеральда Кеннеди стало для его семьи настоящим шоком. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, нынешний сторонник Дональда Трампа, вспоминает, как они вместе плакали после этого известия со своим отцом, Робертом Кеннеди-старшим.
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:43
эксклюзив
америка
сша
вьетнам
джон кеннеди
евгений евтушенко
андрей вознесенский
пентагон
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Однако, клан Кеннеди славился умением держать удар в любой ситуации. После гибели погибшего на войне старшего сына – Джозефа Патрика Кеннеди-младшего, на которого больше всего рассчитывал в смысле политической карьеры отец, большая ирландская семья быстро переориентировалась и сделала ставку на Джона. А после его убийства на пост президента начал претендовать третий брат Кеннеди – Роберт.Его шансы были реальны, как никогда – после того, как в 1968 году Линдон Джонсон неожиданно отказался от переизбрания на второй срок, из-за проблем со здоровьем и массовых протестов против агрессии во Вьетнаме, которые сотрясали Америку.Помимо семейных связей, гарвардского диплома и денег, у Бобби Кеннеди имелся серьезный политический опыт на высшем уровне. Ведь, начиная с 1961 года, он входил в администрацию брата, занимая важный пост генерального прокурора – то есть, министра юстиции.Роберт Кеннеди попал туда не только в силу родственных связей. Он действительно считался отличным юристом, а главное, являлся одним из самых близких людей для Джона. Президент обращался к нему по самым деликатным и важным вопросам, которые он не мог доверить представителям американской разведки и Пентагона.Так, во время Карибского кризиса, именно Роберт Кеннеди устанавливал связи с советскими дипломатами, приложив немало усилий, чтобы конфликт не кончился Третьей мировой войной. С этой целью генпрокурор даже нанес визит в посольство СССР, куда американские политики, как правило, вообще не совались.Затем, темной ноябрьской ночью, советский посол Анатолий Добрынин прибыл к Роберту на неформальные переговоры в здание министерства юстиции США. Бобби, который несколько дней ночевал в своем офисе на диване, сказал ему, что его брат-президент готов дать Кубе гарантии ненападения.После того, как Линдон Джонсон неожиданно отказался от участия в выборах, казалось, что Роберт Кеннеди обречен выиграть президентские выборы 1968 года.На него работала магия имени убитого брата. Они с Джоном были настолько похожи внешне, что зачастую их путали между собой даже близкие родственники. Роберту – как и его брату – тоже приписывали любовную связь с Мэрилин Монро. Но это только усиливало интерес к его личности.Миллионы американцев – причем, не обязательно демократов – были готовы голосовать за Роберта уже только для того, чтобы узнать, кто на самом деле убил в Далласе Джона Фицджеральда Кеннеди. Никто не сомневался, что человек с большим опытом работы генеральным прокурором, получив президентские полномочия раскроет заговор и выведет его организаторов на чистую воду.Но это было еще не все. Роберт Кеннеди считался признанным лидером движения за прекращения американской войны против Вьетнама. Он неоднократно высказывался за вывод американских войск и за мирные договоренности с Ханоем – подобно тому, как США нашли консенсус с Гаваной.А это отвечало интересам избирателей, которые в то время еще имели значение для руководства Демпартии.Бобби полагал, что в отношении СССР лучше проводить политику разрядки, избегая рисков ядерного конфликта. Его значительно больше волновали бедность и преступность на улицах Америки, о которых Роберт Кеннеди стал говорить публично одним из первых.Он считался в семье самым сильным оратором, и, вдобавок, не боялся проводить митинги в черных кварталах, куда не заглядывали его конкуренты. 4 апреля 1968 года, на одном из таких выступлений в Индианаполисе, Бобби первым сообщил новость об убийстве Мартина Лютера Кинга, который пытался бороться в США за гражданские права, активно поддерживая именно Роберта Кеннеди.С начала шестьдесят восьмого года Роберт легко выигрывал на демократических праймериз, а остальные демократические политики уже начали напрашиваться в его будущую администрацию. Победив в Калифорнии, он, фактически, обеспечил себе выдвижение. По этому поводу Кеннеди выступал в самом роскошном отеле Лос-Анжелеса – "Амбассадор". И там, в суматохе, среди множества людей, включая актеров и журналистов, его застрелили.По официальной версии это сделал Серхан Серхан – палестинец из христианской семьи. Но его адвокаты с самого начала доказывали, что их клиента просто подставили. В вопросе арабо-израильского конфликта Кеннеди всегда выступал с позиции компромисса – то есть, реальных мотивов для покушения не было. У палестинца нашли восьмизрядный револьвер, однако звукозапись убийства, которую сделал на своей кассетный магнитофон один из репортеров, слышно до тринадцати выстрелов.Таких вопросов было немало – но расследование убийства постарались побыстрее свернуть, как и после выстрелов в Джона Кеннеди. Однако, покушение на Роберта шокировало не только Америку, но и весь мир. Люди видели, что "демократическими" США на самом деле управляют страшные и темные силы, которые убирают с дороги даже богатых и знаменитых сограждан.Об этом убийстве написали стихи сразу несколько советских поэтов – включая Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского.Причем, интересно отметить, что Евтушенко и Вознесенский успели познакомиться с Бобби Кеннеди лично – о чем сегодня напоминают архивные фотографии.Цвет статуи Свободы –он всё мертвенней,когда, свободу пулями любя,сама в себя стреляешь ты,Америка.Ты можешь так совсем убить себя.Опасно выйтив мире этом дьявольском,ещё опасней –прятаться в кустах,и пахнет на земле всемирнымДалласом,и страшно жить,и стыден этот страх – писал Евтушенко в поэме "Я пристрелен эпохой".Оставался младший из братьев Кеннеди – Эдвард Мур, во всем похожий на своих братьев – еще один гарвардский юрист с политическими амбициями. У него не было бойцовских качеств Роберта – что, возможно, спасло его от очередной пули.Однако, политическую карьеру Эдварда обнулили по итогам автомобильной аварии, в которой погибла его спутница. Сторонники теории заговоров тоже считают ее подстроенной – но Эдвард, по крайней мере прожил долгую жизнь, написал множество законов, ездил в гости к Брежневу и пользовался большим авторитетом в сенате.Однако руководство Демпартии начиная с конца семидесятых отказало ему в праве номинироваться на выборы президента. Членов клана вообще перестали подпускать к большой американской политике, стараясь держать их на вторых и третьих ролях.При этом, наибольшим вниманием публики пользовался Джон Фицджеральд Кеннеди-младший – сын президента Кеннеди и его супруги Жаклин, за первыми шагами которого смотрела по телевизору вся Америка.Он долгие годы мирно вел жизнь плейбоя, поддерживая одну из семейных традиций, а также немного занимался журналистикой. Но в 1999 году, вскоре после того, как Джон Кеннеди-младший объявил о возможности участвовать в президентских выборах, вся его семья внезапно погибла в авиакатастрофе.Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – едва ли не последний Кеннеди, которого не удалось ни приручить, ни окончательно вывести из игры. И в свете истории этой семьи несложно понять, насколько важным является для него любой реальный шанс пролить свет на гибель отца и дяди.О том, как формировался клан Кеннеди и как он оказался в США - в статье "Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США".
https://ukraina.ru/20240827/1057074021.html
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эксклюзив, америка, сша, вьетнам, джон кеннеди, евгений евтушенко, андрей вознесенский, пентагон
Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата
Убийство 35-го президента Джона Фицджеральда Кеннеди стало для его семьи настоящим шоком. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, нынешний сторонник Дональда Трампа, вспоминает, как они вместе плакали после этого известия со своим отцом, Робертом Кеннеди-старшим.
Однако, клан Кеннеди славился умением держать удар в любой ситуации. После гибели погибшего на войне старшего сына – Джозефа Патрика Кеннеди-младшего, на которого больше всего рассчитывал в смысле политической карьеры отец, большая ирландская семья быстро переориентировалась и сделала ставку на Джона. А после его убийства на пост президента начал претендовать третий брат Кеннеди – Роберт.
Его шансы были реальны, как никогда – после того, как в 1968 году Линдон Джонсон
неожиданно отказался от переизбрания на второй срок, из-за проблем со здоровьем и массовых протестов против агрессии во Вьетнаме
, которые сотрясали Америку
.
Помимо семейных связей, гарвардского диплома и денег, у Бобби Кеннеди имелся серьезный политический опыт на высшем уровне. Ведь, начиная с 1961 года, он входил в администрацию брата, занимая важный пост генерального прокурора – то есть, министра юстиции.
Роберт Кеннеди попал туда не только в силу родственных связей. Он действительно считался отличным юристом, а главное, являлся одним из самых близких людей для Джона. Президент обращался к нему по самым деликатным и важным вопросам, которые он не мог доверить представителям американской разведки и Пентагона
.
Так, во время Карибского кризиса, именно Роберт Кеннеди устанавливал связи с советскими дипломатами, приложив немало усилий, чтобы конфликт не кончился Третьей мировой войной. С этой целью генпрокурор даже нанес визит в посольство СССР
, куда американские политики, как правило, вообще не совались.
Затем, темной ноябрьской ночью, советский посол Анатолий Добрынин
прибыл к Роберту на неформальные переговоры в здание министерства юстиции США
. Бобби, который несколько дней ночевал в своем офисе на диване, сказал ему, что его брат-президент готов дать Кубе
гарантии ненападения.
После того, как Линдон Джонсон неожиданно отказался от участия в выборах, казалось, что Роберт Кеннеди обречен выиграть президентские выборы 1968 года.
На него работала магия имени убитого брата. Они с Джоном были настолько похожи внешне, что зачастую их путали между собой даже близкие родственники. Роберту – как и его брату – тоже приписывали любовную связь с Мэрилин Монро. Но это только усиливало интерес к его личности.
Миллионы американцев – причем, не обязательно демократов – были готовы голосовать за Роберта уже только для того, чтобы узнать, кто на самом деле убил в Далласе Джона Фицджеральда Кеннеди. Никто не сомневался, что человек с большим опытом работы генеральным прокурором, получив президентские полномочия раскроет заговор и выведет его организаторов на чистую воду.
Но это было еще не все. Роберт Кеннеди считался признанным лидером движения за прекращения американской войны против Вьетнама. Он неоднократно высказывался за вывод американских войск и за мирные договоренности с Ханоем – подобно тому, как США нашли консенсус с Гаваной.
А это отвечало интересам избирателей, которые в то время еще имели значение для руководства Демпартии.
Бобби полагал, что в отношении СССР лучше проводить политику разрядки, избегая рисков ядерного конфликта. Его значительно больше волновали бедность и преступность на улицах Америки, о которых Роберт Кеннеди стал говорить публично одним из первых.
Он считался в семье самым сильным оратором, и, вдобавок, не боялся проводить митинги в черных кварталах, куда не заглядывали его конкуренты. 4 апреля 1968 года, на одном из таких выступлений в Индианаполисе, Бобби первым сообщил новость об убийстве Мартина Лютера Кинга, который пытался бороться в США за гражданские права, активно поддерживая именно Роберта Кеннеди.
С начала шестьдесят восьмого года Роберт легко выигрывал на демократических праймериз, а остальные демократические политики уже начали напрашиваться в его будущую администрацию. Победив в Калифорнии, он, фактически, обеспечил себе выдвижение. По этому поводу Кеннеди выступал в самом роскошном отеле Лос-Анжелеса – "Амбассадор". И там, в суматохе, среди множества людей, включая актеров и журналистов, его застрелили.
По официальной версии это сделал Серхан Серхан – палестинец из христианской семьи. Но его адвокаты с самого начала доказывали, что их клиента просто подставили. В вопросе арабо-израильского конфликта Кеннеди всегда выступал с позиции компромисса – то есть, реальных мотивов для покушения не было. У палестинца нашли восьмизрядный револьвер, однако звукозапись убийства, которую сделал на своей кассетный магнитофон один из репортеров, слышно до тринадцати выстрелов.
Таких вопросов было немало – но расследование убийства постарались побыстрее свернуть, как и после выстрелов в Джона Кеннеди. Однако, покушение на Роберта шокировало не только Америку, но и весь мир. Люди видели, что "демократическими" США на самом деле управляют страшные и темные силы, которые убирают с дороги даже богатых и знаменитых сограждан.
Об этом убийстве написали стихи сразу несколько советских поэтов – включая Евгения Евтушенко
, Андрея Вознесенского
и Роберта Рождественского
.
Причем, интересно отметить, что Евтушенко и Вознесенский успели познакомиться с Бобби Кеннеди лично – о чем сегодня напоминают архивные фотографии.
Цвет статуи Свободы –
он всё мертвенней,
когда, свободу пулями любя,
сама в себя стреляешь ты,
Америка.
Ты можешь так совсем убить себя.
Опасно выйти
в мире этом дьявольском,
ещё опасней –
прятаться в кустах,
и пахнет на земле всемирным
Далласом,
и страшно жить,
и стыден этот страх – писал Евтушенко в поэме "Я пристрелен эпохой".
Оставался младший из братьев Кеннеди – Эдвард Мур, во всем похожий на своих братьев – еще один гарвардский юрист с политическими амбициями. У него не было бойцовских качеств Роберта – что, возможно, спасло его от очередной пули.
Однако, политическую карьеру Эдварда обнулили по итогам автомобильной аварии, в которой погибла его спутница. Сторонники теории заговоров тоже считают ее подстроенной – но Эдвард, по крайней мере прожил долгую жизнь, написал множество законов, ездил в гости к Брежневу
и пользовался большим авторитетом в сенате.
Однако руководство Демпартии начиная с конца семидесятых отказало ему в праве номинироваться на выборы президента. Членов клана вообще перестали подпускать к большой американской политике, стараясь держать их на вторых и третьих ролях.
При этом, наибольшим вниманием публики пользовался Джон Фицджеральд Кеннеди-младший – сын президента Кеннеди и его супруги Жаклин, за первыми шагами которого смотрела по телевизору вся Америка.
Он долгие годы мирно вел жизнь плейбоя, поддерживая одну из семейных традиций, а также немного занимался журналистикой. Но в 1999 году, вскоре после того, как Джон Кеннеди-младший объявил о возможности участвовать в президентских выборах, вся его семья внезапно погибла в авиакатастрофе.
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – едва ли не последний Кеннеди, которого не удалось ни приручить, ни окончательно вывести из игры. И в свете истории этой семьи несложно понять, насколько важным является для него любой реальный шанс пролить свет на гибель отца и дяди.