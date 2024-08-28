Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков - 28.08.2024 Украина.ру
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Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков
Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков - 28.08.2024 Украина.ру
Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков
Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-08-28T13:55
2024-08-28T13:55
новости
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
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Он заверил, что имеются альтернативные маршруты, "есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет"Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.Подробнее - в материале Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, европа, ес, газ, транзит
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Киев, Европа, ЕС, газ, транзит

Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков

13:55 28.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он заверил, что имеются альтернативные маршруты, "есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет"
"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной", - сказал Песков.
Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.
Подробнее - в материале Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиевЕвропаЕСгазтранзит
 
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