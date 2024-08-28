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Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков

Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков - 28.08.2024 Украина.ру

Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе — Песков

Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-08-28T13:55

2024-08-28T13:55

2024-08-28T13:55

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Он заверил, что имеются альтернативные маршруты, "есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет"Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.Подробнее - в материале Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, европа, ес, газ, транзит