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Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию
Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию - 28.08.2024 Украина.ру
Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию
Арестованный спецслужбами Франции основатель Telegram Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию. Об этом заявил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко
2024-08-28T13:39
2024-08-28T13:39
2024-08-28T13:39
новости
франция
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павел дуров
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спецслужба
it-специалисты
it-компания
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"Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию", - сообщил Клименко подписчикам своего телеграм-канала.Арест Павла Дурова вызвал у ректора ЕМУ недоумение. По мнению Клименко, абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что её могут для незаконных действий."В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? И никому ведь в голову не приходит привлекать к ответственности ученых, которые изобрели атомное оружие!", - заявил ректор ЕМУ.Клименко считает Дурова выдающейся личностью, достойной выдвижения на самую престижную премию мира. И он не одинок в таком мнении."Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", - сообщил ректор ЕМУ.Кроме того, Клименко как в качестве председателя оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Дурова быть почётным гостем и спикером этого мероприятия."И отзывать приглашение не собираюсь, - подчеркнул Клименко. - Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубаском форуме БРИКС"Как стало известно ранее, 39-летний Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже при транзитном перелёте частного самолёта с посадкой для дозаправки. Дурову был оформлен арест до 28 августа, а задержанные вместе с ним лица после досмотров отпущены на свободу.В вину Дурову ставится отказ от сотрудничества со спецслужбами, что французскими юристами приравнено к соучастию в преступлениях, совершённых с помощью Telegram. По информации СМИ, Дуров является гражданином как минимум четырёх государств, включая Россию и Францию.Таже известно, что спецслужбы США, Франции и других государств давно проявляли интерес к кодам Telegram для перехвата конфиденциальной информации пользователей и установления личностей авторов Telegram-каналов. При этом численность использующих популярный мессенджер в мире уже около миллиарда, а сам Дуров является долларовым мультимиллиардером.Тем временем выяснилось, что Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
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Украина.ру
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новости, франция, африка, азия, павел дуров, telegram, брикс, спецслужба, it-специалисты, it-компания, it-сектор, интернет, нобелевская премия, международное право, криминал, политика, репрессии
Новости, Франция, Африка, Азия, Павел Дуров, Telegram, БРИКС, спецслужба, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, интернет, Нобелевская премия, международное право, криминал, политика, репрессии
Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию
Арестованный спецслужбами Франции основатель Telegram Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию. Об этом заявил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко
"Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию", - сообщил Клименко подписчикам своего телеграм-канала.
Арест Павла Дурова вызвал у ректора ЕМУ недоумение. По мнению Клименко, абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что её могут для незаконных действий.
"В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? И никому ведь в голову не приходит привлекать к ответственности ученых, которые изобрели атомное оружие!", - заявил
ректор ЕМУ.
Клименко считает Дурова выдающейся личностью, достойной выдвижения на самую престижную премию мира. И он не одинок в таком мнении.
"Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", - сообщил ректор ЕМУ.
Кроме того, Клименко как в качестве председателя оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Дурова быть почётным гостем и спикером этого мероприятия.
"И отзывать приглашение не собираюсь, - подчеркнул Клименко. - Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубаском форуме БРИКС"
Как стало известно ранее, 39-летний Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже при транзитном перелёте частного самолёта с посадкой для дозаправки. Дурову был оформлен арест до 28 августа, а задержанные вместе с ним лица после досмотров отпущены на свободу.
В вину Дурову ставится отказ от сотрудничества со спецслужбами, что французскими юристами приравнено к соучастию в преступлениях, совершённых с помощью Telegram. По информации СМИ, Дуров является гражданином как минимум четырёх государств, включая Россию и Францию.
Таже известно, что спецслужбы США, Франции и других государств давно проявляли интерес к кодам Telegram для перехвата конфиденциальной информации пользователей и установления личностей авторов Telegram-каналов. При этом численность использующих популярный мессенджер в мире уже около миллиарда, а сам Дуров является долларовым мультимиллиардером.