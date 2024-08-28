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Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию

Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию - 28.08.2024 Украина.ру

Ректор ЕМУ выдвинул Дурова на Нобелевскую премию

Арестованный спецслужбами Франции основатель Telegram Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию. Об этом заявил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко

2024-08-28T13:39

2024-08-28T13:39

2024-08-28T13:39

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"Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию", - сообщил Клименко подписчикам своего телеграм-канала.Арест Павла Дурова вызвал у ректора ЕМУ недоумение. По мнению Клименко, абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что её могут для незаконных действий."В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? И никому ведь в голову не приходит привлекать к ответственности ученых, которые изобрели атомное оружие!", - заявил ректор ЕМУ.Клименко считает Дурова выдающейся личностью, достойной выдвижения на самую престижную премию мира. И он не одинок в таком мнении."Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", - сообщил ректор ЕМУ.Кроме того, Клименко как в качестве председателя оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Дурова быть почётным гостем и спикером этого мероприятия."И отзывать приглашение не собираюсь, - подчеркнул Клименко. - Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубаском форуме БРИКС"Как стало известно ранее, 39-летний Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже при транзитном перелёте частного самолёта с посадкой для дозаправки. Дурову был оформлен арест до 28 августа, а задержанные вместе с ним лица после досмотров отпущены на свободу.В вину Дурову ставится отказ от сотрудничества со спецслужбами, что французскими юристами приравнено к соучастию в преступлениях, совершённых с помощью Telegram. По информации СМИ, Дуров является гражданином как минимум четырёх государств, включая Россию и Францию.Таже известно, что спецслужбы США, Франции и других государств давно проявляли интерес к кодам Telegram для перехвата конфиденциальной информации пользователей и установления личностей авторов Telegram-каналов. При этом численность использующих популярный мессенджер в мире уже около миллиарда, а сам Дуров является долларовым мультимиллиардером.Тем временем выяснилось, что Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад

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новости, франция, африка, азия, павел дуров, telegram, брикс, спецслужба, it-специалисты, it-компания, it-сектор, интернет, нобелевская премия, международное право, криминал, политика, репрессии