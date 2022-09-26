https://ukraina.ru/20220926/1039071845.html

"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков

"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков - 26.09.2022 Украина.ру

"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения в отношении свыше чем 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида"

2022-09-26T08:39

2022-09-26T08:39

2022-09-26T08:39

хакеры

разведчики

украина

новости

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Среди опубликованных данных, актуальность которых подтвердил источник в правоохранительных органах, представители разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах.В этом списке как страны, активно поддерживающие Украину в противостоянии России (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и государства с более сдержанной позицией, в том числе Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.По заявлению хакеров, они получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хакеры, разведчики, украина, новости