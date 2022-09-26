"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков - 26.09.2022 Украина.ру
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"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков
"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков - 26.09.2022 Украина.ру
"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков
Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения в отношении свыше чем 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида"
2022-09-26T08:39
2022-09-26T08:39
хакеры
разведчики
украина
новости
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Среди опубликованных данных, актуальность которых подтвердил источник в правоохранительных органах, представители разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах.В этом списке как страны, активно поддерживающие Украину в противостоянии России (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и государства с более сдержанной позицией, в том числе Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.По заявлению хакеров, они получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения.
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хакеры, разведчики, украина, новости
хакеры, разведчики, Украина, Новости

"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков

08:39 26.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения в отношении свыше чем 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида"
Среди опубликованных данных, актуальность которых подтвердил источник в правоохранительных органах, представители разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах.
В этом списке как страны, активно поддерживающие Украину в противостоянии России (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и государства с более сдержанной позицией, в том числе Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.

Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.

По заявлению хакеров, они получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения.
 
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