https://ukraina.ru/20240827/1057072627.html
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов - 27.08.2024 Украина.ру
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
Осужденных исправительной колонии номер 19 в Волгоградской области, которые не поддались на провокации террористов, поощрят. Об этом сообщило 27 августа пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
2024-08-27T13:41
2024-08-27T13:41
2024-08-27T13:41
новости
россия
фсин
колония
захват
заложники
заключенные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/80/1016528060_0:25:3067:1750_1920x0_80_0_0_aabbc4835d1ed7493616fdd7017ca0d4.jpg
"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в материале.Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных, рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения об их поощрении, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.Подробнее о ЧП - в материале Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/80/1016528060_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_4a80dc0d21eeea6261eaa8d8c536882b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсин, колония, захват, заложники, заключенные
Новости, Россия, ФСИН, колония, захват, заложники, заключенные
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
Осужденных исправительной колонии номер 19 в Волгоградской области, которые не поддались на провокации террористов, поощрят. Об этом сообщило 27 августа пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в материале.
Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных, рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения об их поощрении, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.