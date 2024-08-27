ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов - 27.08.2024 Украина.ру
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ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов - 27.08.2024 Украина.ру
ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
Осужденных исправительной колонии номер 19 в Волгоградской области, которые не поддались на провокации террористов, поощрят. Об этом сообщило 27 августа пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
2024-08-27T13:41
2024-08-27T13:41
новости
россия
фсин
колония
захват
заложники
заключенные
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"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в материале.Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных, рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения об их поощрении, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.Подробнее о ЧП - в материале Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, фсин, колония, захват, заложники, заключенные
Новости, Россия, ФСИН, колония, захват, заложники, заключенные

ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов

13:41 27.08.2024
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии в Киргизии
Исправительные колонии в Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Осужденных исправительной колонии номер 19 в Волгоградской области, которые не поддались на провокации террористов, поощрят. Об этом сообщило 27 августа пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в материале.
Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных, рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения об их поощрении, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
Подробнее о ЧП - в материале Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФСИНколониязахватзаложникизаключенные
 
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13:41ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
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