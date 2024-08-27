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ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов

ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов - 27.08.2024 Украина.ру

ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов

Осужденных исправительной колонии номер 19 в Волгоградской области, которые не поддались на провокации террористов, поощрят. Об этом сообщило 27 августа пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:41

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"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в материале.Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных, рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения об их поощрении, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.Подробнее о ЧП - в материале Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, фсин, колония, захват, заложники, заключенные