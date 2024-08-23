Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы - 23.08.2024 Украина.ру
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Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы
Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы - 23.08.2024 Украина.ру
Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы
Заключенные захватили несколько человек в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал Baza
2024-08-23T13:57
2024-08-23T13:57
новости
россия
волгоградская область
фсин
колония
заложники
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Минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний убит, еще несколько - получили ранения.По предварительным данным, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.Пресс-бюро ФСИН РФ информировало о проведении мероприятия по освобождению заложников.* Организация признана террористической и запрещена в России.О других беспорядках и их виновниках - в материале Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри на сайте Украина.ру.
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новости, россия, волгоградская область, фсин, колония, заложники
Новости, Россия, Волгоградская область, ФСИН, колония, заложники

Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы

13:57 23.08.2024
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Заключенные захватили несколько человек в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал Baza
Минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний убит, еще несколько - получили ранения.
По предварительным данным, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.
Пресс-бюро ФСИН РФ информировало о проведении мероприятия по освобождению заложников.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
О других беспорядках и их виновниках - в материале Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВолгоградская областьФСИНколониязаложники
 
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