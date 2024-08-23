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Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы

Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы - 23.08.2024 Украина.ру

Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы

Заключенные захватили несколько человек в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал Baza

2024-08-23T13:57

2024-08-23T13:57

2024-08-23T13:57

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Минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний убит, еще несколько - получили ранения.По предварительным данным, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.Пресс-бюро ФСИН РФ информировало о проведении мероприятия по освобождению заложников.* Организация признана террористической и запрещена в России.О других беспорядках и их виновниках - в материале Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри на сайте Украина.ру.

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новости, россия, волгоградская область, фсин, колония, заложники