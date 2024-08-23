Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы
Заключенные захватили несколько человек в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал Baza
Минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний убит, еще несколько - получили ранения.
По предварительным данным, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.
Пресс-бюро ФСИН РФ информировало о проведении мероприятия по освобождению заложников.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
О других беспорядках и их виновниках - в материале Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри на сайте Украина.ру.