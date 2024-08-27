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Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии

Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии - 27.08.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии

Венгерский энергоконцерн MOL предлагает новую схему транзита российской нефти по территории Украины, в которой он станет официальным владельцем нефти, транспортируемой через российско-украинскую границу.

2024-08-27T03:28

2024-08-27T03:28

2024-08-27T03:28

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США ввели очередные санкции против компаний ТЭК РоссииВласти США ввели новый пакет антироссийских санкций, которые затронули проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), флагманский проект Роснефти "Восток Ойл", "теневой флот" и угольные компании. Санкционный список Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало 23 августа 2024 года.Во-первых, США продолжили давление на проект "Арктик СПГ – 2" компании НОВАТЭК. Под санкции попала китайская компания Novatek China Holdings, которую Вашингтон считает участницей сбытовой программы СПГ с этого проекта. Компанию "Экопромстрой" в США посчитали специальным инструментом для продажи доли в зарегистрированном в США LLC Arctic LNG 2 иностранным инвесторам проекта, и тоже ввели против неё санкции. Также в санкционный список попала эмиратская Waterfall Engineering, которая обвиняется в поставках деталей для оснований гравитационного типа LLC Arctic LNG 2 в течение 2023 года.Кроме того, США начали блокировать танкеры-газовозы, которые связывают с "теневым флотом", создаваемым для вывоза СПГ с проекта "Арктик СПГ – 2". Под санкции попали компании Zara Shipholding (ОАЭ, является зарегистрированным владельцем танкера-газовоза Pioneer) и Ocean Speedstar Solutions (Индия, управляет судами Pioneer, Asya Energy и Everest Energy), а также сами танкеры-газовозы Pioneer, Asya Energy и Everest Energy, которые подозреваются в манипулировании системой отслеживания судов (AIS) и вывозе СПГ с проекта. Также в санкционный список внесена компания White Fox Ship Management (ОАЭ). Она управляет четырьмя танкерами-газовозами, которые переваливали СПГ с проекта "Ямал СПГ", хотя изначально они предназначались для использования в проекте "Арктик СПГ – 2", и сами эти газовозы – North Way, North Air, North Mountain, North Sky.Во-вторых, расширены санкции против СПГ-проекта "Якутский СПГ", который реализует Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК). Проект "Якутский СПГ" предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1358 км из Якутии до побережья Охотского моря, и мощностей по сжижению газа в районе посёлка Аян в Хабаровском крае. В рамках первого этапа проекта "Якутский СПГ" планируется строительство мощностей по сжижению на 8,9 млн тонн СПГ в год, на втором этапе предусмотрен рост до 18 млн тонн в год.В феврале 2024 года США ввели санкции против дочерней компании ЯТЭК, созданной в 2019-м для реализации проекта "Якутский СПГ". Сейчас же под санкции попала сама ЯТЭК и ряд связанных с ней компаний: "Сжиженный природный газ Якутия" (осуществляет подготовку площадки для будущего проекта по экспорту СПГ в Китай), "Сила Якутии" (создана для строительства и содействия экспорту в Китай электроэнергии, вырабатываемой на основе СПГ), "Якутстройпроект", ЯТЭК Логистика, ЯТЭК Инвест, "Восточно-Сибирская компания", "Мегепром".В-третьих, США продолжили расширять санкции против проекта Роснефти "Восток Ойл". Он включает 52 участка недр на полуострове Таймыр в Красноярском крае и на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект предусматривает транспортировку нефти с месторождений проекта по нефтепроводу до Порта Бухта Север в Енисейском заливе с последующей отгрузкой по Северному морскому пути в объеме более 100 млн тонн в год.Новые санкции США затронули десять компаний, участвующих в строительстве магистрального нефтепровода Ванкор – Пайяха – Порт Бухта Север. Это строительная компания "Межрегионстрой" (МРС), которая занимается строительством и монтажом трубопроводов для проекта "Восток Ойл", и связанные с ней структуры. В первую очередь речь идёт о "Строительной дноуглубительной компании", дочке МРС, предоставляющей услуги по строительству морского нефтяного терминала Порт Бухта Север. Также в санкционный список попали компании "Межрегионгидрострой", "Межрегионстрой РВС", "Региональные проектно-строительные системы", "Эплекс групп", "Межрегионгазконструкция", СД РУС, "Техстройкомплекс", а также венгерский филиал МРС Magyarorszagi Fioktelepe.В новом пакете санкций США также начали давить на компании, оказывающие содействие танкерам, попавшим под санкции США, но продолжившим осуществлять перевозку нефти. Речь идет о танкере SCF Primorye (СКФ Приморье), попавшем под санкции США 13 октября 2023 года, но продолжившем осуществлять перевозку российской нефти. В частности, в США утверждают, что SCF Primorye переваливал нефть на другой танкер, в связи с чем ввели санкции против задействованной в этой перевалке компании Jiang Ping Shipping (Панама). По мнению OFAC, Jiang Ping Shipping владела и эксплуатировала танкер, поспособствовав перевалке с судна на судно нефти с подсанкционного танкера SCF Primorye и попытке сокрытия операции путем отключения AIS у обоих судов. Примечательно, что танкер, принимавший нефть с SCF Primorye, в санкционных списках США не значится.Кроме упомянутого выше, большой пакет санкций затронул горнодобывающий сектор, в том числе угольные и металлургические компании. Под санкции попали структуры групп "Мечел", "Евраз", "Норникель", холдинг СДС-уголь и принадлежащая ему шахта "Листвяжная", а также угольная компания "Распадская".Венгрия предлагает новую схему транзита российской нефти через УкраинуВенгерский энергоконцерн MOL активно участвует в переговорах о новой схеме транзита российской нефти через Украину, и выразил готовность принять соответствующие обязательства. Об этом 22 августа сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на Гергея Гуйяаша, главу канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана.Компания MOL рассматривает альтернативные решения на фоне блокировки Киевом поставок российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Венгерский концерн готов взять на себя риски, связанные с транзитом нефти через Украину, даже при условии более дорогостоящей и рискованной новой схемы транзита, отметило агентство.Это может означать, что MOL станет официальным владельцем нефти, транспортируемой через границу России и Украины, и намерен приобрести дополнительную страховку топлива – по оценкам венгерских властей, она составит 1,5 доллара за баррель нефти. Переговоры ожидают завершения в начале осени 2024 года.Этот юридический подход, который предпринимает MOL, позволит обеспечить транзит нефти на долгосрочную перспективу, несмотря на его более дорогостоящую и рискованную природу. Венгерская компания надеется, что украинские власти примут новую схему транзита.Решение Киева заблокировать с середины июля 2024 года поставки российской нефти для Венгрии и Словакии повлекло за собой запрос Будапешта о начале консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Несмотря на это, Еврокомиссия не предприняла никаких мер по данной ситуации.Замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что действия Киева являются прямым нарушением соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Он также отметил, что блокировка поставок российской нефти совпала с мирными дипломатическими инициативами Будапешта по решению конфликта на Украине и отказом Венгрии и Словакии поддержать антироссийские санкции Брюсселя.Слова российского дипломата подтверждает тот факт, что нефтеперерабатывающий завод в чешском городе Литвинов, принадлежащий польскому энергетическому концерну PKN Orlen, продолжает получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". 20 августа это подтвердил генеральный директор PKN Orlen Ириней Фарфара. По его словам, чешский НПЗ планирует использовать разрешение ЕС на поставки нефти по этому маршруту до конца 2024 года.Индонезия планирует бороться с зависимостью от ископаемого топлива с помощью пальмВ планах индонезийских властей – увеличение доли пальмового масла в биодизельном топливе до 50%. Такой шаг поможет сократить зависимость страны от ископаемого топлива. Об этом 21 августа сообщили в министерстве сельского хозяйства Индонезии.Соответствующее решение было принято в рамках национальной программы по достижению энергетической независимости. Перед его внедрением будут проведены испытания на различных видах транспорта, включая поезда, самолеты, корабли, а также сельскохозяйственную и горнодобывающую технику.В настоящее время Индонезия реализует биотопливный мандат B35, принятый в 2023 году и предусматривающий содержания пальмового масла в дизельном топливе в объеме 35%. Планируется повышение этого мандата до B40 (соответственно, 40% пальмового масла) в 2025 году, если испытания новой смеси топлива будут успешно завершены до конца 2024-го.Индонезия таким образом планирует также добиться решения нескольких других экономических и социальных задач – в частности, сократить дефицит торгового баланса и повысить доходы фермеров. Ожидается, что внутреннее потребление пальмового масла будет продолжать расти, несмотря на возможное снижение его производства из-за старения деревьев и неблагоприятных погодных условий. Индонезийское правительство ведет работу по восстановлению деградированных земель для выращивания пальм, которые будут использоваться исключительно для производства энергетического сектора.В 2023 году Индонезия снизила экспорт пальмового масла примерно на 3%, до 32,2 миллиона тонн. Это было вызвано реализацией программы по производству "зелёного топлива", которая увеличивает риск дефицита пальмового масла, и может привести к росту цен на него. Программа также повлечет увеличение затрат для автопроизводителей, поскольку им потребуется модифицировать двигатели для работы на биотопливе.Напомню, что страны ЕС стремятся увеличить долю биотоплива в потребляемой энергии с другой целью – сократить совокупный ущерб для окружающей среды. Однако у биотоплива есть большой недостаток, который заключается в том, что оно, в основном, производится из растительных масел, – таких как соевое, кукурузное, пальмовое. Таким образом, это производство конкурирует за воду и агроресурсы с выращиваемыми для производства продуктов питания культурами, а законодательные стимулы толкают вверх спрос на биотопливо, что ускоряет процесс уничтожения лесов и дикой природы.

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Олег Хавич

сша, украина, индонезия, виктор орбан, ес, роснефть, еврокомиссия, эксклюзив