Раскольники не дали священнослужителям УПЦ провести отпевание украинского военного - 26.08.2024 Украина.ру
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Раскольники не дали священнослужителям УПЦ провести отпевание украинского военного
Раскольники не дали священнослужителям УПЦ провести отпевание украинского военного - 26.08.2024 Украина.ру
Раскольники не дали священнослужителям УПЦ провести отпевание украинского военного
Священники канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) были вынуждены отпевать погибшего сержанта ВСУ Богдана Гончара на улице около храма, отнятого раскольниками. Об этом 26 августа сообщила Владимир-Волынская епархия
2024-08-26T18:14
2024-08-26T21:39
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"Целую неделю мать павшего воина обливала слезами пороги чиновников с просьбой, чтобы власти и представители ПЦУ, незаконно захватившие и закрывшие местную церковь, позволили похоронить ее сына. Отец с инфарктом попал в больницу. Да тщетно. Не разрешили. Те, кто сами провокациями разделяют украинский народ, заявили о возможных провокациях во время похорон", - сказано в публикации на сайте епархии.В итоге священники УПЦ вынуждены были молиться в церковном дворе перед дверью закрытой Свято-Николаевской церкви.Храм был захвачен раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), о чём в публикации епархии не сказано. Двумя днями ранее, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым УПЦ предъявлен ультиматум разорвать отношения с РПЦ под угрозой запрета деятельности украинской церкви. В связи с этим Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
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новости, курская область, украина, россия, упц, вооруженные силы украины, пцу, всу, потери всу, сво, религия, гонения, христианство, православие, православные, секта, верующие, репрессии
Новости, Курская область, Украина, Россия, УПЦ, Вооруженные силы Украины, ПЦУ, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Религия, гонения, христианство, Православие, православные, секта, верующие, репрессии

Раскольники не дали священнослужителям УПЦ провести отпевание украинского военного

18:14 26.08.2024 (обновлено: 21:39 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСнег в Чите
Снег в Чите - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Священники канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) были вынуждены отпевать погибшего сержанта ВСУ Богдана Гончара на улице около храма, отнятого раскольниками. Об этом 26 августа сообщила Владимир-Волынская епархия
"Целую неделю мать павшего воина обливала слезами пороги чиновников с просьбой, чтобы власти и представители ПЦУ, незаконно захватившие и закрывшие местную церковь, позволили похоронить ее сына. Отец с инфарктом попал в больницу. Да тщетно. Не разрешили. Те, кто сами провокациями разделяют украинский народ, заявили о возможных провокациях во время похорон", - сказано в публикации на сайте епархии.
В итоге священники УПЦ вынуждены были молиться в церковном дворе перед дверью закрытой Свято-Николаевской церкви.
Храм был захвачен раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), о чём в публикации епархии не сказано.
Двумя днями ранее, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым УПЦ предъявлен ультиматум разорвать отношения с РПЦ под угрозой запрета деятельности украинской церкви. В связи с этим Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
 
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