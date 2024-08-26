Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон - 26.08.2024 Украина.ру
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Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон
Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон - 26.08.2024 Украина.ру
Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон
Более сотни польских офицеров ищут "неопознанный летательный объект", залетевший на территорию Польши и исчезнувший с радаров. Задействованы воздушные и наземные силы польских силовиков, сообщает польское издание rmf24.
2024-08-26T16:11
2024-08-26T16:11
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Владимир Зеленский заявил, что 26 августа российские войска выпустили "более сотни ракет и почти сотню беспилотников" России по 15 украинским областям. Оперативный командующий польскими Вооружёнными силами генерал Мацей Клиш в свою очередь сообщил, что на территорию Польши со стороны Украины проник воздушный объект, поиски которого продолжаются.Сначала польские военные заверяли, что объект был зафиксирован в 6:43 "как минимум тремя радиолокационными станциями". Клиш заявил, что объект находится "под полным контролем, под полным наблюдением" и армия готова его сбить. По этому вопросу командующий контактировал с министром национальной обороны, вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. За время консультаций и согласований объект исчез с радаров. "Объект исчез примерно через 25 км в Польше. По погодным условиям я не смог дать команду на бой с ним. (...) Объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был подтверждён ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтверждён визуально вертолетами", - поведал обеспокоенной общественности генерал Клиш.Он предположил, что объект похож скорее на БПЛА "который на данный момент в соответствии с принятыми в стране процедурами мы называем неопознанным летательным объектом". По словам генерала, объект ищут в гмине Тышовце и сейчас там сосредоточены основные поисковые силы - как наземные, так и воздушные.Секретарь гмины Тышовце Войцех Бай сообщил, что в поисковой акции принимают участие как солдаты, так и полицейские. По его словам, местных жителей утром "разбудил шум пролетающих над коммуной самолетов", потом начали искать что-то прилетевшее, но ничего не нашли. Также не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.Подробнее о событиях дня в обзоре Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа
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Новости, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Армия, ВВС, ПВО, БПЛА, НЛО, СВО, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, НАТО

Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон

16:11 26.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Более сотни польских офицеров ищут "неопознанный летательный объект", залетевший на территорию Польши и исчезнувший с радаров. Задействованы воздушные и наземные силы польских силовиков, сообщает польское издание rmf24.
Владимир Зеленский заявил, что 26 августа российские войска выпустили "более сотни ракет и почти сотню беспилотников" России по 15 украинским областям. Оперативный командующий польскими Вооружёнными силами генерал Мацей Клиш в свою очередь сообщил, что на территорию Польши со стороны Украины проник воздушный объект, поиски которого продолжаются.
Сначала польские военные заверяли, что объект был зафиксирован в 6:43 "как минимум тремя радиолокационными станциями". Клиш заявил, что объект находится "под полным контролем, под полным наблюдением" и армия готова его сбить. По этому вопросу командующий контактировал с министром национальной обороны, вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. За время консультаций и согласований объект исчез с радаров.
"Объект исчез примерно через 25 км в Польше. По погодным условиям я не смог дать команду на бой с ним. (...) Объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был подтверждён ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтверждён визуально вертолетами", - поведал обеспокоенной общественности генерал Клиш.
Он предположил, что объект похож скорее на БПЛА "который на данный момент в соответствии с принятыми в стране процедурами мы называем неопознанным летательным объектом". По словам генерала, объект ищут в гмине Тышовце и сейчас там сосредоточены основные поисковые силы - как наземные, так и воздушные.
Секретарь гмины Тышовце Войцех Бай сообщил, что в поисковой акции принимают участие как солдаты, так и полицейские. По его словам, местных жителей утром "разбудил шум пролетающих над коммуной самолетов", потом начали искать что-то прилетевшее, но ничего не нашли. Также не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
Подробнее о событиях дня в обзоре Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа
 
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17:14Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола
16:11Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон
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