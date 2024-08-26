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Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон

Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон - 26.08.2024 Украина.ру

Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон

Более сотни польских офицеров ищут "неопознанный летательный объект", залетевший на территорию Польши и исчезнувший с радаров. Задействованы воздушные и наземные силы польских силовиков, сообщает польское издание rmf24.

2024-08-26T16:11

2024-08-26T16:11

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Владимир Зеленский заявил, что 26 августа российские войска выпустили "более сотни ракет и почти сотню беспилотников" России по 15 украинским областям. Оперативный командующий польскими Вооружёнными силами генерал Мацей Клиш в свою очередь сообщил, что на территорию Польши со стороны Украины проник воздушный объект, поиски которого продолжаются.Сначала польские военные заверяли, что объект был зафиксирован в 6:43 "как минимум тремя радиолокационными станциями". Клиш заявил, что объект находится "под полным контролем, под полным наблюдением" и армия готова его сбить. По этому вопросу командующий контактировал с министром национальной обороны, вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. За время консультаций и согласований объект исчез с радаров. "Объект исчез примерно через 25 км в Польше. По погодным условиям я не смог дать команду на бой с ним. (...) Объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был подтверждён ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтверждён визуально вертолетами", - поведал обеспокоенной общественности генерал Клиш.Он предположил, что объект похож скорее на БПЛА "который на данный момент в соответствии с принятыми в стране процедурами мы называем неопознанным летательным объектом". По словам генерала, объект ищут в гмине Тышовце и сейчас там сосредоточены основные поисковые силы - как наземные, так и воздушные.Секретарь гмины Тышовце Войцех Бай сообщил, что в поисковой акции принимают участие как солдаты, так и полицейские. По его словам, местных жителей утром "разбудил шум пролетающих над коммуной самолетов", потом начали искать что-то прилетевшее, но ничего не нашли. Также не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.Подробнее о событиях дня в обзоре Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа

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