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Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте

Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте - 24.08.2024 Украина.ру

Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе, накануне очередной годовщины незалежности, на Украине с тревогой ожидают массированных ударов в качестве своеобразных "поздравлений", а также в отместку за удары по российским аэродромам и рейд на Курск.

2024-08-24T07:40

2024-08-24T07:40

2024-08-24T07:41

украина

россия

курск

кривонос

валерий залужный

вооруженные силы украины

нацгвардия

сбу

эксклюзив

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Нацполиция Украины заявляет, что существует высокая вероятность нанесения многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины именно 24 августа. Накануне и ряд зарубежных посольств рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину в связи с высоким риском ракетных атак и ударов дронов.Военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "NTA" рассказывает, что россияне готовят удар возмездия на день незалежности в несколько волн. "Я предвижу, что они готовят экипажи для такого массированного удара, который может быть совершён в несколько волн. Судя по тому, что они волнами выстраивают боевой порядок и выходят на рубеж пусков ракет не одновременно всем количеством самолётов, а постепенно - волна за волной", – предполагал украинский эксперт.По мере продвижения ВС РФ на донецком направлении, украинские эксперты и спецслужбы активнее ищут виновных в сдаче позиций. В четверг 22 августа СБУ нашла виновную в потере Нью-Йорка (Новгородского). Ею оказалась местная жительница. Женщине якобы удалось определить координаты штабов ВСУ, опорных пунктов и маршруты движения украинских войск, после чего передать даны российским войскам. Всё это ей удалось сделать самостоятельно, пешком обходя окрестности. Однако обвиняют ей не просто в сборе информации, а именно в потере Украиной населенного пункта, словно она его захватила в одиночку.Однако бывший замглавы СНБО Сергей Кривонос уверен, что проблемой ВСУ является неподготовленный состав. Большинство солдат ВСУ, по его словам, просто стремятся выжить, а не выполнить боевое задание. "Солдат на низшем уровне не воюет, а выживает. Научите его и обеспечьте, чтобы воевал. Воин должен воевать, нужно сделать так, чтобы он выполнил задачи и был жив. Залужный в октябре прошлого года предлагал готовить мобилизованных от полгода до года", - говорит генерал. Тем не менее, он должен себе представлять, что людские ресурсы Украины практически исчерпаны, поэтому обучение мобилизованных сократили до нескольких недель, иначе некем затыкать дыры на фронте.Кривонос также утверждает, что в РФ прекрасно понимают, что резервов у ВСУ нет, поэтому россияне придерживают свои силы и резервы.Военнослужащий из неонацисткого "Айдара" Станислав Бунятов тоже пытается искать виновных в продвижении россиян в Донбассе. По его мнению, виноваты украинские командиры, которые не доносят информацию об истинном положении дел на их участке, а далее своей зоны ответственности их ничего не интересует. В стремительном продвижении ВС РФ в Донбассе обвиняют на Украине также подразделения Нацгвардии, которые бросили позиции под Покровском. По сообщениям украинских СМИ со ссылкой на военнослужащих, три роты второго батальона 15 бригады Нацгвардии во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Покровском. Сами военнослужащие в оправдание ссылаются на кадровый голод. "Под Покровск мы уже приехали с огромным кадровым голодом. После недели боев нас осталось еще меньше – по 10-13 человек в роте включая командиров", - жалуется изданию "Страна" военнослужащий Нацгвардии по имени Владислав.Именно поэтому, по его словам, три роты из числа переброшенных под Покровск отказались выполнять боевые распоряжения. В результате к ним приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять задание. "Шагнули все, кто остались, во главе с командирами. Начальство засняло это на видео и уехало", - продолжает Владислав.Украинский журналист Владимир Бойко пишет 20 августа, что виной всему дезертиры, которых он насчитал 150 000. "С начала полномасштабной войны с Вооруженными Силами Украины дезертировало, по меньшей мере, 150 тысяч военнослужащих, главным образом – за последние полгода", - пишет Бойко в своем блоге.По его словам, на Торецком и Покровском направлении оборону 1 км фронта часто держат всего 3-4 солдата. "Ну, как держат – сидят в яме, покрытой досками (это называется "блиндаж"), прячась под непрерывный минометный обстрел. После того, как минометная мина попадает в "блиндаж", 5-8 российских пехотинцев, заходят на позицию – так противник и продвигается", - продолжает Бойко.Секретарь комитета нацбезопасности, депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко рассказывает, что курский рейд был обусловлен осознанием неминуемой катастрофы для ВСУ в Донбассе. "Когда уже поняли, что на восточном фронте у нас очень напряженная ситуация – не назвать катастрофой, но напряженная ситуация, отсутствие достаточных резервов, отсутствие достаточного количества боеприпасов, - если взять военную стратегию, крайне нужно было где-то перехватить инициативу и навязать врагу свои действия", - рассказывает Костенко.Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко считает, что рейд на Курск был нужен исключительно ради "лайков" от западных партнеров. "У всех там претензии, много коррупции у нас, не дают денег, там постоянно поджимают. И самая страшная проблема - лайки слабо ставят. То есть провал полный по лайкам. Что сделать? Надо что-то отчебучить. Там были какие-то страшные три варианта. Улететь на Марс, может кинуть атомную бомбу и напасть на Курск", - рассказывает офицер ВСУ. Сейчас же, по его мнению, "лайки" в Киеве получили, но думают, для чего они это сделали, так как никаких стратегических целей в этом рейде нет.Глущенко также признает, что за последнее время в ВС РФ произошел существенный прогресс в сфере производства и использования БПЛА. "На сегодняшний день у противника произошел сдвиг: очевидно у них какие-то произошли изменения, у них начали очень серьезно меняться частоты. Причем они идут в крайнем – диапазоны уходят наверх очень сильно, вниз очень сильно. […] Сейчас уже есть частоты, которые мы не перекрываем, а враг на них работает", - заявил Глущенко.Однако экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин уверен, что ВСУ конец, как только фронт станет статичным, поскольку у россиян имеется большое преимущество в людях и технике, не считая господства в воздухе."Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", - предсказывает Лапин, рассуждая о целесообразности курского набега ВСУ.Украинский сайт "Либерал" называет рейд на Курск "панической атакой" и следствием сокращения помощи Запада. "В ближайшее время Киев будет предлагать все более кровожадные варианты, а Запад их заворачивать, игнорировать и критиковать. И под различными предлогами сокращать помощь. И так до тех пор, пока на Банковой не осознают, что это конец игры", - пишет "Либерал".Однако военный эксперт Олег Жданов считает такой набег целесообразным, так как он, дескать, должен привести к перевороту в РФ. "Мы в Курской области сделали ассиметричный шаг, который больше влияет политически на ситуацию внутри России. Мы расшатываем внутриполитическую ситуацию в РФ. И здесь я ожидаю именно политические последствия этой операции", - рассуждает Жданов, делая ставку на бунт российских элит и генералитета.Логика рассуждений Жданова несколько странная, так как обычно внешнее вторжение наоборот ведет к консолидации, но украинские военные и эксперты изыскивают хоть какие-то причины, оправдывающие гибель своих военнослужащих в лесопосадках под Курском.Более подробно о том, что происходило в последние дни на фронтах спецоперации - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт".

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, курск, кривонос, валерий залужный, вооруженные силы украины, нацгвардия, сбу, эксклюзив