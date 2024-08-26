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В Молдавии заявили, что на стране отразились удары ВС РФ по энергетике Украины

В Молдавии заявили, что на стране отразились удары ВС РФ по энергетике Украины - 26.08.2024 Украина.ру

В Молдавии заявили, что на стране отразились удары ВС РФ по энергетике Украины

Госпредприятие Молдавии Moldelectrica 26 августа проинформировало потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной

2024-08-26T14:58

2024-08-26T14:58

2024-08-26T14:58

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энергетика

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"Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении.Российские военные в понедельник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль признал, что в результате российского удара пострадали 15 областей. Он сказал, что ВС РФ применили разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме.Подробнее об атаке - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.

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молдавия, украина, новости, россия, удары, энергетика