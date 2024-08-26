Никаких переговоров с Украиной до вторжения на Курщину не было - Песков
13:59 26.08.2024 (обновлено: 14:11 26.08.2024)
Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости
У него поинтересовались, действительно ли имели место переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.
"Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - ответил Песков.
Он заверил, что "никаких переговоров не было".
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее об успехах ВС РФ в регионе — в материале В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ на сайте Украина.ру.