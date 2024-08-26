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Никаких переговоров с Украиной до вторжения на Курщину не было - Песков

Никаких переговоров с Украиной до вторжения на Курщину не было - Песков - 26.08.2024 Украина.ру

Никаких переговоров с Украиной до вторжения на Курщину не было - Песков

Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

2024-08-26T13:59

2024-08-26T13:59

2024-08-26T14:11

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У него поинтересовались, действительно ли имели место переговоры между Россией и Украиной до вторжения ВСУ в Курскую область.Он заверил, что "никаких переговоров не было".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об успехах ВС РФ в регионе — в материале В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, дмитрий песков, украина, россия, всу