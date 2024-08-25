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В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ - 25.08.2024 Украина.ру
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-08-25T14:00
2024-08-25T14:00
2024-08-25T14:00
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Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, говорится в сообщении пресс-службы.Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость, отметили в военном ведомстве.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, сво, вс рф, минобороны рф, наступление, населенный пункт, рсзо, артиллерия, потери всу, танки, миномет
Новости, Курская область, Россия, СВО, ВС РФ, Минобороны РФ, наступление, населенный пункт, РСЗО, артиллерия, потери ВСУ, танки, миномет
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, говорится в сообщении пресс-службы.
"Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны.
Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость, отметили в военном ведомстве.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.
О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру