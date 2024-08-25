https://ukraina.ru/20240825/1057035503.html

В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ

В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ - 25.08.2024 Украина.ру

В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ

Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-08-25T14:00

2024-08-25T14:00

2024-08-25T14:00

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Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, говорится в сообщении пресс-службы.Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость, отметили в военном ведомстве.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру

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