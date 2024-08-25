В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ - 25.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240825/1057035503.html
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ - 25.08.2024 Украина.ру
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-08-25T14:00
2024-08-25T14:00
новости
курская область
россия
сво
вс рф
минобороны рф
наступление
населенный пункт
рсзо
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a00492ce94cf7da7ca6bc74463ecb8a3.jpg
Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, говорится в сообщении пресс-службы.Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость, отметили в военном ведомстве.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057033935.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bf3fc24bb70bc2284037e52f1019799.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сво, вс рф, минобороны рф, наступление, населенный пункт, рсзо, артиллерия, потери всу, танки, миномет
Новости, Курская область, Россия, СВО, ВС РФ, Минобороны РФ, наступление, населенный пункт, РСЗО, артиллерия, потери ВСУ, танки, миномет

В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ

14:00 25.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, говорится в сообщении пресс-службы.

"Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны.

Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость, отметили в военном ведомстве.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.
О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
12:58
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - GuardianКиев хочет запустить англо-французские ракеты Storm Shadow по центральным районам России в качестве "демонстрационных" атак. Якобы это продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Об этом сообщает газета The Guardian
 
НовостиКурская областьРоссияСВОВС РФМинобороны РФнаступлениенаселенный пунктРСЗОартиллерияпотери ВСУтанкиминомет
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"
16:00100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану"
15:49Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль
15:34Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России
15:13Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова
14:37Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже
14:25"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова
14:09Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже
14:00В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
13:34ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков
13:02Всадник ушел пешком. За что нормальная Украина не простит Алена Делона
13:00США и Британия помогли во вторжении, трагедия в Ракитном, удары. Главное на Украине на 13:00 25 августа
12:58Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
12:24Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали"
12:19"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?
12:07Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи
12:03Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова
11:42Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
11:33Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают
11:21"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны
Лента новостейМолния