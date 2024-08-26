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Белгородская область под обстрелом, власти закрывают въезд в еще несколько населенных пунктов

Белгородская область под обстрелом, власти закрывают въезд в еще несколько населенных пунктов - 26.08.2024 Украина.ру

Белгородская область под обстрелом, власти закрывают въезд в еще несколько населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 26 августа сообщил, что власти рассматривают вопрос о закрытии въезда еще в три приграничных населенных пункта в Грайворонском и Валуйском округах, где сложная оперативная обстановка

2024-08-26T13:52

2024-08-26T13:52

2024-08-26T13:52

белгородская область

шебекино

новости

вячеслав гладков

всу

обстрелы

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"Поручение на ближайшее заседание оперативного штаба вынести решение по полному закрытию населённых пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа с принятием решения о выплате единоразовых выплат... в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с действующим режимом чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал Гладков во время еженедельного оперативного совещания.Он также пообещал организовать помощь по вывозу имущества жителей.Ранее губернатор информировал, что в регионе из-за оперативной обстановки закрыто для въезда 35 населенных пунктов.В понедельник он писал в своем телеграм-канале, что при обстреле ВСУ города Шебекино пострадали два мирных жителя.Он добавил, что к этому моменту повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, на территории четырех частных домовладений, в социальном и коммерческом объектах. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке "Газель". Пожарные расчёты потушили транспортное средство, отметил губернатор.Также он писал, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Подробнее об обстрелах региона - в материале ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина на сайте Украина.ру.

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белгородская область, шебекино, новости, вячеслав гладков, всу, обстрелы