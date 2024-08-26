"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине - 26.08.2024 Украина.ру
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"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине
"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине - 26.08.2024 Украина.ру
"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине
Российские военные в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ
2024-08-26T12:59
2024-08-26T12:59
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"Все назначенные цели поражены", - подчеркнули в ведомстве.Там же уточнили, что российская авиация и артиллерия уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.Средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотников.Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал удар ВС РФ по Украине в том числе и ответом на провокацию ВСУ в Курской области, а также анонсировал продолжение. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль признал, что в результате российского удара пострадали 15 областей. Он сказал, что ВС РФ применили разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.Подробнее об атаке - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, вс рф, атака, минобороны
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, атака, Минобороны

"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине

12:59 26.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российские военные в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ
"Все назначенные цели поражены", - подчеркнули в ведомстве.
Там же уточнили, что российская авиация и артиллерия уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотников.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал удар ВС РФ по Украине в том числе и ответом на провокацию ВСУ в Курской области, а также анонсировал продолжение.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль признал, что в результате российского удара пострадали 15 областей. Он сказал, что ВС РФ применили разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.
Подробнее об атаке - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.
 
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