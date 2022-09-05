Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских - 05.09.2022 Украина.ру
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Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских
Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских - 05.09.2022 Украина.ру
Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских. Об этом 5 сентября на брифинге сообщил представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров
2022-09-05T13:47
2022-09-05T13:47
новости
украина
казахстан
посол
русофобия
русские
мид
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Ранее в интернете получило распространение видео, на котором Врублевский заявил, что украинцы должны убивать как можно больше русских. После этого он был вызван для объяснений в МИД Казахстана. По словам Смадиярова, украинский посол принес извинения за свои высказывания. ."Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сказал он.По данным дипломата, Врублевский в настоящий момент находится в отпуске. Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.
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новости, украина, казахстан, посол, русофобия, русские, мид
Новости, Украина, Казахстан, посол, Русофобия, русские, МИД

Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских

13:47 05.09.2022
 
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
Петр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Читать в
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских. Об этом 5 сентября на брифинге сообщил представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров
Ранее в интернете получило распространение видео, на котором Врублевский заявил, что украинцы должны убивать как можно больше русских. После этого он был вызван для объяснений в МИД Казахстана.
По словам Смадиярова, украинский посол принес извинения за свои высказывания.
."Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сказал он.
По данным дипломата, Врублевский в настоящий момент находится в отпуске.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что "что Россия решит украинскую проблему, а это в корне изменит ситуацию на постсоветском пространстве". По его мнению, изменения коснутся не только Украины, но и всех бывших советских республик, включая Казахстан.
 
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