Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже - 25.08.2024 Украина.ру
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Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже
Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже - 25.08.2024 Украина.ру
Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже
Основатель популярной социальной сети Telegram Павел Дуров был десять часов назад задержан после прилета в Париж, сотрудниками воздушно-транспортной жандармерии Франции.
2024-08-25T14:09
2024-08-25T14:11
франция
париж
россия
павел дуров
митрополит павел
владимир путин
telegram
bloomberg
эксклюзив
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Иск против Павла был подготовлен буквально перед его посадкой, и в ближайшее время его судьбу должен будет решить суд присяжных.Дуров прибыл во Францию из Азербайджана, где у него были запланированы встречи с высокопоставленными политиками и бизнесменами из разных стран мира. Ходили даже слухи, что Дуров якобы может встретиться в Баку с Владимиром Путиным – однако российское руководство их очень своевременно и решительно пресекло. Так что никакой беседы в итоге не состоялось.При этом, уже понятно, что французских законов Дуров не нарушал, а атака против него связана с попыткой рейдерского захватапопулярной соцсети.По данным французских СМИ, задержание связано с "отсутствием модерации в Telegram" и "отказом от сотрудничества руководства этого приложения с правоохранительными органами".Эммануэль Макрон давно не скрывал желания получить полный контроль к телеграму. Однако менеджмент международной соцсети, во главе с Дуровым, начал упираться, вспоминая о бытовавших в Европе правах и свободах. После чего Павла и арестовали. А упомянутое решение суда присяжных, в этой ситуации, скорее всего, будет не более, чем формальностью.Близкий к расследованию источник заявил телеканалу LCI, что Дуров, якобы, "допустил на своей платформе совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества". Так что Павлу могут вменить даже терроризм.Все понимают, что эти придуманные и устрашающе звучащие преступления на самом деле сводятся к попыткам хотя бы минимально соблюдать принципы свободы слова, которые давно стали политическим табу в самой Франции. Хотя в каналах телеграмма место им еще оставалось.Трудно сказать, почему Дуров не видел грозящий ему в Париже арест. Возможно, он рассчитывал на свои капиталы и паспорта разных стран – ведь перед происшествием Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов, и Франции, резидентом которой он стал в 2021 году.Денег тоже хватало – как раз сейчас, в августе 2024 года, Павел впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg, где он занял 279-е место, с совокупным состоянием немногим менее 10 миллиардов долларов.Но небольшое островное государство Сент-Китс и Невис, где всегда руководили британцы, не будет выручать Дурова, а ОАЭ – даже если там что-то предпримут – такая схватка попросту не под силу. И, по иронии судьбы, Павлу придется рассчитывать именно на деятельность дипломатов из Российской Федерации.В глобальном конфликте между Западом и Россией Дуров, по возможности, пытался быть над схваткой. На своей платформе он давал слово и очень хорошим людям, и откровенным отморозкам – поясняя это все тем же лукавым принципом превосходства свободы слова.Но из этого конформизма ничего особо не получалось. Отморозки – например, в лице украинских пропагандистов – все равно считали Дурова русским агентом, а требования закрыть на Украине его телеграмм звучали всегда.Требовали этого и на Западе, о чем сейчас напоминают в своих публикациях журналисты и правозащитники. Телеграм столкнулся со множеством абсурдных обвинений, которые очерняли его работу. А сам Дуров, в своем резонансном весеннем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказывал, как западные спецслужбы активно пытались осуществлять за ним слежку и вербовали представителей персонала его компании.Сейчас Карлсон отметил у себя в блоге, что арест основателя телеграмм во Франции – это предупреждение для тех, кто отказывается "цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб"."В конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена. &lt;...&gt; На ранее свободный мир стремительно опускается тьма", – написал Карлcон.Многие западные обозреватели видят связь между арестом Дурова и выборами в Соединенных Штатах Америки. Существует мнение, что неуверенно чувствующие себя сторонники Камалы Харрис, решили обнулить, или заморозить некоторые влиятельные социальные сети. Просто потому, что они их не контролируют.Русское происхождение Павла Дурова – в ситуации, когда русофобия фактически узаконена – делает его удобной мишенью для подобной атаки. И в идеале западные правительства хотели бы получить наиболее полный доступ к популярной платформе, чтобы ликвидировать самые неудобные для них сетевые сообщества.Угроза нависла и над владельцем еще одной популярной сети – Илоном Маском. Подписчики уже просят его отложить все поездки в Европу, а сам Маск опубликовал едкий комментарий: "Представьте. Европа, 2030 год. Вас казнят за то, что вы лайкнули мем".Хотя, если честно, подобными прогнозами сегодня никого особо не удивить.Мораль этой истории не является какими-то особым новшеством. Это мог бы подтвердить годами сидевший в западных тюрьмах Джулиан Ассанж, не совершавший никаких преступлений – кроме попытки защищать демократические свободы.А вот ее последствия обещают быть довольно серьезными. Возможно, Запад, попытается надавить на Павла Дурова, чтобы уничтожить телеграм. Ведь за последние годы он уверенно занял в России место удаленных западных приложений и мессенджеров, которые распространяли в сетях западные пропагандистские нарративы.Идеальным телеграм никогда не был. Однако он действительно давал россиянам разных взглядов немного свободы для выражения своих убеждений. И это, наверное, самая важная причина из тех, почему его хотят обнулить.Ну а молодым и креативным людям вроде Дурова самое время понять, что покупка документов никому не известных стран вроде архипелага Сент-Китс и Невис – это не более, чем финансовая афера.Она не предоставит вам реальной защиты, а для чиновника во французском аэропорту вы все равно будете русским. Даже если у вас окажется при себе целая коллекция подобных экзотических паспортов.Что об аресте Дурова думает и говорит обозреватель и эксперт Ростислав Ищенко - в статье "Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил",
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
франция, париж, россия, павел дуров, митрополит павел, владимир путин, telegram, bloomberg, эксклюзив
Франция, Париж, Россия, Павел Дуров, Митрополит Павел, Владимир Путин, Telegram, bloomberg, Эксклюзив

Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже

14:09 25.08.2024 (обновлено: 14:11 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрием в честь юбилея компании "Мегафон" на ПМЭФ в Петербурге
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© РИА Новости . Валерий Левитин
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Основатель популярной социальной сети Telegram Павел Дуров был десять часов назад задержан после прилета в Париж, сотрудниками воздушно-транспортной жандармерии Франции.
Иск против Павла был подготовлен буквально перед его посадкой, и в ближайшее время его судьбу должен будет решить суд присяжных.
Дуров прибыл во Францию из Азербайджана, где у него были запланированы встречи с высокопоставленными политиками и бизнесменами из разных стран мира. Ходили даже слухи, что Дуров якобы может встретиться в Баку с Владимиром Путиным – однако российское руководство их очень своевременно и решительно пресекло. Так что никакой беседы в итоге не состоялось.
При этом, уже понятно, что французских законов Дуров не нарушал, а атака против него связана с попыткой рейдерского захватапопулярной соцсети.
По данным французских СМИ, задержание связано с "отсутствием модерации в Telegram" и "отказом от сотрудничества руководства этого приложения с правоохранительными органами".
Эммануэль Макрон давно не скрывал желания получить полный контроль к телеграму. Однако менеджмент международной соцсети, во главе с Дуровым, начал упираться, вспоминая о бытовавших в Европе правах и свободах. После чего Павла и арестовали. А упомянутое решение суда присяжных, в этой ситуации, скорее всего, будет не более, чем формальностью.
Близкий к расследованию источник заявил телеканалу LCI, что Дуров, якобы, "допустил на своей платформе совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества". Так что Павлу могут вменить даже терроризм.
Все понимают, что эти придуманные и устрашающе звучащие преступления на самом деле сводятся к попыткам хотя бы минимально соблюдать принципы свободы слова, которые давно стали политическим табу в самой Франции. Хотя в каналах телеграмма место им еще оставалось.
Такер Карлсон и Павел Дуров
09:09
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Трудно сказать, почему Дуров не видел грозящий ему в Париже арест. Возможно, он рассчитывал на свои капиталы и паспорта разных стран – ведь перед происшествием Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов, и Франции, резидентом которой он стал в 2021 году.
Денег тоже хватало – как раз сейчас, в августе 2024 года, Павел впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg, где он занял 279-е место, с совокупным состоянием немногим менее 10 миллиардов долларов.
Но небольшое островное государство Сент-Китс и Невис, где всегда руководили британцы, не будет выручать Дурова, а ОАЭ – даже если там что-то предпримут – такая схватка попросту не под силу. И, по иронии судьбы, Павлу придется рассчитывать именно на деятельность дипломатов из Российской Федерации.
В глобальном конфликте между Западом и Россией Дуров, по возможности, пытался быть над схваткой. На своей платформе он давал слово и очень хорошим людям, и откровенным отморозкам – поясняя это все тем же лукавым принципом превосходства свободы слова.
Но из этого конформизма ничего особо не получалось. Отморозки – например, в лице украинских пропагандистов – все равно считали Дурова русским агентом, а требования закрыть на Украине его телеграмм звучали всегда.
Требовали этого и на Западе, о чем сейчас напоминают в своих публикациях журналисты и правозащитники. Телеграм столкнулся со множеством абсурдных обвинений, которые очерняли его работу. А сам Дуров, в своем резонансном весеннем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказывал, как западные спецслужбы активно пытались осуществлять за ним слежку и вербовали представителей персонала его компании.
Сейчас Карлсон отметил у себя в блоге, что арест основателя телеграмм во Франции – это предупреждение для тех, кто отказывается "цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб".
"В конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена. <...> На ранее свободный мир стремительно опускается тьма", – написал Карлcон.
Многие западные обозреватели видят связь между арестом Дурова и выборами в Соединенных Штатах Америки. Существует мнение, что неуверенно чувствующие себя сторонники Камалы Харрис, решили обнулить, или заморозить некоторые влиятельные социальные сети. Просто потому, что они их не контролируют.
Русское происхождение Павла Дурова – в ситуации, когда русофобия фактически узаконена – делает его удобной мишенью для подобной атаки. И в идеале западные правительства хотели бы получить наиболее полный доступ к популярной платформе, чтобы ликвидировать самые неудобные для них сетевые сообщества.
Угроза нависла и над владельцем еще одной популярной сети – Илоном Маском. Подписчики уже просят его отложить все поездки в Европу, а сам Маск опубликовал едкий комментарий: "Представьте. Европа, 2030 год. Вас казнят за то, что вы лайкнули мем".
Хотя, если честно, подобными прогнозами сегодня никого особо не удивить.
Мораль этой истории не является какими-то особым новшеством. Это мог бы подтвердить годами сидевший в западных тюрьмах Джулиан Ассанж, не совершавший никаких преступлений – кроме попытки защищать демократические свободы.
А вот ее последствия обещают быть довольно серьезными. Возможно, Запад, попытается надавить на Павла Дурова, чтобы уничтожить телеграм. Ведь за последние годы он уверенно занял в России место удаленных западных приложений и мессенджеров, которые распространяли в сетях западные пропагандистские нарративы.
Идеальным телеграм никогда не был. Однако он действительно давал россиянам разных взглядов немного свободы для выражения своих убеждений. И это, наверное, самая важная причина из тех, почему его хотят обнулить.
Ну а молодым и креативным людям вроде Дурова самое время понять, что покупка документов никому не известных стран вроде архипелага Сент-Китс и Невис – это не более, чем финансовая афера.
Она не предоставит вам реальной защиты, а для чиновника во французском аэропорту вы все равно будете русским. Даже если у вас окажется при себе целая коллекция подобных экзотических паспортов.
Что об аресте Дурова думает и говорит обозреватель и эксперт Ростислав Ищенко - в статье "Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил",
 
ФранцияПарижРоссияПавел ДуровМитрополит ПавелВладимир ПутинTelegrambloombergЭксклюзив
 
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