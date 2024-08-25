https://ukraina.ru/20240825/1057034757.html

Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже

Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже - 25.08.2024 Украина.ру

Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже

Основатель популярной социальной сети Telegram Павел Дуров был десять часов назад задержан после прилета в Париж, сотрудниками воздушно-транспортной жандармерии Франции.

2024-08-25T14:09

2024-08-25T14:09

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Иск против Павла был подготовлен буквально перед его посадкой, и в ближайшее время его судьбу должен будет решить суд присяжных.Дуров прибыл во Францию из Азербайджана, где у него были запланированы встречи с высокопоставленными политиками и бизнесменами из разных стран мира. Ходили даже слухи, что Дуров якобы может встретиться в Баку с Владимиром Путиным – однако российское руководство их очень своевременно и решительно пресекло. Так что никакой беседы в итоге не состоялось.При этом, уже понятно, что французских законов Дуров не нарушал, а атака против него связана с попыткой рейдерского захватапопулярной соцсети.По данным французских СМИ, задержание связано с "отсутствием модерации в Telegram" и "отказом от сотрудничества руководства этого приложения с правоохранительными органами".Эммануэль Макрон давно не скрывал желания получить полный контроль к телеграму. Однако менеджмент международной соцсети, во главе с Дуровым, начал упираться, вспоминая о бытовавших в Европе правах и свободах. После чего Павла и арестовали. А упомянутое решение суда присяжных, в этой ситуации, скорее всего, будет не более, чем формальностью.Близкий к расследованию источник заявил телеканалу LCI, что Дуров, якобы, "допустил на своей платформе совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества". Так что Павлу могут вменить даже терроризм.Все понимают, что эти придуманные и устрашающе звучащие преступления на самом деле сводятся к попыткам хотя бы минимально соблюдать принципы свободы слова, которые давно стали политическим табу в самой Франции. Хотя в каналах телеграмма место им еще оставалось.Трудно сказать, почему Дуров не видел грозящий ему в Париже арест. Возможно, он рассчитывал на свои капиталы и паспорта разных стран – ведь перед происшествием Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов, и Франции, резидентом которой он стал в 2021 году.Денег тоже хватало – как раз сейчас, в августе 2024 года, Павел впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg, где он занял 279-е место, с совокупным состоянием немногим менее 10 миллиардов долларов.Но небольшое островное государство Сент-Китс и Невис, где всегда руководили британцы, не будет выручать Дурова, а ОАЭ – даже если там что-то предпримут – такая схватка попросту не под силу. И, по иронии судьбы, Павлу придется рассчитывать именно на деятельность дипломатов из Российской Федерации.В глобальном конфликте между Западом и Россией Дуров, по возможности, пытался быть над схваткой. На своей платформе он давал слово и очень хорошим людям, и откровенным отморозкам – поясняя это все тем же лукавым принципом превосходства свободы слова.Но из этого конформизма ничего особо не получалось. Отморозки – например, в лице украинских пропагандистов – все равно считали Дурова русским агентом, а требования закрыть на Украине его телеграмм звучали всегда.Требовали этого и на Западе, о чем сейчас напоминают в своих публикациях журналисты и правозащитники. Телеграм столкнулся со множеством абсурдных обвинений, которые очерняли его работу. А сам Дуров, в своем резонансном весеннем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказывал, как западные спецслужбы активно пытались осуществлять за ним слежку и вербовали представителей персонала его компании.Сейчас Карлсон отметил у себя в блоге, что арест основателя телеграмм во Франции – это предупреждение для тех, кто отказывается "цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб"."В конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена. <...> На ранее свободный мир стремительно опускается тьма", – написал Карлcон.Многие западные обозреватели видят связь между арестом Дурова и выборами в Соединенных Штатах Америки. Существует мнение, что неуверенно чувствующие себя сторонники Камалы Харрис, решили обнулить, или заморозить некоторые влиятельные социальные сети. Просто потому, что они их не контролируют.Русское происхождение Павла Дурова – в ситуации, когда русофобия фактически узаконена – делает его удобной мишенью для подобной атаки. И в идеале западные правительства хотели бы получить наиболее полный доступ к популярной платформе, чтобы ликвидировать самые неудобные для них сетевые сообщества.Угроза нависла и над владельцем еще одной популярной сети – Илоном Маском. Подписчики уже просят его отложить все поездки в Европу, а сам Маск опубликовал едкий комментарий: "Представьте. Европа, 2030 год. Вас казнят за то, что вы лайкнули мем".Хотя, если честно, подобными прогнозами сегодня никого особо не удивить.Мораль этой истории не является какими-то особым новшеством. Это мог бы подтвердить годами сидевший в западных тюрьмах Джулиан Ассанж, не совершавший никаких преступлений – кроме попытки защищать демократические свободы.А вот ее последствия обещают быть довольно серьезными. Возможно, Запад, попытается надавить на Павла Дурова, чтобы уничтожить телеграм. Ведь за последние годы он уверенно занял в России место удаленных западных приложений и мессенджеров, которые распространяли в сетях западные пропагандистские нарративы.Идеальным телеграм никогда не был. Однако он действительно давал россиянам разных взглядов немного свободы для выражения своих убеждений. И это, наверное, самая важная причина из тех, почему его хотят обнулить.Ну а молодым и креативным людям вроде Дурова самое время понять, что покупка документов никому не известных стран вроде архипелага Сент-Китс и Невис – это не более, чем финансовая афера.Она не предоставит вам реальной защиты, а для чиновника во французском аэропорту вы все равно будете русским. Даже если у вас окажется при себе целая коллекция подобных экзотических паспортов.Что об аресте Дурова думает и говорит обозреватель и эксперт Ростислав Ищенко - в статье "Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил",

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франция, париж, россия, павел дуров, митрополит павел, владимир путин, telegram, bloomberg, эксклюзив