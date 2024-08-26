https://ukraina.ru/20240826/1057011787.html

"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе

"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе - 26.08.2024 Украина.ру

"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе

В Курской области в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои. Бригады противника потрепаны и продолжать наступление в том же темпе они не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T05:00

2024-08-26T05:00

2024-08-26T05:00

новости

курская область

россия

запад

всу

наступление

резервы

потери всу

военная техника

сво

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Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. В Курскую область они пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника тоже есть, рассказал публицист.Чтобы победить противника в Курской области, в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои, отметил волонтер.Во-вторых, как я уже сказал, навыки российских военных в маневренной войне немного возросли. Но, к сожалению, в ближайшие недели новая линия соприкосновения из Курской области никуда не исчезнет, констатировал он."У Украины наверняка есть еще резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в режиме нон-стоп", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240823/1057005211.html

курская область

россия

запад

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новости, курская область, россия, запад, всу, наступление, резервы, потери всу, военная техника, сво, вс рф