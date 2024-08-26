"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
В Курской области в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои. Бригады противника потрепаны и продолжать наступление в том же темпе они не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. В Курскую область они пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника тоже есть, рассказал публицист.
Чтобы победить противника в Курской области, в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои, отметил волонтер.
"Во-первых, наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет, поскольку мы все же повыбивали много их личного состава и техники. Их бригады потрепаны. Продолжать наступление в том же темпе они уже не смогут", - указал Садулаев.
Во-вторых, как я уже сказал, навыки российских военных в маневренной войне немного возросли. Но, к сожалению, в ближайшие недели новая линия соприкосновения из Курской области никуда не исчезнет, констатировал он.
"У Украины наверняка есть еще резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в режиме нон-стоп", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
23 августа, 05:54Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск Если бы мы вели себя так же, как украинское руководства, нам надо было бы захватить больше территорий, чем мы на них претендуем. В этом случае киевский режим согласился бы на переговоры, и это была бы для нас победа