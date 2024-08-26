"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе - 26.08.2024 Украина.ру
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"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе
"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе - 26.08.2024 Украина.ру
"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе
В Курской области в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои. Бригады противника потрепаны и продолжать наступление в том же темпе они не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T05:00
2024-08-26T05:00
новости
курская область
россия
запад
всу
наступление
резервы
потери всу
военная техника
сво
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Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. В Курскую область они пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника тоже есть, рассказал публицист.Чтобы победить противника в Курской области, в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои, отметил волонтер.Во-вторых, как я уже сказал, навыки российских военных в маневренной войне немного возросли. Но, к сожалению, в ближайшие недели новая линия соприкосновения из Курской области никуда не исчезнет, констатировал он."У Украины наверняка есть еще резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в режиме нон-стоп", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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курская область
россия
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новости, курская область, россия, запад, всу, наступление, резервы, потери всу, военная техника, сво, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Запад, ВСУ, наступление, резервы, потери ВСУ, военная техника, СВО, ВС РФ

"Порыв скоро иссякнет": эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут продолжать наступление в прежнем темпе

05:00 26.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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В Курской области в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои. Бригады противника потрепаны и продолжать наступление в том же темпе они не смогут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. В Курскую область они пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника тоже есть, рассказал публицист.
Чтобы победить противника в Курской области, в ближайшие недели российские военные будут пытаться навязать ВСУ позиционные бои, отметил волонтер.
"Во-первых, наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет, поскольку мы все же повыбивали много их личного состава и техники. Их бригады потрепаны. Продолжать наступление в том же темпе они уже не смогут", - указал Садулаев.
Во-вторых, как я уже сказал, навыки российских военных в маневренной войне немного возросли. Но, к сожалению, в ближайшие недели новая линия соприкосновения из Курской области никуда не исчезнет, констатировал он.
"У Украины наверняка есть еще резервы, которые она долго готовила. Все-таки Запад постоянно присылает им оружие, а мобилизацию киевский режим проводит в режиме нон-стоп", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
Илья Мощанский интервью
23 августа, 05:54
Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск Если бы мы вели себя так же, как украинское руководства, нам надо было бы захватить больше территорий, чем мы на них претендуем. В этом случае киевский режим согласился бы на переговоры, и это была бы для нас победа
 
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