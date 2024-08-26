Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК - 26.08.2024 Украина.ру
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Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК
Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК - 26.08.2024 Украина.ру
Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК
В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T03:00
2024-08-26T03:00
новости
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украина
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военная техника
бмп
танки
бронетранспортеры
курская область
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Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. Противник обладает современными интегрированными системами связи и боевого управления, рассказал публицист.У российской армии такие же разработки тоже есть, но пока они не внедрены повсеместно. К тому же Украина более обеспечена военной техникой, отметил волонтер.В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ, отметил он."На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же рассчитывает только на свой оборонно-промышленный комплекс", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, опк, военная техника, бмп, танки, бронетранспортеры, курская область
Новости, Россия, Запад, Украина, ОПК, военная техника, БМП, танки, бронетранспортеры, Курская область

Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК

03:00 26.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
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В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. Противник обладает современными интегрированными системами связи и боевого управления, рассказал публицист.
У российской армии такие же разработки тоже есть, но пока они не внедрены повсеместно. К тому же Украина более обеспечена военной техникой, отметил волонтер.
"Киевский режим может сколько угодно ахать и охать по поводу того, что Запад якобы поставляет им технику мало и поздно, но это — туман войны. Ее дают столько, сколько нужно", - указал Садулаев.
В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ, отметил он.
"На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же рассчитывает только на свой оборонно-промышленный комплекс", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
Илья Мощанский интервью
23 августа, 05:54
Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск Если бы мы вели себя так же, как украинское руководства, нам надо было бы захватить больше территорий, чем мы на них претендуем. В этом случае киевский режим согласился бы на переговоры, и это была бы для нас победа
 
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