https://ukraina.ru/20240826/1057010859.html

Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК

Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК - 26.08.2024 Украина.ру

Садулаев: На Украину работает вся военная машина Запада, но Россия рассчитывает только на свой ОПК

В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T03:00

2024-08-26T03:00

2024-08-26T03:00

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бронетранспортеры

курская область

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Сейчас российские войска стали получше вести маневренную войну, но ВСУ по-прежнему превосходят нас в этом отношении. Противник обладает современными интегрированными системами связи и боевого управления, рассказал публицист.У российской армии такие же разработки тоже есть, но пока они не внедрены повсеместно. К тому же Украина более обеспечена военной техникой, отметил волонтер.В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин. Там замечены самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у них тоже есть. Благодаря этому они продолжают давление на позиции ВС РФ, отметил он."На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же рассчитывает только на свой оборонно-промышленный комплекс", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240823/1057005211.html

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новости, россия, запад, украина, опк, военная техника, бмп, танки, бронетранспортеры, курская область