Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске
19:06 25.08.2024 (обновлено: 19:28 25.08.2024)
Один член команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине, пропал без вести, а двое других были госпитализированы в больницу после удара по отелю в городе Краматорске. Об этом сообщили в агентстве 25 августа
Репортеры Reuters пострадали в результате ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (временно оккупирован ВСУ. - Ред.), еще один корреспондент находится под завалами. Всего там работали шесть членов съемочной группы, сообщили в агентстве.
В Reuters уточнили, что в субботу от ракетного удара "пострадал" краматорский отель "Сапфир", где остановились шесть человек из съемочной группы. Один из коллег агентства пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения, сообщили журналисты.
"Еще трое коллег были найдены. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями в Краматорске и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы предоставим обновленную информацию, когда у нас будет больше информации", — уточнили в агентстве.
Очередной мишенью в городе стала гостиница - сейчас известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, сообщили в городской "администрации" оккупированного Краматорска.
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