https://ukraina.ru/20240825/1057040321.html

Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске

Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске - 25.08.2024 Украина.ру

Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске

Один член команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине, пропал без вести, а двое других были госпитализированы в больницу после удара по отелю в городе Краматорске. Об этом сообщили в агентстве 25 августа

2024-08-25T19:06

2024-08-25T19:06

2024-08-25T19:28

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Репортеры Reuters пострадали в результате ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (временно оккупирован ВСУ. - Ред.), еще один корреспондент находится под завалами. Всего там работали шесть членов съемочной группы, сообщили в агентстве. В Reuters уточнили, что в субботу от ракетного удара "пострадал" краматорский отель "Сапфир", где остановились шесть человек из съемочной группы. Один из коллег агентства пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения, сообщили журналисты.Очередной мишенью в городе стала гостиница - сейчас известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, сообщили в городской "администрации" оккупированного Краматорска.Подробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057039040.html

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новости, краматорск, украина, сша, reuters, днр, журналисты, иностранцы, ракетный удар, донбасс, сво