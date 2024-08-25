Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске - 25.08.2024 Украина.ру
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Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске
Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске - 25.08.2024 Украина.ру
Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске
Один член команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине, пропал без вести, а двое других были госпитализированы в больницу после удара по отелю в городе Краматорске. Об этом сообщили в агентстве 25 августа
2024-08-25T19:06
2024-08-25T19:28
новости
краматорск
украина
сша
reuters
днр
журналисты
иностранцы
ракетный удар
донбасс
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Репортеры Reuters пострадали в результате ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (временно оккупирован ВСУ. - Ред.), еще один корреспондент находится под завалами. Всего там работали шесть членов съемочной группы, сообщили в агентстве. В Reuters уточнили, что в субботу от ракетного удара "пострадал" краматорский отель "Сапфир", где остановились шесть человек из съемочной группы. Один из коллег агентства пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения, сообщили журналисты.Очередной мишенью в городе стала гостиница - сейчас известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, сообщили в городской "администрации" оккупированного Краматорска.Подробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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новости, краматорск, украина, сша, reuters, днр, журналисты, иностранцы, ракетный удар, донбасс, сво
Новости, Краматорск, Украина, США, Reuters, ДНР, журналисты, иностранцы, ракетный удар, Донбасс, СВО

Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске

19:06 25.08.2024 (обновлено: 19:28 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Один член команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине, пропал без вести, а двое других были госпитализированы в больницу после удара по отелю в городе Краматорске. Об этом сообщили в агентстве 25 августа
Репортеры Reuters пострадали в результате ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (временно оккупирован ВСУ. - Ред.), еще один корреспондент находится под завалами. Всего там работали шесть членов съемочной группы, сообщили в агентстве.
В Reuters уточнили, что в субботу от ракетного удара "пострадал" краматорский отель "Сапфир", где остановились шесть человек из съемочной группы. Один из коллег агентства пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения, сообщили журналисты.
"Еще трое коллег были найдены. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями в Краматорске и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы предоставим обновленную информацию, когда у нас будет больше информации", — уточнили в агентстве.
Очередной мишенью в городе стала гостиница - сейчас известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, сообщили в городской "администрации" оккупированного Краматорска.
Подробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
17:53
Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймалиЗаказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.
 
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Заголовок открываемого материала
19:06Один пропал без вести под завалами: Reuters сообщило об ударе по гостинице с иностранцами в Краматорске
18:50Воспользоваться задержанием Дурова и опередить Европу в запрете Telegram. Итоги 25 августа на Украине
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