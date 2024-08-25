https://ukraina.ru/20240825/1057039951.html

Воспользоваться задержанием Дурова и опередить Европу в запрете Telegram. Итоги 25 августа на Украине

Воспользоваться задержанием Дурова и опередить Европу в запрете Telegram. Итоги 25 августа на Украине - 25.08.2024 Украина.ру

Воспользоваться задержанием Дурова и опередить Европу в запрете Telegram. Итоги 25 августа на Украине

После задержания Павла Дурова во Франции на Украине призвали раньше, чем Европа, жёстко зарегулировать или вовсе запретить Telegram

2024-08-25T18:50

2024-08-25T18:50

2024-08-25T18:51

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Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал опередить ЕС в ужесточении регуляции Telegram."1. Собственника ТГ Дурова задерживают по подозрению в способствовании мошенничеству. 2. Россия бросает все силы, чтобы его освободить (мы сейчас здесь...) 3. Дуров, чтобы не быть выданным России, идёт на сотрудничество со следствием. 4. Во всём мире вводят более жёсткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ведь именно мы на передовой", - написал Юрчишин в соцсетях.Свою запись он закончил перефразированной бандеровской фразой."Ничто не остановит решение, время которого настало ещё в 2022 году", - написал он.Одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере приписывают фразу "Ничто не остановит идею, время которой настало".Украинский эксперт в вопросах кибербезопасности Константин Корсун в комментарии каналу "Киев 24" призвал и вовсе отказаться от Telegram, а пользоваться другими приложениями."Есть альтернатива Telegramкак мессенджер последний в списке альтернатив. Есть куча более безопасных мессенджеров. Например, "Сигнал" (заблокирован в РФ за нарушение законодательства — Ред.). Если же Telegram как соцсеть, каналы так называемые, к которым миллионы людей могут присоединиться, то это Viber и WhatsАpp*(принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена — Ред.)",- заявил Корсун.А вот популярные на Украине телеграм-каналы, которые остаются альтернативными источниками информации для миллионов украинцев, встревожены."В процессе Третьей мировой войны Telegram просто не мог остаться без внимания. Огромный информационный ресурс, бросивший вызов спецслужбам всего мира за счёт своей конфиденциальности, является значимой угрозой гегемону, его прокси и его инфраструктуре. Поэтому в аресте Дурова сошлись интересы всех элементов системы таких как например ЦРУ, Офис президента и Meta* (деятельность компании признана экстремистской в России и запрещена — Ред.). Одним нужен доступ к переписке, другим контроль медиа пространства, третьим не нужен обгоняющий конкурент", - прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Также авторы канала обратили внимание на использование мессенджера ВС РФ."То, что у ВС РФ вся коммуникация построена на Telegram ещё раз доказывает его защищённость. Т.е. командиры сами предпочли стороннего разработчика любым их отечественным аналогам, разработанным Ростех и т.д. По-моему, это лучшее признание защиты. Понятно, что они пострадают в случае, если Павел выберет путь Протасевича, но это приятный бонус для Запада, а не самоцель", - указывалось в публикации.При этом, по информации канала, Telegram использует и украинская военная разведка."ГУР тоже во всю юзает телегу, но об этом украинские борцы с телеграм предпочитают молчать. Потому что тогда придется признать, что она таки не ломается, а значит независима. Главная задача - девальвировать Telegram", - отметили авторы канала "ЗеРада".Они указали, что от запрета выиграют власти, в т.ч. и Украины.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Картель" - разглядел в задержании Дурова подготовку к большой войне."Пошли сплетни, что основателя TelegramПавла Дурова специально выманили во Францию. Будут на что-то прогибать. Фактически мир разделился на тех, кто за западный блок и полностью им всё даёт по кейсу слежки и остальных. Нет давно свободы и демократии. Это сильный звоночек к тому, что дяди готовятся к большой войне. Утопят мир в крови черти", - отметили авторы канала.С этим мнением согласились авторы ещё одного популярного Украины телеграм-канала - "Легитимный"."Согласимся с коллегами, что зачистка Telegram - это очередной звоночек к тому, что большие дяди с западного блока двигают начала большой гибридной мировой войны. Им надо спасать/перезагружать свою перегретую финансовую систему.Telegram им мешал, как островок полной демократии и свободы, так как почти все популярные социальные сети фактически находятся у них под контролем, а как говорится, кто владеет информацией (контролирует), владеет миром. Западным корпорациям необходим полный контроль за всем медиа сегментом, чтобы контролировать информационный кейс и распространять нужную информацию, а неудобных сразу "банить". Тревожный знак для мира и бизнеса в целом. Не стоит ехать на Запад если вы не "их" шестёрка. Франция окончательно "хоронит" призрак мировой демократии и свободы слова, а также "свободного рынка" бизнеса", - указывалось в публикации канала.Тем временем в России отметили, что за задержанием Дурова во Франции могут стоять США."Франция, конечно, не имеет отношения к аресту Дурова. Ну, только в качестве инструмента. Надеть наручники, сопроводить в камеру. Объявлять в розыск за минуту до посадки самолета в Париже - это не по-французски. Просто вспомните, что Дуров рассказывал про подкаты американского ФБР", - отметил российский военкор Александр Коц.Он напомнил, как Дуров в интервью изданию The Baffler, а затем в интервью Такеру Карлсону рассказывал, как ФБР пыталась подкупить одного из разработчиков Telegram."Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram, что, в моем понимании, служило бы бэкдорами", - отмечал Дуров.Он также рассказал, как сам встречался с агентами ФБР, которые задавали ему разные вопросы."Все-таки, очень показательный пример для уверовавших в то, что на просвещенном Западе все играют по правилам и есть верховенство законе. Не то, что в этом вашем кровавом Мордоре. Не думаю, что в Telegramв ближайшее время что-то изменится для обычных пользователей. Но как основной инструмент для обмена информацией среди военных в зоне СВО его безопасным теперь считать вряд ли можно", - подытожил Коц.Тем временем в российском сегменте Telegram расходится заметка консультанта по налогам Михаила Жуховицкого."Моим друзьям из Telegram. Срочно летите в РФ. В январе 2023 года в США арестован Анатолий Легкодымов. Бот BTC Banker в телеграм. На тот момент крупнейший бот для обмена крипты. Через несколько недель посадили всю команду проекта. Включая Павла Лернера (создатель бирж "Эксмо" и "Юторг"). Команда всё это время сидит во Франции. В ожидании суда. Ничего не происходит, никакой информации не поступает. С девушкой одного из членов команды созванивался вчера. Французский суд, прокуратура и европол ничего не решают. Они просто транслируют обвинение из США. Обвинение по делу я видел. Адвокаты совершенно бесполезны. В делах такого уровня, с интересом со стороны США, они ни на что не влияют. Из всей команды отскочил только Антон Шкуренко, который принял решение сидеть в Москве. Всех, кто были за пределами РФ, приняли", - начал он приводить примеры.Второй пример касался его друга."В декабре 2023 года, по прилёту во Францию, был арестован мой друг. В российских СМИ инфы об этом совсем нет. Кто в теме обмена крипты его знают. Французы приняли и других, по их мнению, связанных людей. Включая беременную жену-домохозяйку моего арестованного друга. С декабря нет никакой информации. Они просто сидят и ждут. В том же изоляторе, что и люди из BTC Banker. Отскочила только та часть команды, которая была в РФ. Разумеется, теперь они не покидают пределы РФ", - отметил Жуховицкий.Он привёл ещё несколько примеров."Два года назад арестовали моих друзей из "Торнадо Кэш". Кто были за бугром - приняли. Лёше в ЕС дале 6 лет. Роме, слава Богу, дали домашнее в ожидании суда в США. Ждать суда – это очень страшно, нервы дико горят из-за неизвестности. В Торнадо отскочили только те, кто были в РФ. У них всё хорошо. Месяц назад в ОАЭ приняли группу россиян, около 10 человек. И сразу экстрадиция в США. Ни в каких СМИ об этом ничего нет. Обвинение – обход санкций через платежи в крипте. Отскочила та часть команды, что была со стороны РФ. Винник и БТЦ-е. Тут вы сами всё знаете. Стоит упомянуть, что сотрудников правопреемника, биржи Векс, потом тоже арестовывали за границей. И я на 100% уверен, что отпустили только на очень особых условиях. А именно – полная вербовка. Можно сказать, что повезло. Иначе – долго сидеть. Рома Стерлингов. Создатель миксера Bitcoin Fog. Его приняли в 21 году. Роме не повезло, домашнее до суда ему не дали. Три с половиной года ждал в тюрьме США. Суд присяжных прошел совсем недавно. Дали 30 лет. Обвинение запрашивало 50 лет. 10 дней назад совет защиты Романа подал заявление на 37 страниц об оспаривании срока, вот ссылка на документ. Но думаю, что уже бесполезно", - рассказал эксперт.Он также отметил, что пять из шести этих трагедий происходили на его глазах."Я знал членов команд. Статистика четко показывает, что сидеть за границей РФ – худшее решение из возможных. В худшем сценарии на родине: В РФ вообще отсутствуют длительные сроки за подобные преступления. А уровень комфорта отсидки в колонии-поселении в РФ сравним с норвежскими тюрьмами. Практика показывает, что в РФ не трогают. Особенно сейчас, когда мир стал двухполярным. И даже до раскола: вспомните Яна Марсалека. У него в РФ всё хорошо", - рассказал Жуховицкий.Он также заявил, что Дурову уже ничем не помочь, а его арест — не начало процесса."Это результат длительной работы большого количества специалистов в США. Я лично, своими глазами, видел обвинения по процессам выше. Они подготовлены не Интерполом и Европолом. Они были подготовлены США. Франция - просто место пребывания и ожидания. Там располагается штаб Интерпола. А местные власти и силовые структуры являются ретранслятором США. Хронология других случаев показывает, что после первого ареста, потом всегда, без исключений, идут аресты команд. Те, члены команд, которые принимали решение срочного вылета в РФ – их судьба сложилась хорошо. Другие, которые принимали решение отстаивать свою защиту на Западе – судьбы складывались плохо. Я мог бы привести ещё пяток примеров, там всё ровно аналогично. Друзья, ваша главная цель сейчас – беречь себя. Возможно, счет у вас идёт на часы. Найдите возможность экстренного перемещения на родину. И не стройте иллюзий, что ОАЭ – нейтральная зона", - подытожил Жуховицкий.Ранее США уже объявляли санкции в отношении тех российских программистов, которые находили уязвимости в продуктах американских компаний. В частности, в 2018 году в американский санкционный список включили компанию Digital Security из Санкт-Петербурга, которая обнаружила уязвимости в продуктах компаний SAP и Cisco. При этом эксперты уверены: это были не ошибки, а намеренные "бэкдоры" для снятия информации американскими спецслужбами.Также в феврале 2020 года стало известно, что США и ФРГ в 1958 году заполучили контроль над швейцарской компанией Crypto AG, производившей криптографическое оборудование. Благодаря намеренным ошибкам США собирали разведывательную информацию по всему миру. Тех специалистов компании, которые пытались указать не уязвимости, не зная о реальных хозяевах Crypto AG, либо игнорировали, либо увольняли.Подробности о задержании основателя Telegram Павла Дурова — в статье Игоря Сердюкова "Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже".

https://ukraina.ru/20240825/1057034102.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, сша, россия, украина, павел дуров, александр коц, telegram, фбр, ес, степан бандера