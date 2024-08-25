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"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив

"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив - 25.08.2024 Украина.ру

"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив

Сегодня Украина.ру познакомит вас с настоящим Героем России. Дмитрий Трачук, известный под позывным "Рэд", рассказал нашему журналисту Игорю Гомольскому о своем подвиге, о церемонии награждения и о работе инструктором, а также о прошлом, о настоящем и о планах на будущее

2024-08-25T17:10

2024-08-25T17:10

2024-08-25T17:10

видео

герой россии

россия

сво

война

мобилизация

мечта

подвиг

награда

снайпер

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00:13 – Знакомство с Героем России и рассказ о его подвиге; 03:51 – о присвоении звания Героя и церемонии награждения; 08:31 – о жизни до войны и мобилизации; 10:35 – об опыте инструктора и о планах на будущее; 15:15 – о сожалениях и потерях; 17:58 – о мечтах и надеждах.

россия

донецк

донбасс

днр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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