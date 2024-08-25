"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив - 25.08.2024 Украина.ру
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"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив
"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив - 25.08.2024 Украина.ру
"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив
Сегодня Украина.ру познакомит вас с настоящим Героем России. Дмитрий Трачук, известный под позывным "Рэд", рассказал нашему журналисту Игорю Гомольскому о своем подвиге, о церемонии награждения и о работе инструктором, а также о прошлом, о настоящем и о планах на будущее
2024-08-25T17:10
2024-08-25T17:10
видео
герой россии
россия
сво
война
мобилизация
мечта
подвиг
награда
снайпер
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00:13 – Знакомство с Героем России и рассказ о его подвиге; 03:51 – о присвоении звания Героя и церемонии награждения; 08:31 – о жизни до войны и мобилизации; 10:35 – об опыте инструктора и о планах на будущее; 15:15 – о сожалениях и потерях; 17:58 – о мечтах и надеждах.
россия
донецк
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видео, герой россии, россия, сво, война, мобилизация, мечта, подвиг, награда, снайпер, донецк, донбасс, днр, потери, владимир путин, ковка, литература, учитель, мораль, штурм, всу, школа, конфликт, видео
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"Жаль, что друг не узнает"... Как стать Героем России: удивительная история русского бойца. Наш эксклюзив

17:10 25.08.2024
 
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Сегодня Украина.ру познакомит вас с настоящим Героем России. Дмитрий Трачук, известный под позывным "Рэд", рассказал нашему журналисту Игорю Гомольскому о своем подвиге, о церемонии награждения и о работе инструктором, а также о прошлом, о настоящем и о планах на будущее
00:13 – Знакомство с Героем России и рассказ о его подвиге;
03:51 – о присвоении звания Героя и церемонии награждения;
08:31 – о жизни до войны и мобилизации;
10:35 – об опыте инструктора и о планах на будущее;
15:15 – о сожалениях и потерях;
17:58 – о мечтах и надеждах.
 
ВидеоГерой РоссииРоссияСВОвойнамобилизациямечтаподвигнаградаснайперДонецкДонбассДНРпотериВладимир ПутинковкалитератураучительморальштурмВСУШколаконфликт
 
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