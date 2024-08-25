Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
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Владимир Путин 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, говорится в сообщении пресс-службы.
"Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному Главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утверждённые командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности", - сообщили в Кремле.
В одном из командных пунктов Минобороны Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.
Верховный главнокомандующий заслушал информацию о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения СВО.
В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
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