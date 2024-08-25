Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль - 25.08.2024 Украина.ру
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Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль
Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль - 25.08.2024 Украина.ру
Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль
Владимир Путин 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-08-25T15:49
2024-08-25T15:49
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Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, говорится в сообщении пресс-службы.В одном из командных пунктов Минобороны Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.Верховный главнокомандующий заслушал информацию о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения СВО. В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.О том, как события под Курском влияют на другие участки фронта - в интервью Александра Полищука: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте на сайте Украина.ру
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новости, эксклюзив, украина, кремль, россия, владимир путин, валерий герасимов, минобороны, генштаб, черноморский флот, сво, курск, спецоперация
Новости, Эксклюзив, Украина, Кремль, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Минобороны, Генштаб, Черноморский флот, СВО, Курск, Спецоперация

Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль

15:49 25.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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Владимир Путин 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, говорится в сообщении пресс-службы.
"Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному Главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утверждённые командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности", - сообщили в Кремле.
В одном из командных пунктов Минобороны Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.
Верховный главнокомандующий заслушал информацию о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения СВО.
В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
О том, как события под Курском влияют на другие участки фронта - в интервью Александра Полищука: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте на сайте Украина.ру
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