https://ukraina.ru/20240825/1057037495.html

Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль

Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль - 25.08.2024 Украина.ру

Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль

Владимир Путин 24 августа заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-08-25T15:49

2024-08-25T15:49

2024-08-25T15:49

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Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, говорится в сообщении пресс-службы.В одном из командных пунктов Минобороны Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.Верховный главнокомандующий заслушал информацию о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения СВО. В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.О том, как события под Курском влияют на другие участки фронта - в интервью Александра Полищука: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте на сайте Украина.ру

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